Giovani Lo Celso anotó un gran gol, brilló ante el Milan, y arreciaron las críticas a Sampaoli por no haberlo usado en el Mundial

El ex mediocampista se destacó en el conjunto español, que lidera el Grupo F de la Europa League. Y el ex DT de la Selección resultó el blanco de las críticas por no haberle dado continuidad en la Selección en Rusia 2018