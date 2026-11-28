El gerente deportivo de Universitario confirmó su baja para la semifinal ante Sport Huancayo. Créditos: Raúl Chávez.

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Universitario de Deportes viajó este sábado 28 de noviembre a la ciudad incontrastable, donde disputará la primera semifinal ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026. En ese contexto, se confirmó la baja de Gianluca Lapadula, quien no integró la delegación crema.

El gerente deportivo de la ‘U’, Antonio García Pye, informó que la ausencia del delantero se definió a último momento. “Él aún va a esperar hasta el partido en Lima”, declaró ante la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

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El ‘Bambino’ sufrió un desgarro durante el último amistoso de Perú ante Bolivia, en la fecha FIFA. La lesión también le impidió participar en la última jornada del Torneo Clausura, aunque existía la expectativa de que llegara en condiciones a este encuentro.

Finalmente, Fabián Bustos y su comando técnico optaron por no arriesgar al atacante peruano en esta primera semifinal. Se espera que pueda reaparecer en el duelo de vuelta, previsto para el viernes 4 de diciembre en el estadio Monumental de Ate.

La sensible baja de Universitario de último momento: Gianluca Lapadula no viajó y se pierde la semifinal ida ante Sport Huancayo.

El acompañante de Alex Valera en la delantera

Se esperaba que Gianluca Lapadula reapareciera en la primera semifinal ante Sport Huancayo. Aunque no estaba previsto que fuera titular, sí podía integrar la delegación y aguardar una oportunidad desde el banco de suplentes.

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Ante su ausencia, Fabián Bustos probó otra variante para acompañar a Alex Valera en ataque: Lisandro Alzugaray, quien también dejó atrás una lesión hace poco.

‘Licha’ viajó con los ‘cremas’ a Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura, pero solo realizó trabajos físicos antes del encuentro. No integró la lista de convocados ni el banco de suplentes.

El plan era que el atacante sumara minutos de trabajo en la altura para llegar en condiciones a la primera semifinal frente al ‘rojo matador’. Alzugaray aportará experiencia y gol al ataque de la ‘U’ en este compromiso.

Lisandro Alzugaray se perfila como titular para acompañar a Alex Valera en el ataque de Universitario en el partido ante Sport Huancayo.

Las dudas y regresos de Fabián Bustos

La otra gran duda de Fabián Bustos, a un día de la ida de las semifinales ante Sport Huancayo, pasa por la titularidad de César Inga. El carrilero por izquierda sufrió un golpe durante los entrenamientos de la semana, una situación que estuvo cerca de impedirle viajar a la ciudad incontrastable.

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Finalmente, Inga integró la delegación, aunque todavía no está definido si será parte del equipo inicial. El futbolista se refirió a su estado físico en el aeropuerto Jorge Chávez: “Sí, estoy bien. El jueves sentí un poco de dolor, pero nada. Veremos mañana. Quisiera jugar todos los partidos, pero hay compañeros que están al cien por ciento y tienen que jugar ellos”.

Así, su presencia desde el arranque permanece en duda para el Universitario vs. Sport Huancayo. Si no está en condiciones de iniciar, Jorge Gutiérrez volvería a ocupar ese sector, tal como ocurrió en la última fecha del Clausura.

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Jorge Gutiérrez será titular en Universitario en caso que César Inga no juegue ante Sport Huancayo.

Por otro lado, el regreso de Horacio Calcaterra está confirmado. El mediocampista se entrenó con normalidad durante los últimos días y viajó con Universitario para el duelo ante Sport Huancayo, luego de sufrir un golpe en el tobillo.

La ‘U’ trabajó para acelerar la recuperación de ‘Calca’. Según informó Diego Rebagliati, el club contrató a un fisioterapeuta para tratar al volante. Además, el jugador decidió estar disponible pese a las molestias: disputaría el partido con éter y ampollas para aliviar el dolor.