Horacio Melgarejo terminó su etapa como entrenador de Cienciano junto a todo su comando técnico. Crédito: Cienciano

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Cienciano confirmó la salida de Horacio Melgarejo y de todo su comando técnico, poniendo fin a una etapa que tuvo como principal logro la destacada participación del equipo en la Copa Sudamericana 2026. A través de sus redes sociales, el club cusqueño publicó un mensaje de agradecimiento para el entrenador argentino y sus colaboradores, en el que reconoció el trabajo realizado durante la temporada.

“¡Muchas gracias, profes! Agradecemos al comando técnico 2026 por su gran trabajo, en el que lograron que Cienciano nuevamente compita con los mejores de Sudamérica, y dejando al club en un torneo internacional para la próxima temporada. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, publicó la institución imperial.

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La despedida estuvo dirigida a Melgarejo y a sus asistentes Emmanuel García, Cristian Ruggeri y Lucas Vallarino, quienes acompañaron al estratega durante su ciclo en el ‘papá’. Con este anuncio, el club confirmó que afrontará la temporada 2027 con un nuevo cuerpo técnico.

Uno de los aspectos que destacó Cienciano en su publicación fue el protagonismo internacional recuperado por el equipo. Bajo la dirección de Melgarejo, el conjunto cusqueño alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que enfrentó a Montevideo City Torque. Antes de llegar a esa fase, superó a rivales como Lanús y Botafogo, resultado que le permitió ubicarse entre los ocho mejores del certamen continental.

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Cienciano agradeció a Horacio Melgarejo y sus asistentes por el trabajo realizado durante la temporada 2026.

En el ámbito local, el equipo imperial terminó en el octavo puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 y aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2027. De esta manera, pese a no alcanzar los objetivos más ambiciosos en el campeonato peruano, consiguió mantener una plaza internacional para el próximo año.

Melgarejo ya había anunciado su salida de Cienciano

La decisión no tomó por sorpresa a los hinchas, pues el propio entrenador argentino había comunicado su partida el pasado 19 de noviembre mediante un mensaje en sus redes sociales. En aquella publicación, agradeció a la institución y valoró la experiencia que vivió durante la temporada.

“Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales”, escribió el estratega. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir en el país: “Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más”.

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El técnico argentino se despidió del conjunto cusqueño tras una temporada con protagonismo en la Copa Sudamericana.

Su salida también estuvo marcada por las controversias disciplinarias que protagonizó durante el año. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana le impuso 14 fechas de suspensión y multas económicas tras los gestos que realizó durante el encuentro frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Con el comunicado publicado este miércoles 25 de noviembre, Cienciano cerró oficialmente el ciclo del entrenador y sus colaboradores. La institución ahora deberá enfocarse en la planificación de la próxima temporada, en la que buscará sostener su presencia internacional y volver a competir por los primeros lugares del fútbol peruano.

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