Un tramo erosionado del malecón en la Costa Verde de Lima presenta daños estructurales tras los recientes oleajes anómalos registrados en el litoral limeño. (Foto: Municipalidad de Lima﻿)

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Los daños ocasionados por los oleajes anómalos en la Costa Verde reavivaron la preocupación por el futuro de las playas de Lima. En La Pampilla, Miraflores, el impacto del mar dejó grietas, forados, estructuras expuestas y daños en la infraestructura cercana al litoral. La situación obligó a restringir temporalmente el acceso a los balnearios y encendió las alertas sobre el deterioro de este sector de la capital.

El problema va más allá de los efectos de un episodio de fuerte oleaje. La erosión costera, un proceso que modifica progresivamente el perfil de las playas por el movimiento y la pérdida de sedimentos, representa una amenaza para estos espacios. En algunos sectores del litoral peruano, sus consecuencias llegaron incluso a comprometer viviendas y provocar la pérdida de extensiones de arena.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Gobierno declarar en emergencia la Costa Verde para agilizar la atención de los daños y coordinar acciones entre las entidades involucradas. Sin embargo, la recuperación de la infraestructura también plantea un desafío de mayor alcance: determinar cómo proteger las playas sin agravar los procesos naturales que permiten su conservación.

El oleaje impacta contra el litoral de Miraflores tras la restricción del acceso a las playas dispuesta por las autoridades locales. (Foto: ANDINA/Andrés Valle)

Grietas, forados y estructuras expuestas: las señales de erosión

La arena, la grava y los cantos rodados que forman una playa permanecen en constante movimiento. Las olas y las corrientes marinas transportan estos materiales, conocidos como sedimentos, y los distribuyen a lo largo del litoral. Cuando la cantidad de material que sale supera la que ingresa, el equilibrio se rompe y comienza un proceso de erosión.

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El profesor Carlos Tavares, especialista en procesos erosivos y manejo costero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), advirtió que la intervención humana es uno de los factores que acelera el deterioro de las playas. En un artículo publicado en PuntoEdu, explicó que las construcciones, como los muros, pueden alterar el recorrido de las olas y modificar el transporte natural de sedimentos.

El especialista tomó como referencia los daños registrados en octubre en la playa La Pampilla, en Miraflores, para explicar este fenómeno. En aquella ocasión se reportaron un forado, una grieta de aproximadamente 20 metros, la caída de un poste y la exposición de las bases del paso peatonal.

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El oleaje en la playa Redondo de Miraflores sobrepasa los muros costeros e inunda la calzada del circuito de playas de la Costa Verde.

Tavares explicó que cuando una ola choca contra un muro y regresa hacia el mar, puede generar un movimiento que excava la base de la estructura y arrastra los materiales de la playa. “Si yo interrumpo eso, produzco una ola de reflexión. El agua choca y regresa. Y cuando la ola regresa, excava en la base del muro”, señaló.

Enrocados, rompeolas y rellenos: las alternativas para frenar la erosión de las playas

Entre las alternativas para reducir los efectos de la erosión figuran los enrocados y los rompeolas. Los primeros están conformados por grandes piedras que amortiguan el impacto del agua. Los segundos buscan que las olas rompan mar adentro y pueden favorecer la acumulación de arena en determinados sectores.

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Sin embargo, estas estructuras también pueden modificar el transporte de sedimentos y trasladar el problema hacia otras playas. Tavares puso como ejemplo Agua Dulce, donde un espigón favorece la acumulación de arena en uno de sus lados, mientras que el sector contrario queda expuesto a una mayor erosión.

“Una reconstrucción de una playa es cara y no es duradera. Es como un jardín: de cuando en cuando hay que volver a llenar de arena”, explicó al referirse a las intervenciones mediante rellenos.

Conoce los detalles de la advertencia de oleajes anómalos que mantiene en alerta a la costa peruana. Se informa sobre el cierre de 96 puertos y las previsiones específicas por región.

Costa Verde: Lima solicita declarar en emergencia el litoral

En medio de los daños ocasionados por los oleajes anómalos, Renzo Reggiardo remitió un oficio al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para solicitar que gestione ante el Ejecutivo la declaratoria de emergencia de la Costa Verde. El alcalde también anunció que enviaría una copia del documento a la presidenta de la República.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó una transferencia de S/10,5 millones para ejecutar trabajos de recuperación. Entre los daños reportados figuran el deterioro del asfalto, las afectaciones en la vía y los problemas registrados en los pilares de una zona peatonal. Las intervenciones comprenden sectores como La Herradura y la bajada San Martín.

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inspeccionó los daños en la infraestructura de la Costa Verde tras el registro de oleajes anómalos. Durante la cobertura periodística en Miraflores, se observaron zonas acordonadas con cintas de peligro y estructuras colapsadas junto al litoral. Fuente: Exitosa Noticias

En paralelo, la comuna dispuso restricciones al tránsito vehicular en las zonas más próximas al litoral y pidió a los municipios distritales evitar que los bañistas ingresen al mar. En Miraflores, se restringió temporalmente el acceso a nueve balnearios hasta el domingo 29 de noviembre. La medida comprende Los Delfines, La Pampilla 1 y 2, Waikiki, Makaja, Redondo 1 y 2 y La Estrella.

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Para Tavares, el país cuenta con herramientas científicas para identificar los sectores afectados por la erosión costera y evaluar alternativas de intervención. El desafío está en convertir esos estudios en decisiones de gestión que permitan establecer prioridades y evitar que las obras destinadas a proteger una playa terminen acelerando el deterioro de otra.