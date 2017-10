Falleció, sí, y por eso lo cuento, porque en su momento algún periodista lo supo y yo pedí que no se hiciera público. Mi hermano trabajaba en el Congreso de la Nación desde el regreso de la democracia, desde el '84. Y la obra social del Congreso es conducida por los presidentes de ambas cámaras. Mi hermano tenía una enfermedad terminal y necesitaba un medicamento que debía importarse. Y la obra social que lo atendía se negó a darlo. La verdad que en su momento nosotros pedimos una apelación, y yo fui a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados de entonces, el diputado (Julián) Domínguez, porque mi hermano trabajaba en Diputados. Me dijo que seguramente le iban a dar la reconsideración, porque era una droga nueva pero que se estaba utilizando en varios países. Y Domínguez me confirmó que en realidad no le iban a dar la droga porque era mi hermano… Que Boudou no se la iba a dar porque era mi hermano.