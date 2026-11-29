Noche limeña. (Foto: Senamhi)

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por un incremento de temperatura nocturna en Lima y la costa peruana, con registros que podrían llegar a 26 °C durante la madrugada.

El aviso rige desde el domingo 29 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre y contempla condiciones de moderada a extrema intensidad. La entidad vinculó el escenario con el Fenómeno El Niño, que, según estimaciones del ENFEN, se extenderá hasta el invierno de 2027.

PUBLICIDAD

El aviso abarca Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Senamhi indicó que también se esperan ráfagas cercanas a 45 km/h por la tarde y precipitaciones, principalmente en el norte.

Lima y el litoral tendrán noches con temperaturas de hasta 26 °C

Para el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, el pronóstico prevé mínimas entre 20 °C y 26 °C en la costa norte; entre 17 °C y 24 °C en la costa centro; y entre 16 °C y 20 °C en la costa sur.

Las mismas franjas se mantendrían el martes 1 de diciembre. Para el miércoles 2, el reporte repite los valores costeros e informa registros entre 8 °C y 18 °C en la sierra norte y entre 8 °C y 13 °C en la sierra centro.

PUBLICIDAD

En las zonas andinas, el aviso proyecta temperaturas nocturnas entre 8 °C y 18 °C en la sierra norte, entre 4 °C y 13 °C en la sierra centro y entre 2 °C y 12 °C en la sierra sur, para los tres primeros días.

Las cifras muestran un contraste entre el calor que persistirá en el litoral y los registros previstos tierra adentro. El Senamhi no detalló qué localidades tendrían los picos más altos ni informó si el incremento afectará los servicios en cada región.

El Niño altera la temperatura del mar y puede modificar el comportamiento atmosférico sobre el litoral. En este caso, las mínimas nocturnas previstas se aproximan a valores propios de horas diurnas, sobre todo en sectores de la costa norte y central.

PUBLICIDAD

El aviso se mantendrá vigente hasta el miércoles 2 de diciembre. La alerta incluye también a Callao y Lima, donde las noches con mayor temperatura pueden dificultar el descanso de la población y elevar la sensación de bochorno dentro de viviendas con poca ventilación.

Noche limeña. (Foto: Senamhi)

Lima ya registró sensación térmica de 37 °C durante las tardes

El escenario nocturno llega después de jornadas de calor diurno en Lima Metropolitana. El jueves 26 de noviembre, el mapa de sensación térmica del Senamhi registró 37 °C en La Molina, 36 °C en Carabayllo y 35 °C en San Juan de Lurigancho.

Santa Anita y Jesús María marcaron 34 °C, mientras que San Martín de Porres, Santiago de Surco y Villa María del Triunfo alcanzaron 33 °C. La Molina registró una temperatura real de 32 °C y Carabayllo, de 31,5 °C.

PUBLICIDAD

Senamhi recomendó hidratarse, buscar espacios ventilados y prestar atención a niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas ante este escenario de temperaturas elevadas en la capital peruana.