Pero no fue lo único que dijo Dietrich sobre los sindicatos, sin referirse a ninguno en particular. Aseguró que "se tienen que modernizar" por la llegada de los robots, que los estatutos están viejos y apuntó ante todo a la informalidad de la economía, que llega al 38 por ciento. "Los que estamos en blanco no podemos competir con esa economía en negro", dijo.