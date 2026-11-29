Vista panorámica del imponente Nevado Tocllaraju y sus lagunas glaciares de color turquesa, resaltando la belleza natural de la Cordillera Blanca en Áncash, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sus nevados imponentes, lagunas de aguas turquesas y antiguos caminos incas pusieron a la Cordillera Blanca en la mira internacional. La región de Áncash fue incluida por BBC Travel entre los 20 mejores destinos del mundo para visitar en 2027, una selección que reúne lugares de distintos continentes con experiencias que ofrecen nuevas razones para emprender un viaje.

La publicación británica describe este territorio como “una masa irregular de picos cubiertos de hielo” que se extiende a unos 400 kilómetros al noreste de Lima. También destaca sus “lagunas de un intenso color turquesa, pueblos andinos tradicionales y senderos de caminata trazados por antiguas civilizaciones”, además de sus más de 500 glaciares y decenas de pasos de montaña que superan los 4.500 metros de altitud.

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La Cordillera Blanca comparte esta distinción con destinos como Madagascar, Quebec, Ghana, Nueva Zelanda y Japón. Para elaborar su selección, BBC Travel tomó en cuenta lugares con experiencias destacadas y oportunidades para que el turismo beneficie a las comunidades locales, proteja el medioambiente y preserve el patrimonio cultural.

El Parque Nacional Huascarán en Áncash, Perú, muestra una laguna de aguas turquesas en primer plano con el nevado Huascarán y montañas de la Cordillera Blanca al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBC Travel destaca los nevados, lagunas y rutas de trekking que hacen única a la Cordillera Blanca

Entre los principales atractivos de la zona, BBC Travel resalta el trekking de Santa Cruz, una ruta de cuatro días que atraviesa glaciares, lagunas y pasos de montaña. La revista lo presenta como el “Camino Inca del Norte” y menciona el paso Punta Unión, desde donde se pueden contemplar nevados como Alpamayo, Artesonraju y Taulliraju.

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La publicación también pone la atención en la caminata hacia la Laguna 69, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Áncash. La ruta comprende 14 kilómetros a gran altitud y ofrece un recorrido entre praderas junto a ríos, cascadas y vistas despejadas de algunas de las montañas más elevadas de Sudamérica.

La dimensión de este paisaje andino también llamó la atención de la revista. Al referirse a sus más de 500 glaciares y a los pasos de montaña que superan los 4.500 metros, BBC Travel afirma que estas elevaciones “hacen que los Alpes parezcan miniaturas”. La comparación acompaña su descripción de una región que combina escenarios de alta montaña con rutas utilizadas desde tiempos antiguos.

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El majestuoso Nevado Tocllaraju se alza sobre un valle verde con un río y árboles de corteza rojiza bajo un cielo azul en la Cordillera Blanca de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chavín de Huántar y las mejoras en Huaraz suman razones para visitar Áncash

La experiencia turística de la región también tiene un componente histórico. BBC Travel incluye a la ciudadela de Chavín de Huántar entre los atractivos de la zona y la describe como los restos de “una sociedad sofisticada que floreció mucho antes del surgimiento del Imperio incaico”. El complejo arqueológico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, permite conocer el legado de una de las antiguas civilizaciones de los Andes.

La publicación también destaca los cambios en la conectividad y la infraestructura turística. Entre ellos menciona la incorporación de vuelos entre Lima y Huaraz, una alternativa que facilita el acceso a la ciudad que funciona como punto de partida para recorrer la Cordillera Blanca.

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A estas mejoras se suma el asfaltado de una carretera que atraviesa la cordillera de este a oeste y los trabajos realizados en el recorrido hacia la Laguna 69. BBC Travel también menciona la apertura de la nueva catedral neoclásica de Huaraz, 57 años después de que el templo original fuera destruido por un terremoto.

Vista panorámica del Nevado Ishinca, uno de los picos más accesibles de la Cordillera Blanca en Áncash, un destino popular para los montañistas. Foto: Andes Climbing Expeditions

Cordillera Blanca comparte reconocimiento con destinos de Madagascar, Japón y Nueva Zelanda

La selección de BBC Travel reúne 20 lugares que sus editores, periodistas y especialistas en turismo sostenible consideraron especialmente atractivos para visitar en 2027. Además de la Cordillera Blanca, aparecen destinos como Madagascar, reconocido por su fauna única; Quebec, en Canadá; la península de Ise Shima y Nagato Yumoto, en Japón; Ghana; y Christchurch, en Nueva Zelanda.

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La publicación aclara que los destinos se presentan “sin ningún orden en particular”. Para su elección, el equipo buscó lugares con “una razón convincente para visitar en 2027” y prestó especial atención a las oportunidades de generar beneficios para las comunidades locales, proteger el entorno natural y conservar el patrimonio cultural.

La Cordillera Blanca recibió su mayor escudo el 1 de julio de 1975, con la creación del Parque Huascarán, epicentro de riqueza biológica, patrimonio arqueológico y cumbre del ecoturismo nacional. (Andina)

El reconocimiento también representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística del Perú en el extranjero. Según PROMPERÚ, el Reino Unido es un mercado estratégico: sus visitantes gastan en promedio USD 2.401 durante su estadía en el país y permanecen alrededor de 16 días. Como parte de las acciones para atraer a más viajeros británicos, el Perú participó en la feria World Travel Market y organizó un viaje de familiarización para periodistas y operadores turísticos de ese país, quienes recorrieron Lima, San Martín y Amazonas.

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