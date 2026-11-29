Fabian Bustos arroja un saldo irregular desde su retorno a Universitario. - Crédito: Difusión

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Fabián Bustos, seguro y pausado, contestó a las interrogantes de los periodistas durante su trayecto con la expedición de Universitario de Deportes hacia el vuelo con destino a Jauja para luego dirigirse hacia la localidad que albergará la primera semifinal de Liga 1 contra Sport Huancayo.

El argentino aseveró que el plantel está concentrado para realizar una correcta presentación que deberá contrastar la bochornosa exhibición anterior: “Tenemos un partido importante, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer”.

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Fabián Bustos, convencido en que Universitario sacará un resultado favorable ante Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

“Es un partido totalmente distinto. Uno fue de la fase regular y otro donde es una definición del torneo con 180′ minutos”, amplió Fabián.

Bustos, por otro lado, aclaró que su estructura tiene muy en claro las funciones a realizar en el duelo de ida. “Cada uno sabe lo que tiene que hacer durante el juego, trataremos de hacer lo mejor”, externó.

Por último, Fabián Bustos aprovechó el momento para ensalzar a Sport Huancayo, aunque aclaro que los suyos están motivados para asestar el gran golpe: “El rival es un gran equipo que hizo un gran semestre y por eso está ahí. Pero la ‘U’ siempre debe buscar el triunfo”.

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A lo largo de la semana, el cuerpo técnico de Universitario de Deportes se ha abocado plenamente a elaborar una estrategia certera no solo para contener al oponente, muy conocido por desatarse en su fortín, también para aprovechar las oportunidades que puedan crearse en una plaza que no suele dar tregua por su condición de altura.

Richard Pellejero y Fabián Bustos, preparados para protagonizar un partido muy peleado desde la pizarra. - Crédito: Liga 1

Confianza plena

Otro de los personajes vinculados con Universitario que viajó rumbo a Jauja con la delegación fue el administrador Franco Velazco, quien se mostró seguro de que los ‘cremas’ realizarán una muy buen presentación, sosteniéndose en su nivel histórico para afrontar citas de trascendencia.

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“Hay que disputarlo con la jerarquía que tiene Universitario. Estamos esperando el partido de mañana que es un partido de 180 minutos, hay que ser inteligente, tenemos claros que es lo que queremos”, indicó el directivo.

A su vez, Antonio García Pye, Gerente Deportivo del club, confía que Universitario de Deportes haya dejado atrás la última vergonzosa presentación contra Sport Huancayo y en su nuevo test saque a relucir la fortaleza que suele caracterizarlo en instancias decisivas.

“La ‘U’ tiene que voltear la página rápido, siempre aparecen nuevas oportunidades, el equipo se recupera fuerte, saben la responsabilidad que tienen”, subrayó.

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Universitario da inicio a su tránsito en las semifinales. - Crédito: Difusión

Universitario presenta un lesionado de cuidado: Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano arrastra una dolencia muscular acontecida con la selección peruana y su rehabilitación aún sigue en marcha. El resto de futbolistas están aptos, aunque César Inga, Lisandro Alzugaray y Horacio Calcaterra se encuentra bajo observación por el tópico.

La ‘U’ llegará a La Incontrastable con la misión de salir bien librado de la intensidad de un trepidante Sport Huancayo, que hace una semana dio una gran muestra de su superioridad en casa al pasar por encima a los de Odriozola con un contundente 4-1, resultado que expuso la alarmante decadencia de la zona defensiva y la nulidad de contención en el mediocampo.

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