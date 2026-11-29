César Inga asegura que no está al 100% de su capacidad física de cara al duelo de ida ante Sport Huancayo. Crédito: Instagram César Inga.

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César Inga se alista para iniciar fuera del once en el partido clave del campeonato ante Sport Huancayo. Universitario afrontaría la primera semifinal sin uno de sus jugadores más desequilibrantes y con mayor recorrido por el sector izquierdo, debido a una molestia en el tobillo derecho que no le permitió entrenar con total normalidad durante la semana.

El futbolista ‘crema’ viajó a Huancayo con la delegación, aunque su presencia desde el arranque quedó en duda. Inga reconoció que sintió una incomodidad física el último jueves y que el comando técnico aguardará hasta poco antes del encuentro para definir si estará disponible. Su estado será evaluado antes de la visita al cuadro local.

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“Estoy bien. El día jueves sentí un poco el dolor. Vamos a ver mañana”, declaró el carrilero ante las cámaras de ‘Jax Latin Media’. El defensor evitó dar por descartada su participación, pero dejó claro que su condición no es la ideal para un compromiso que demandará un esfuerzo alto en la altura de Huancayo.

Inga también asumió que la decisión debe responder a las necesidades colectivas y no a su deseo de jugar. “Yo quisiera jugar todos los partidos, pero la verdad hay gente que está al cien y tienen que poner esa gente”, señaló. No está al 100% y su testimonio refuerza la posibilidad de que Fabián Bustos lo reserve.

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César Inga, el futbolista con más regates exitosos en la Liga 1 2026.

El futbolista es una de las piezas que más minutos acumuló en la temporada y su aporte se extendió a las dos fases del juego. Su velocidad le permitió proyectarse al ataque, asociarse con los volantes y regresar para cubrir su zona, cualidades que Universitario deberá suplir si finalmente no aparece en la formación titular.

A pesar de la incertidumbre alrededor de su estado físico, Inga expresó confianza en la preparación del plantel. “Hemos trabajado de la mejor manera para poder sacar un buen resultado y acá cerrar en casa”, manifestó sobre una llave que se definirá el viernes 4 de diciembre en el estadio Monumental de Ate.

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El rival, de acuerdo con el jugador, exige una planificación específica. “Ha sido un equipo muy bueno, tiene grandes jugadores, ya los hemos estudiado esta semana y como te digo, vamos a ir a sacar un buen resultado”, añadió. Universitario buscará un marcador favorable en ‘La Incontrastable’ para llegar con ventaja a la revancha en Lima.

Alternativas para suplir a César Inga

La principal alternativa que ensayó Bustos para reemplazar a Inga es Matías Di Benedetto. El zaguero argentino-peruano podría ocupar la posición de carrilero izquierdo, una variante que priorizaría el orden defensivo ante un rival que suele exigir por las bandas cuando juega en su estadio.

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Matías Di Benedetto dejó atrás la lesión muscular que comprometió el tendón y retrasó su regreso a las canchas. Tras completar su recuperación, el defensor quedó nuevamente a disposición de Universitario. (Universitario de Deportes)

Di Benedetto conoce el sistema de línea de tres centrales que utiliza Universitario y cuenta con experiencia como lateral. Su ubicación en esa zona modificaría el perfil habitual del equipo, pues ofrecería mayor presencia en la marca, aunque con menos proyección ofensiva respecto a la que suele aportar Inga.

La otra opción natural es Jorge Gutiérrez. El panameño integra la plantilla como alternativa para la banda izquierda, pero su última presentación no dejó buenas sensaciones. El defensor participó en la derrota por 4-1 frente a Sport Huancayo durante el Torneo Clausura, un antecedente que podría pesar en la decisión técnica.

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La elección también dependerá de cómo se estructure el fondo ‘crema’. Si Di Benedetto avanza como carrilero, Universitario deberá reordenar su línea defensiva para sostener la cobertura en un escenario donde el desgaste físico y la intensidad del rival serán factores centrales. Inga, por su parte, podría quedar como una alternativa desde el banco si supera las molestias.

¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo?

Sport Huancayo recibirá a Universitario este domingo 29 de noviembre por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, donde el equipo dirigido por Richard Pellejero buscará aprovechar su condición de local.

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Hace una semana, Sport Huancayo arrolló 4-1 a Universitario, en La Incontrastable. - Crédito: ITEA

La vuelta está programada para el viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. Universitario cerrará la serie ante su público y definirá allí su clasificación a la final del campeonato, instancia en la que espera Alianza Lima.