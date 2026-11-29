Las universidades públicas en Perú, como la UNMSM y la UNI, son reconocidas por su larga trayectoria en la formación de profesionales de alto nivel.

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El titular del Ministerio de Educación (Minedu), José Antonio Chang, planteó que el Estado aspira a que tres o cuatro universidades públicas del Perú ingresen entre las 100 mejores del mundo.

La meta fue expuesta ante rectores de instituciones estatales durante una reunión en el Congreso de la República, donde se abordaron cambios en becas, financiamiento y ejecución presupuestal. “Pongamos todo el empeño. Como Estado me encantaría poder decir que al final del periodo lo logramos”, señaló.

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Chang dijo que el objetivo involucra a las universidades públicas porque realizan inversiones en laboratorios, ingeniería y formación de alto nivel. La cabeza del Minedu participó en la cita junto a representantes de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, la Junta Nacional de Rectores y otras autoridades.

El encuentro sirvió para revisar los desafíos de la educación superior, las políticas vigentes y metas comunes para elevar la competitividad académica.

El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)

Beca 18 cambiará el reparto de recursos hacia carreras técnicas

El ministro anunció que el programa Beca 18 reorientará el 80% de sus beneficios hacia carreras técnicas, ingeniería, tecnología y especialidades vinculadas con el desarrollo del país.

“Estamos reorientando el 80% de las becas a carreras técnicas, ingeniería, tecnología y aquellas que están directamente vinculadas con el desarrollo del país”, afirmó. Chang indicó que actualmente existen 58.000 becarios y un presupuesto de S/ 1.500 millones para el programa a escala nacional hoy en funcionamiento.

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Según explicó, las universidades públicas afrontan costos de infraestructura y equipamiento para impartir estas carreras. Por eso, el Minedu prevé que las casas de estudio reciban una contraprestación por cada estudiante de Beca 18 que cursa estudios en ellas.

“Es justo que, cuando un becario de Beca 18 estudie en una universidad pública, esta reciba una contraprestación, al menos equivalente a la pensión más baja que se paga en las universidades privadas. Las públicas también tienen gastos y no es correcto que no reciban nada por el hecho de ser gratuitas”, señaló Chang.

También reafirmó su posición sobre la autonomía universitaria y el manejo de los recursos estatales. “Me ratifico, creo en la autonomía universitaria, creo en la capacidad de los señores rectores y en la alta responsabilidad que tienen al manejar recursos del Estado. Tenemos que trabajar juntos para mejorar la ejecución presupuestal”, expresó.

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Minedu cuestiona creación de 55 universidades sin planificación previa

El ministro sostuvo que hay regiones con hasta 13 universidades y una provincia con tres instituciones para una población de apenas 100.000 habitantes.

De acuerdo con Chang, la expansión dispersó el presupuesto de la educación superior y generó dificultades para asegurar condiciones de funcionamiento. Como alternativa, propuso que las universidades públicas consolidadas y licenciadas acompañen a las nuevas instituciones hasta que alcancen la masa crítica necesaria para operar plenamente solas.

El esquema planteado por el Minedu contempla un “padrinazgo” entre universidades, con apoyo académico y de gestión para las instituciones nuevas. La reunión concluyó con acuerdos para fortalecer la educación pública, reorientar las becas y establecer pagos por la atención de becarios.

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