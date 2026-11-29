Dos manos entrelazadas sobre una manta hospitalaria representan el acompañamiento emocional a los pacientes durante el tratamiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Seguro Social de Salud (EsSalud) evalúa implementar una innovadora terapia contra el cáncer que podría desarrollarse en el Perú y reducir su costo de 350 mil dólares a un monto estimado de entre 7 mil y 15 mil dólares. Se trata del tratamiento CAR-T, una tecnología que utiliza las propias células de defensa del paciente para combatir determinados tipos de enfermedades oncológicas.

La iniciativa busca ofrecer una nueva alternativa a personas con leucemias y linfomas avanzados que no respondieron favorablemente a los tratamientos convencionales. Para ello, el proyecto contempla instalar un laboratorio especializado que permita modificar las células de los pacientes en territorio nacional, sin necesidad de enviarlas al extranjero.

PUBLICIDAD

La propuesta cuenta con el respaldo de Alexian y del médico peruano Carlos Vigil, profesor de Medicina Oncológica en la Universidad de Weill Cornell, en Estados Unidos. Actualmente, los equipos especializados de EsSalud evalúan los aspectos técnicos, las autorizaciones y el marco regulatorio necesarios para avanzar con su implementación.

(Andina)

CAR-T: el tratamiento que modifica las células del paciente para atacar el cáncer

La terapia CAR-T es un tratamiento de última generación que utiliza las células del sistema inmunológico del propio paciente para combatir el cáncer. El procedimiento consiste en extraer estas células de la sangre, modificarlas en un laboratorio para que puedan reconocer las células cancerosas y volver a introducirlas en el organismo.

PUBLICIDAD

De esta manera, las defensas del paciente adquieren la capacidad de identificar y atacar determinados tipos de células malignas. Esta tecnología está dirigida principalmente a personas con algunas leucemias y linfomas que no respondieron favorablemente a otros tratamientos.

Su aplicación también se estudia en otras enfermedades oncológicas e inmunológicas, lo que amplía las posibilidades de investigación sobre este tipo de tecnología celular. Sin embargo, su desarrollo requiere laboratorios especializados, personal capacitado y condiciones específicas para garantizar el procesamiento de las células.

Autoridades de EsSalud analizan en una reunión técnica la viabilidad de producir e implementar la terapia celular CAR-T para pacientes oncológicos en el Perú. (Foto: EsSalud)

Terapia contra el cáncer podría costar entre 7 mil y 15 mil dólares en el Perú

Uno de los principales obstáculos para acceder a la terapia CAR-T es su elevado costo. Actualmente, recibir este tratamiento en el extranjero puede representar un desembolso aproximado de 350 mil dólares, una cifra que limita las posibilidades de los pacientes que necesitan esta alternativa.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, la propuesta de EsSalud plantea desarrollar la tecnología en el país para reducir considerablemente el precio. Las estimaciones del proyecto sitúan el costo entre 7 mil y 15 mil dólares, lo que permitiría facilitar el acceso a pacientes que requieren tratamientos oncológicos de alta complejidad.

“Hay pacientes que han perdido la esperanza y que hoy, con esta terapia, podrían recuperarla. Si hacemos bien las cosas, podemos avanzar hacia un tratamiento accesible y sostenible. Los ensayos clínicos internacionales han mostrado resultados muy alentadores, con altas tasas de respuesta”, destacó Gustavo Sarria Bardales, secretario general de EsSalud.

PUBLICIDAD

La reducción proyectada dependerá de las condiciones en las que se implemente el tratamiento y de la capacidad que alcance la producción nacional. Por ahora, los montos corresponden a estimaciones presentadas como parte de la iniciativa y no a una tarifa definitiva para los asegurados.

Representantes de EsSalud y el oncólogo Carlos Vigil coordinan la propuesta para implementar la terapia celular CAR-T en el sistema de salud peruano. (Foto: EsSalud)

EsSalud plantea producir células modificadas en un laboratorio propio

Otro de los objetivos del proyecto es reducir el tiempo que demanda la preparación de las células modificadas. Según la propuesta, producirlas en el Perú permitiría completar el procedimiento en aproximadamente 24 horas, frente a los cerca de 30 días que puede tomar el proceso convencional realizado en el extranjero.

Carlos Vigil, especialista en hematología de Alexian e impulsor de esta iniciativa, explicó que la instalación de una infraestructura propia permitiría desarrollar esta tecnología en el sistema de salud peruano.

PUBLICIDAD

“Se está proponiendo la implementación de un laboratorio propio para terapia celular que va a beneficiar a muchísimos pacientes en etapas avanzadas, tanto en enfermedades inmunológicas como en cánceres avanzados”, señaló el médico.

La propuesta contempla que EsSalud cuente con las condiciones necesarias para realizar el procesamiento celular dentro del país, lo que evitaría depender exclusivamente de laboratorios extranjeros para acceder a esta tecnología.

Un equipo médico de EsSalud en el Hospital Luis Negreiros Vega realiza con éxito una compleja cirugía de cáncer de vejiga a un paciente de 75 años, un importante avance para el nosocomio.

Hospital Rebagliati figura entre los establecimientos considerados para el proyecto

Como parte de la evaluación, EsSalud analiza los establecimientos que podrían participar en el desarrollo de esta iniciativa. Entre los hospitales considerados se encuentra el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, uno de los centros de referencia de la institución.

PUBLICIDAD

Los equipos especializados también revisan los requerimientos técnicos y las autorizaciones necesarias para implementar el laboratorio y garantizar que el procedimiento cumpla con las disposiciones regulatorias correspondientes.

Por el momento, la terapia CAR-T todavía se encuentra en etapa de evaluación para su posible implementación en el Seguro Social. La propuesta busca incorporar una tecnología utilizada en el tratamiento de determinados cánceres avanzados y ampliar las alternativas disponibles para los pacientes asegurados.