Vicky Dávila se despachó contra Iván Cepeda por su ‘pelea’ con el expresidente Álvaro Uribe: “Qué asco su forma de hacer política”

Vicky Dávila rechazó la forma en que Iván Cepeda describió la jornada ocurrida en la vivienda del expresidente Álvaro Uribe - Vicky Dávila/Facebook

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila lanzó una fuerte crítica contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, después de las declaraciones que el congresista publicó sobre el episodio ocurrido cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Medellín.

La comunicadora cuestionó con severidad la postura del aspirante presidencial y rechazó que calificara como un “acto cultural” la protesta que se desarrolló en el lugar.

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“Qué asco su forma de hacer política, Iván Cepeda”, escribió Dávila en la red social X. Su mensaje apareció al instante de que el senador difundiera un extenso pronunciamiento sobre las denuncias hechas por Uribe alrededor de las manifestaciones registradas en las afueras de su vivienda.

El candidato presidencial Iván Cepeda recibió rechazo en su contra por sus declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Iván Cepeda/Facebook

La periodista centró su reacción en las versiones entregadas por el exmandatario sobre presuntas agresiones y amenazas durante la jornada.

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“¿A usted le gustaría que una manada de energúmenos, algunos con puñaleta, se le apareciera en su casa?”, cuestionó Dávila en el mismo mensaje compartido en X.

La intervención de la comunicadora surgió después de que Cepeda denunciara una supuesta campaña de hostigamientos contra integrantes del Pacto Histórico en Antioquia.

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Vicky Dávila rechazó que Iván Cepeda calificara la jornada de manifestaciones en contra de Uribe Vélez como un “acto cultural” - crédito @VickyDavilaH/X

Además, la periodista publicó un mensaje de tono crítico en el que dejó ver sus reparos frente a una eventual llegada de Iván Cepeda a la contienda por la Casa de Nariño.

“Una de las razones por las cuales no quiero que Iván Cepeda sea presidente es porque ha utilizado la justicia para hacer política. Su aspiración presidencial está construida en su pleito con Álvaro Uribe. De hecho, su campaña promete seguir persiguiendo a Uribe, y no nos digamos mentiras, hasta llevarlo a la cárcel y que no salga nunca más”, escribió la Dávila en X.

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Y en su mensaje concluyó: “Estoy segura de que lo mismo haría con todos los que se atrevan a pensar diferente, como lo hicieron Chávez y Maduro, como lo hizo Fidel Castro. Así como Putin, Ortega y tanto gobernante bandido de izquierda extrema”.

Vicky Dávila publicó un mensaje de tono crítico en el que dejó ver sus reparos frente a una eventual llegada de Iván Cepeda a la Presidencia - crédito @VickyDavilaH/X

El mensaje de Cepeda que provocó el rechazo de la periodista Vicky Dávila

Iván Cepeda responsabilizó directamente al exjefe de Estado Álvaro Uribe por cualquier agresión que pudiera presentarse contra dirigentes y militantes de esos sectores políticos.

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En su publicación, Cepeda aseguró que el uribismo reaccionó con violencia frente al crecimiento político de su movimiento en Antioquia. Además, defendió la actividad realizada cerca de una de las propiedades del expresidente y sostuvo que se trató de una jornada impulsada por jóvenes y víctimas.

“A Uribe le duele la verdad y la ruptura de su hegemonía autoritaria en Antioquia”, escribió el senador. También afirmó que varios participantes del acto cultural recibieron amenazas posteriores al episodio.

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Cepeda mencionó entre los afectados a Hernán Muriel Pérez, Camilo Restrepo Gómez, integrantes del colectivo Fuerza y Gratifi, miembros de Cofradía para el Cambio, Laura Manuela Gómez y Stiven Pérez: “Responsabilizo directamente a Álvaro Uribe por cualquier acción violenta u hostigamiento que se presente en su contra”.

Con este mensaje en X, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe sobre lo sucedido frente a su residencia - crédito @IvanCepedaCast/X

La respuesta de Dávila apareció como una defensa directa al exmandatario y a su familia. La periodista rechazó que el episodio fuera presentado únicamente como una expresión artística o política y puso el foco en las denuncias relacionadas con armas cortopunzantes y agresiones registradas durante la jornada.

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¿Qué ocurrió en la casa del expresidente Uribe?

La controversia comenzó después de la entrevista que Uribe concedió a La FM. Allí relató que varias personas llegaron en tres buses hasta el puente en construcción que conduce a la entrada de su residencia en Medellín. Según dijo, los asistentes lanzaron consignas en su contra y pintaron un mural cerca del lugar mientras su esposa permanecía sola en la vivienda.

“Me llaman que han desembarcado unas personas de tres buses”, afirmó el expresidente durante la conversación radial. También expresó preocupación por la situación de su familia: “Mi señora estaba sola”.

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El exmandatario además aseguró que intentó borrar el mural mientras algunos asistentes le exigían retirarse. Según su versión, respondió que no abandonaría el lugar. “Me tienen que matar”, afirmó que contestó durante la discusión.

El expresidente Álvaro Uribe narró que un grupo de personas llegó en tres buses hasta el acceso a su residencia en Medellín - crédito Sergio Acero/Reuters

En su relato, el líder del Centro Democrático y padrino político de la aspirante presidencial Paloma Valencia denunció que uno de sus acompañantes sufrió heridas superficiales después de una persecución con una “puñaleta”.

También señaló que un integrante de su esquema de seguridad terminó lesionado en una mano: “No era un cortaúñas, era una puñaleta”.

Durante la conversación con la cadena radial, el expresidente también mencionó a Cepeda al referirse a un diálogo que, según dijo, adelantaba el profesor Sergio Molina con algunos participantes de la protesta; Uribe aseguró que el intercambio terminó después de una llamada telefónica.

“Nos llama Iván Cepeda”, afirmó que dijeron las personas antes de suspender la conversación. “Ya no quisieron seguir dialogando”, añadió el exmandatario.