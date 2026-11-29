Mano Menezes reveló que Jairo Vélez fue el jugador que más lo sorprendió en la selección peruana.

Guardar

Mano Menezes fue el nuevo invitado del podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán. En el avance difundido en redes sociales, el técnico brasileño abordó distintos temas, entre ellos el jugador que más lo sorprendió desde que asumió la dirección de la selección peruana.

El entrenador señaló a Jairo Vélez como el futbolista que más lo cautivó en este breve período al mando de la ‘bicolor’. Menezes destacó la capacidad de definición del volante de Alianza Lima, a quien comparó con un delantero por su olfato goleador.

PUBLICIDAD

“A mí me sorprendió Vélez. Tiene definición casi como un delantero. No es tan fácil encontrar un jugador así”, afirmó Mano, ante la sorpresa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en las instalaciones de la Videna.

Jairo Vélez se consolidó como el máximo goleador de la era de Mano Menezes en la selección peruana. El futbolista nacido en Ecuador y nacionalizado peruano suma cinco tantos: anotó un doblete ante Honduras y convirtió frente a Haití, España y México.

El técnico de la selección peruana destacó las condiciones del futbolista de Alianza Lima. Créditos: Enfocados.

La nueva convocatoria de Mano Menezes para amistoso ante Panamá

Jairo Vélez no fue convocado por Mano Menezes para el amistoso entre Perú y Panamá, ya que el volante afronta una etapa decisiva con Alianza Lima, que clasificó a la final de la Liga 1 2026.

PUBLICIDAD

El técnico brasileño optó por no citar a futbolistas de Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Alianza Lima. Los dos primeros equipos disputan las semifinales del torneo, mientras que el cuadro ‘blanquiazul’ se prepara para la definición. La decisión busca no interferir en la planificación de los tres clubes.

Jairo Vélez se perfila como uno de los habituales en las próximas convocatorias de la selección peruana. Mano Menezes tendría previsto considerarlo para los amistosos de 2027, que serán parte de la preparación para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Arqueros

Matías Córdova — Comerciantes Unidos

Diego Enríquez — Sporting Cristal

César Bautista — Sporting Cristal

Defensas

Aldair Salazar — Deportivo Garcilaso

Arón Sánchez — Juan Pablo II

Carlos Cabello — Cienciano

Erick Canales — Deportivo Garcilaso

Jonathan Bilbao — Carabobo (Venezuela)

Mathías Llontop — Sport Boys

Matías Lazo — FBC Melgar

Matías Zegarra — FBC Melgar

Samuel Pereda — Alianza Lima

Mediocampistas

Beto da Silva — Deportivo Garcilaso

Diego Soto — Cusco FC

Erinson Ramírez — Juan Pablo II

Gerson Barreto — Cienciano

Hernán Lupu — Alianza Atlético

Mauricio Arrasco — FC Cajamarca

Oslimg Mora — Sport Boys

Delanteros

Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)

Christopher Olivares — Deportivo Garcilaso

Jhonny Vidales — FBC Melgar

Matías Succar — Cienciano

Maxloren Castro — Sporting Cristal

Lista de convocados de Perú para amistoso con Panamá

Programación del Perú vs Panamá

Perú cerrará su calendario de 2026 con un amistoso ante Panamá en Cusco. El partido se jugará el miércoles 9 de diciembre, desde las 18:00 horas (horario peruano), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

PUBLICIDAD

El encuentro comenzará a las 17:00 en México; a las 18:00 en Panamá, Colombia y Ecuador; a las 19:00 en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:00 en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

América Televisión transmitirá el Perú vs. Panamá en señal abierta, a través de los canales 4 y 704 HD. Además, podrá verse sin costo en la plataforma de streaming América TVGO.

Infobae Perú realizará la cobertura desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas.