Esta decisión política alertó a los empresarios y banqueros reunidos en este Foro (en la jerga del G20, se lo llama Business 20), pero en definitiva no los sorprendió. Aquí coincidieron en afirmar que las iniciativas oficiales –laboral e impositivas– traen propuestas que no fueron comentadas en las reuniones, o faltan medidas que pensaban que serían anunciadas por Macri en el viejo edificio del Correo. "Después vamos a hablar, cuando se vaya el ministro (Cabrera), sobre las cosas que no están", adelantó Acevedo. Sonó como una ironía, pero se entendió hacia dónde iba el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).