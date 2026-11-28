Kevin Becerra, de 30 años, renovó su contrato con Cienciano por un año más. - Crédito: AFP

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Parecía que la operación por la continuidad de Kevin Becerra se venía abajo, pero un último cónclave acabó torciendo ese destino y el futbolista ecuatoriano, de muy buen hacer en el 2026, ha acordado la renovación de su vinculación en Cienciano por un periodo más; de modo que se mantendrá en el plantel hasta finales del 2027.

Así lo ha hecho saber la institución en una publicación en sus redes oficiales, después de un cierre de curso agridulce: “Seguimos juntos. Anunciamos la renovación de Kevin Becerra para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta. ¡Vamos por más alegrías!”.

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Kevin Becerra llegó a inicios de temporada a Cienciano. - Crédito: EFE

El ecuatoriano, que llegó a inicios de año a Cienciano y cuyo contrato había culminado, estuvo un poco lejos de cerrar un nuevo compromiso con los cusqueños debido a que su carpeta había generado interés en algunos clubes del panorama nacional, sobre todo en territorio central.

Habían surgido especulaciones acerca de un interés genuino por parte del Sport Boys para entablar una operación por Kevin Becerra, pero para evitar un escenario mucho más formal los directivos del ‘papá’ trazaron una ampliación de servicios, que al final acabó convenciendo al jugador de seguir en la entidad.

El defensa abrió el marcador de cabeza tras un rebote en el corazón del área arequipeña - Crédito: DSports.

Desde que llegó a Cienciano, Becerra asumió galones al establecerse como un líder tanto en la zaga como en el plantel. Su férrea presencia se hizo notar en tres frentes diferentes: Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. En todos ellos cumplió con un desempeño más que loable.

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En total, bajo la conducción del último entrenador Horacio Melgarejo, acumuló 43 participaciones oficiales entre todas las competiciones, dejando incluso huellas goleadoras puntuales: una en el fútbol peruano y dos en el certamen CONMEBOL.

Kevin Becerra, con protector facial, saliendo con balón dominado en el desquite contra Botafogo. - Crédito: AFP

De ahí que sus prestaciones hayan estado bajo la evaluación de otros clubes del Perú y, quizás, del exterior. No obstante, Becerra comprendió que al prolongar su estancia en Cienciano mantendría su condición de central clave y ganaría mayor consideración ante los ojos de una afición que ha empezado a respetarlo.

A muy buen seguro que Kevin Becerra, de 30 años, ha atravesado el mejor tramo de su carrera después de sus experiencias, nada desdeñables, por Libertad, Los Chankas, Guayaquil City, 9 de Octubre e Independiente Juniors.

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El defensa apareció con potente cabezazo y abrió el marcador en Cusco - Crédito: DSports.

Movimientos internos

Desde antes del cierre de la temporada, los altos mandos de Cienciano iniciaron las gestiones para extender los contratos de algunos integrantes del plantel con etiqueta de imprescindibles.

El primer acuerdo de continuidad fue el de Carlos Garcés, cuya temporada fue considerada suficiente mérito para alcanzar un nuevo vínculo con el club. El delantero aseguró su permanencia tras una campaña que convenció a la directiva.

Carlos Garcés renueva por un año más con los cusqueños. - Crédito: Cienciano

El siguiente jugador en llegar a un entendimiento con la institución fue Cristian Souza. El futbolista mantuvo conversaciones con los dirigentes antes de evaluar una posible salida y logró un acuerdo para continuar en el equipo.

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La campaña de renovaciones de Cienciano continuará en paralelo con el proceso de contrataciones. Dentro de las incorporaciones previstas, la principal novedad es la llegada del entrenador Claudio Biaggio.