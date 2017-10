Consultado por Infobae, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay aseguró que, sin fueros, De Vido "sigue siendo diputado, pero de manera nominal si queda detenido. Si se lo condena deja de serlo, pero si se llega a la conclusión de que no ha sido culpable se mantiene. (La quita del privilegio) es el levantamiento de inmunidad de arresto para poder llevar a cabo el proceso en su totalidad; la constitución no dice nada. No puede ejercer su derecho hasta que no termine el proceso".