“Defensa, no goleador”: papa León XIV recuerda partidos de fútbol en Perú y admite ante niño peruano que nunca quiso ser pontífice

La visita del papa León XIV a Barcelona dejó una escena poco habitual en la agenda de un pontífice. En la Iglesia de San Agustín, ubicada en el barrio de El Raval, un niño peruano de seis años tomó protagonismo con una serie de preguntas personales que derivaron en una conversación sobre vocación, deporte, fe y convivencia.
El encuentro reunió a representantes de proyectos de asistencia social de la Iglesia local, además de personas que reciben apoyo de distintas organizaciones. En ese contexto, el video protagonizado por Renzo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. El menor, con ayuda de sus amigos y de su abuela, preparó una carta dirigida al Papa con interrogantes que abarcaron desde su infancia hasta sus aficiones deportivas.
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Las respuestas de León XIV mostraron un tono cercano y espontáneo. El pontífice aprovechó cada pregunta para compartir experiencias personales y transmitir mensajes vinculados a la vida comunitaria, el acompañamiento a los más vulnerables y la importancia de mantener la fe en circunstancias complejas.
Un diálogo marcado por preguntas directas
Renzo abrió la conversación con cuestiones que despertaron la atención de los asistentes: si al Papa le gustaba el fútbol y si alguna vez había deseado ocupar el máximo cargo de la Iglesia católica.
León XIV respondió con humor y descartó que esa aspiración hubiera formado parte de sus planes. “No quería ser papa ni como joven ni como viejo”, comentó entre risas. Sin embargo, añadió que desde temprana edad sintió el deseo de dedicar su vida a Dios. “Cuando el Señor llama, hay que decir sí”, afirmó durante su intervención.
El pontífice explicó que su vocación se desarrolló con el paso de los años y sostuvo que cada persona debe buscar el camino que considera adecuado para su vida. Según expresó ante los asistentes, la pregunta fundamental no consiste en elegir una profesión concreta, sino en construir una relación cercana con Jesús.
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El deporte como escuela de convivencia
A pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el deporte apareció de forma natural en la conversación. León XIV recordó que en la actualidad practica tenis y que durante su juventud participó en el fútbol americano, disciplina que definió como “un poco más violento”.
También evocó su etapa en Perú, donde convivió con seminaristas y participó en partidos de fútbol. “Defensa, si quieren saber. No era gran goleador”, señaló.
A partir de esa experiencia, el Papa desarrolló una reflexión sobre el valor colectivo del deporte. “Hay que buscar cómo conservar y estar en buena salud, cuerpo, mente y alma”, indicó. Además, destacó que las actividades deportivas ofrecen enseñanzas aplicables a la vida cotidiana.
“El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”, manifestó. En la misma línea, añadió: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”.
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El propio León XIV recordó que su primer Mundial seguido como aficionado fue el celebrado en España en 1982.
Recuerdos de Perú y cercanía con las comunidades locales
Durante el diálogo, el Papa también hizo referencia a su paso por Perú, país donde desarrolló parte importante de su labor pastoral. Recordó especialmente su estancia en Trujillo, etapa en la que compartía actividades deportivas con seminaristas y mantenía contacto con equipos de fútbol locales.
Las menciones al país sudamericano surgieron de forma natural durante las respuestas dirigidas a Renzo, quien también es peruano. Ese intercambio permitió que el pontífice rememorara experiencias personales vinculadas a una de las regiones donde ejerció responsabilidades eclesiales antes de llegar al Vaticano.
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Mensajes sobre la infancia y el perdón
Las preguntas del menor también dieron paso a reflexiones relacionadas con la vida espiritual. León XIV destacó el valor de la infancia y afirmó que cada niño ocupa un lugar especial en el plan de Dios.
“Todo niño es un sueño de Dios. Tú también lo eres”, expresó al dirigirse a Renzo. Asimismo, señaló que Dios desea que las personas conserven la capacidad de confiar y actuar con bondad durante toda su vida.
Otro de los temas abordados fue el perdón. Ante la consulta sobre cómo perdonar a quienes causan daño, el Papa ofreció una explicación orientada a diferenciar la reconciliación de la aceptación de conductas perjudiciales. “Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien, ni dejar que alguien siga haciendo daño”, explicó.
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