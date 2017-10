Además del ex vicepresidente de la Nación son juzgados su amigo José María Núñez Carmona, el monotributista Alejandro Paul Vandenbroele, el dueño de la quebrada imprenta Nicolás Tadeo Ciccone, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex funcionario de Economía César Guido Forcieri, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.