Horacio Melgarejo quedó afuera de Cienciano por culpa de su conducta polémica y altanera. - Crédito: AFP

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Hace unos cuantos días se dio a conocer el adiós de Horacio Melgarejo a Cienciano, con el que atravesó toda clase de episodios. Confirmado su alejamiento, el argentino ofreció una lectura de su paso por el Cusco en una charla con TV Perú.

Comenzó indicando que “fue un año súper espectacular con un Cienciano protagonista en los dos frentes, después del año 2003 yo creo que fuimos el cuerpo técnico que le volvimos a dar la ilusión a la gente de Cienciano”.

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Horacio Melgarejo se disculpó con Alianza Lima tras polémicos gestos en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Melgarejo no dejó pasar la ocasión para referirse a su particular conducta, la cual le trajo demasiados problemas a lo largo del año. Con mucha hidalguía asumió las consecuencias de sus deleznables actos, sobre todo el último que le costó su continuidad.

“Es normal que la directiva haya tomado la decisión por la última expulsión, que fue un error mío; me equivoqué en la cancha de Alianza Lima”, declaró Horacio.

“Me dieron 14 jornadas más, la apelación está ahí; la directiva tenía la idea, yo tenía la idea, el contrato estaba prácticamente preparado como para firmar dos años más, pero el error fue mío, ese fue el aliciente para que no me haya quedado en Cienciano”, amplió.

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A pesar de su sonada salida, Horacio Melgarejo confía que en algún momento el destino le permitirá, una vez más, cruzar caminos con el elenco cusqueño: “Sé que voy a volver, no tengo duda que voy a volver a dirigir ese gran club”.

Horacio Melgarejo realizando indicaciones tácticas, mientras es observado por Cristian Ruggeri. - Crédito: Cienciano

De la brillantez a la opacidad

La secretaría técnica de Cienciano se decantó por Horacio Melgarejo al seguir su fugaz experiencia como entrenador de la Asociación Deportiva Tarma. Aunque su gestión solo fue de unos cuantos meses, la manera en cómo manejó el elenco y su propuesta de juego decantaron la balanza para su fichaje en Cusco.

A su llegada coincidió con Cristian Ruggeri, a quien lo añadieron a su cuerpo de trabajo como asistente técnico. De inmediato hubo una sinergia entre ambos y echaron a andar la administración de un conjunto ‘imperial’ que tuvo su gran prueba en la Fase Preliminar de la CONMEBOL Sudamericana.

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Delante se ubicó FBC Melgar, rival sureño que le añadió una cuota especial al enfrentamiento. Con mucha energía y propuesta ofensiva, Cienciano acabó llevándose por delante a su clásico oponente para así hacerse de un boleto a la Fase de Grupos.

Durante esa travesía, el ‘papá’ terminó una primera rueda invicto y luego se rehizo en el complemento, pasando como mejor segundo por detrás de Atlético Mineiro. En su llave de play-off venció con autoridad a Lanús y posteriormente superó una instancia más al derribar a Botafogo. No obstante, la campaña acabó abruptamente en cuartos de final a manos de Montevideo City.

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Horacio Melgarejo deja Cienciano tras un año muy convulso. - Crédito: Difusión

En paralelo, Horacio Melgarejo logró sostener el notable nivel en el Apertura 2026, llevando a Cienciano al 3er lugar de la clasificación, aunque luego entró en una muy mala dinámica, debido a la atención firme del panorama internacional, que empujó al equipo a los últimos lugares del Torneo Clausura hasta que logró reaccionar a tiempo y levantar parcialmente cabeza.

A pesar de esa marcada decadencia, la directiva cusqueña veía en el argentino al líder para sostener el proyecto, pero su imagen polémica y actitud desagradable ante el público le terminaron costando demasiado caro. De ahí que su extensión laboral se diluyera y quedara afuera del equipo para la Liga 1 2027.

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