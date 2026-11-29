Melanie Martínez sostiene un teléfono celular en una composición visual que incluye retratos de Christian Domínguez y Karla Tarazona. (YouTube: Mel Martínez)

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Melanie Martínez presentó su primera canción, “La que se lo queda pierde”, un tema cuya letra fue interpretada en redes sociales como una posible indirecta hacia Christian Domínguez y Karla Tarazona. La artista, madre de la hija mayor del cumbiambero, regresó a la música con una propuesta que mezcla cumbia y ranchera y que pone el foco en la infidelidad y las relaciones marcadas por las mentiras.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip difundido en YouTube y de anuncios sobre futuros estrenos. Aunque Martínez no identificó a una persona en particular al presentar el tema, algunos versos reavivaron las especulaciones entre sus seguidores por su historia pública con Christian Domínguez, padre de su hija Camila.

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La cantante comunicó el estreno mediante sus redes sociales y expresó su expectativa por esta nueva etapa. “Quiero contarles que estoy súper feliz porque hoy por fin a las 8 de la noche por YouTube se estrena mi primer videoclip”, señaló. Además, adelantó que prepara más videos y canciones para quienes la han acompañado en su relanzamiento como solista.

La letra habla de una persona que repite sus infidelidades

El título de la canción concentra la idea que atraviesa la letra. En uno de los fragmentos difundidos, Martínez canta: “La que se lo queda pierde, tú y yo lo sabemos bien. No te deseo mala suerte, solo digo lo que ya sé”. La composición describe a un hombre que, según el relato musical, mantiene las mismas conductas a pesar de cambiar de relación.

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Otro pasaje refuerza esa premisa: “Ese gallo canta y baila, aunque lo cambien de corral. Hay mañas que se aprenden y no cambiarán jamás”. Más adelante, la artista añade una frase sobre la desconfianza que dejan las traiciones: “Si engañar está en sus venas, ¿quién te garantiza que ahora no?”.

El contenido llevó a usuarios de redes sociales a vincular el tema con Domínguez y su actual pareja, Karla Tarazona. Sin embargo, Martínez no confirmó que la canción esté dedicada a ellos ni mencionó sus nombres al promocionarla. Por ello, la lectura de una indirecta surge de la letra y de las reacciones del público, no de una declaración explícita de la intérprete.

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El estreno representa una nueva incursión de Melany Martínez en la música tras meses en los que su nombre estuvo asociado a asuntos personales y a diferencias públicas con el padre de su hija. Con este sencillo, la cantante apostó por una combinación de sonidos de cumbia y ranchera, mientras prepara otros lanzamientos para consolidar su camino artístico.

Melanie Martínez realiza un gesto con las manos frente a un fondo verde durante una escena de su video musical. (YouTube: Mel Martínez)

Melanie Martínez sí trabajaría con Pamela López tras distanciamiento con Pamela Franco

En paralelo a la promoción de su tema, Martínez habló sobre sus vínculos profesionales con otras figuras del entorno de Domínguez. En declaraciones recogidas por ‘América Hoy’, afirmó que estaría dispuesta a trabajar con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, si surgiera una propuesta laboral.

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La cantante precisó que haber compartido proyectos con Pamela Franco no implica que tenga diferencias con López. “En cuanto a Pamela López, ojo, que yo nunca he tenido un roche con ella. El hecho de que haya trabajado con Pamela Franco no quiere decir que yo le tenga algo en contra a ella”, manifestó. Luego resumió su posición con una frase directa: “A mí no me ha hecho nada y, como te dije, chamba es chamba”.

Martínez explicó que toma las oportunidades profesionales con la mirada puesta en el bienestar de su familia. “Soy mamá, tengo que ver por mis hijos. Yo lo único que quiero es trabajar y, si se me presenta una oportunidad, la voy a tomar”, dijo durante la entrevista televisiva.

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La artista sostuvo que busca actuar con transparencia en ese tipo de decisiones y descartó que las tensiones entre otras personas definan sus elecciones laborales. Su respuesta abrió la posibilidad de una futura colaboración con López, aunque hasta el momento no se informó sobre un proyecto concreto entre ambas.

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La cantante confirmó que ya no mantiene comunicación con Pamela Franco

Durante la misma conversación, Martínez confirmó que su cercanía con Pamela Franco quedó atrás. Según relató, hace tiempo que no mantienen contacto y descubrió que la madre de la hija menor de Domínguez la bloqueó en Instagram. “Ya no, hace mucho que no hay comunicación. Me enteré de que me bloqueó en Instagram, así que, a buen entendedor, pocas palabras”, declaró.

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Consultada sobre si la distancia estaba relacionada con los procesos legales que Domínguez mantiene con Franco, la cantante lo negó. Señaló que los motivos de su alejamiento son distintos y que ambas conocían las complejidades de su vínculo con el cumbiambero desde el inicio.

“Nosotros sabíamos y conocemos perfectamente cómo es Christian. Cuando nos juntamos, sabíamos también a qué nos teníamos que atener en esta situación”, afirmó Martínez. También expresó comprensión por la posición de Franco, quien —según indicó— procura una relación pacífica con Domínguez por el bienestar de su hija pequeña.

En otra dinámica televisiva, la intérprete participó de un baño de florecimiento y pidió apartar de su vida las “maldiciones y traiciones”. Mientras avanza con sus proyectos musicales, Martínez mantiene el foco en el estreno de “La que se lo queda pierde” y en los anuncios de nuevo material para sus seguidores.

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