Registro audiovisual del punto final y la celebración del partido de voleibol femenino disputado entre la Universidad San Martín de Porres y el club Atenea. Tras ganar el tercer set con un marcador de 25 a 18, la escuadra santa aseguró la victoria definitiva por 3 sets a 0 en el recinto polideportivo.

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La Universidad San Martín mantuvo su marcha perfecta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras imponerse por 3-0 ante Atlético Atenea en el cierre de la jornada sabatina de la séptima fecha. El conjunto dirigido por Martín Ambrosini ganó con parciales de 25-16, 25-17 y 25-18, en un partido donde sostuvo el control en los momentos decisivos.

El conjunto de Lorena Góngora ofreció resistencia en varios pasajes, sobre todo al inicio de cada set, pero no logró sostener ese ritmo frente a un rival que contó con mayores recursos en ataque y bloqueo. Emily Zinger fue la principal figura de las ‘santas’, con 20 puntos y una actuación que confirmó su importancia dentro del equipo.

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San Martín tomó distancia en el primer set

El primer parcial tuvo un arranque equilibrado. Nayla Da Silva lideró las ofensivas de Atenea y mantuvo a su equipo en partido, mientras que San Martín encontró respuestas en Emily Zinger y Brenda Lobatón. El marcador llegó igualado a nueve, después de que las universitarias habían tomado una ventaja inicial de dos unidades.

Atenea intentó incomodar desde el saque y aprovechar el protagonismo de Da Silva, pero San Martín ganó precisión en la distribución. María José Rojas ordenó el juego de su equipo y encontró a Bárbara Agressott en una diagonal que abrió un tramo favorable para las de Santa Anita.

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Emily Zinger lideró a San Martín hacia su séptima victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram San Martín.

Lobatón amplió la diferencia con un ataque que colocó el 17-12 y obligó a Atenea a buscar variantes. Ambrosini movió su banco con el ingreso de Yanlis Feliz, quien aportó alternativas por las bandas. San Martín llegó al tramo final con una diferencia manejable y cerró el set con un remate potente de Zinger tras un rally prolongado.

Emily Zinger sostuvo la superioridad ‘santa’

El segundo set comenzó con la misma protagonista. Zinger firmó un cruzado para el 3-0 y volvió a ser un problema para la defensa rival. Atenea redujo parcialmente la distancia, aunque San Martín respondió con Feliz y con ataques por el centro, sector donde también aparecieron sus bloqueadoras.

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Isabel Fernández tuvo intervenciones importantes para Atenea y consiguió varios puntos en la red, pero el conjunto no logró corregir sus problemas de dirección en ataque. San Martín sostuvo la ventaja a partir de la presión en el servicio y de una mejor lectura de los espacios que dejó su adversario.

Yanlis Feliz anotó por el centro para el 12-9 y luego la diferencia volvió a crecer. Agressott intentó mantener a Atenea cerca en el marcador, mientras Fernández redujo la distancia cuando San Martín alcanzó los 20 puntos. Sin embargo, el cuadro universitario no perdió el orden y encontró en Angélica Aquino una alternativa efectiva desde el banco.

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Yanlis Feliz aportó en la victoria de San Martín sobre Atlético Atenea. Crédito: Instagram San Martín.

La segunda manga terminó 25-17. La superioridad de San Martín se explicó por su capacidad para responder cuando Atenea amenazaba con acercarse. Zinger no se limitó a los ataques de potencia: también utilizó colocadas y golpes dirigidos, recursos que dificultaron el trabajo defensivo de las ‘diosas’.

Atenea no logró sostener su reacción

En el tercer set, Atlético Atenea volvió a competir en el inicio. Da Silva y Agressott asumieron responsabilidades en ofensiva y evitaron que San Martín se escapara de inmediato. No obstante, las ‘santas’ conservaron el protagonismo, con una estructura más estable en recepción y mejores conexiones cerca de la red.

Gina López también se sumó a la lista de anotadoras en una noche donde San Martín repartió responsabilidades. El ataque de Atenea tuvo momentos de eficacia, pero el equipo no pudo mantener una secuencia que pusiera bajo presión a las líderes del campeonato.

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Zinger volvió a aparecer en el tramo final y llegó a 20 puntos en el partido. La estadounidense superó además los 100 puntos acumulados en los siete encuentros que disputó en la presente edición de la Liga Peruana de Vóley, una cifra que refleja su peso ofensivo dentro de la campaña de San Martín.

El 25-18 definitivo extendió el invicto de las ‘santas’, que sumaron una nueva victoria en sets corridos y sostuvieron su posición en la parte alta de la clasificación. Atlético Atenea, en cambio, deberá corregir la irregularidad que mostró ante un rival que impuso diferencias desde el primer set.

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Tabla de la Liga Peruana de Vóley tras la victoria de San Martín sobre Atlético Atenea. Crédito: FPV.