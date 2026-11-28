Universidad San Martín se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino y este fin de semana disputará la séptima fecha de la Fase 1. Con seis jornadas completadas, los equipos empiezan a marcar diferencias en la tabla de posiciones, tanto en la pelea por el primer lugar y la clasificación a la siguiente etapa como en la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Esta nueva jornada se jugará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con seis partidos en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Entre los encuentros más atractivos aparecen los duelos de la Universidad San Martín ante Atlético Atenea y de Deportivo Géminis frente a Universitario.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La tabla de posiciones tiene a Universidad San Martín en el primer lugar con 18 puntos, seguida por Alianza Lima, que registra 17 unidades con un partido más. Regatas y Universitario comparten el tercer y cuarto puesto con 12 puntos cada uno. En la parte baja, Deportivo Wanka y Perú Sub-19 ocupan las últimas posiciones.

Cabe señalar que los 10 primeros equipos de esta etapa inicial clasificarán a la Fase 2 y continuarán en competencia. En cambio, el último lugar, sin considerar a la selección nacional juvenil por su condición de invitada, perderá la categoría y descenderá a la Liga Intermedia. Así marcha la lucha en ambos extremos de la clasificación:

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Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Sábado 28 de noviembre

14:45 horas | Olva Latino vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Alianza Lima vs. Perú Sub-19

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Atlético Atenea

Domingo 29 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes

¿Dónde ver la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley?

Los seis encuentros de la jornada podrán seguirse EN VIVO por Latina, a través de sus señales 2 y 702 HD. También estarán disponibles mediante la página web y la aplicación del canal. Asimismo, habrá transmisiones en las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley y de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo se define el puntaje en la Liga Peruana de Vóley?

El sistema de puntuación toma en cuenta el resultado final de cada partido. Los equipos que ganan por 3-0 o 3-1 reciben tres puntos, mientras que quienes se imponen por 3-2 suman dos unidades. En ese último marcador, el conjunto derrotado obtiene un punto.

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En caso de igualdad en la clasificación, se consideran criterios deportivos para establecer el orden, como el número de victorias, los puntos obtenidos y la diferencia entre sets ganados y perdidos. Por ello, cada parcial puede resultar determinante para definir las posiciones.

La atacante del conjunto de Comas aseguró que seguirán estudiando a las ‘pumas’ y entrenando duro para quedarse con la victoria en la próxima jornada de la Liga Peruana de Vóley. (Video: Latina)

Así va la lucha por los primeros lugares

Universidad San Martín es el equipo que marca el ritmo del campeonato con puntaje perfecto. Las ‘santas’ ganaron sus seis partidos disputados y suman 18 puntos, por lo que buscarán mantener su invicto cuando se midan con Atlético Atenea en la séptima jornada.

Alianza Lima se ubica como su principal perseguidor con 17 unidades, aunque registra un encuentro más. Las ‘blanquiazules’ enfrentarán a Perú Sub-19 con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo y seguir presionando al líder. Por su parte, Regatas Lima y Universitario comparten el tercer puesto con 12 puntos. Las ‘pumas’ tendrán una prueba exigente frente a Deportivo Géminis, en un duelo que podría permitirles acercarse a los primeros lugares.

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