Diego Rebagliati advierte a Universitario y afirma que Sport Huancayo podría definir la semifinal de Liga 1 2026 en la ida.

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Sport Huancayo puede definir la serie ante Universitario de Deportes desde la primera semifinal, según el análisis de Diego Rebagliati en la previa del partido que ambos equipos disputarán este domingo 29 de noviembre, a las 15:00, en el estadio IPD de Huancayo.

El comentarista consideró que el elenco local llega en mejores condiciones para imponerse en la ida, tanto por su reciente rendimiento como por la adaptación a la altura. El partido abre una llave que definirá al rival de Alianza Lima en la final por el título de la Liga 1.

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Huancayo acaba de consagrarse en el Torneo Clausura después de vencer 4-1 a la Universitario de Deportes, resultado que elevó las expectativas sobre el cuadro dirigido a prolongar su buen momento frente al vigente tricampeón nacional.

“Creo que Huancayo parte con ventaja porque tiene una racha impresionante de partidos ganados, viene jugando muy bien y, además, de los últimos 12 partidos ha jugado 11 en la altura y llega con una gran moral”, afirmó Rebagliati, embajador de Betsson.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

La altura y la racha ubican a Huancayo como favorito

Para Rebagliati, la localía puede influir de forma determinante en el desarrollo de la primera semifinal. El conjunto huancaíno acumuló partidos en escenarios de altura durante las últimas semanas, mientras que Universitario deberá lidiar con las exigencias físicas y futbolísticas del duelo.

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El analista sostuvo que la ventaja de Sport Huancayo no responde solo a las condiciones del estadio IPD. También remarcó la confianza que adquirió el plantel tras cerrar el Clausura con una victoria amplia contra el mismo rival al que enfrentará este domingo.

Entre los jugadores que pueden marcar diferencias, mencionó a Sanguinetti, Luján y Magallanes, además de Porozo, a quien identificó como uno de los futbolistas que atraviesa un buen presente. “Creo que Sanguinetti por Huancayo y Valera por la ‘U’ pueden ser los jugadores más determinantes”, señaló.

Universitario visitará a Sport Huancayo por la semifinal ida de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS Universitario/Liga 1.

Universitario necesita resistir en Huancayo para sostener sus opciones

La lectura de Rebagliati para el equipo ‘crema’ pasa por evitar cambios estructurales en una fase decisiva de la temporada. A su juicio, Universitario debe ajustar su funcionamiento en el mediocampo, acortar las líneas y elevar la agresividad para recuperar el balón.

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“Yo no creo que a estas alturas cambiar sea muy inteligente. Tiene que hacer un partido con más volumen en el medio, con gente que sea más agresiva para recuperar la pelota, y ser un equipo más corto”, explicó.

El comentarista incluyó al arquero de la ‘U’ entre las piezas que pueden resultar decisivas en Huancayo. También apuntó a la labor de los volantes que se perfilan como alternativas, como Calcaterra, Murrugarra y Quispe, para sostener el control del partido ante un rival que llega con impulso ofensivo.

La 'U' busca contar con el mediocampista para enfrentar a Sport Huancayo en las semifinales de Liga 1 2026. Créditos: Fútbol Satélite.

Una diferencia de más de tres goles complicaría la reacción crema

Rebagliati planteó que Universitario necesita salir de Huancayo con un resultado que le permita competir por la clasificación en el encuentro de vuelta. Para el exdirigente, una derrota amplia puede modificar por completo el panorama de la llave.

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“Si la U sale viva de Huancayo, yo creo que en algún momento lo da vuelta, pero si no hace un buen partido, Huancayo lo puede definir en la primera semifinal”, advirtió.

El escenario que considera más complejo para Universitario es una victoria local con una brecha superior a los tres tantos. “Si Huancayo gana por más de tres goles, creo que va a ser muy difícil que la U lo dé vuelta”, concluyó Rebagliati.