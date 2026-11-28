Sport Huancayo cerró sus entrenamientos de cara a la semifinal contra Universitario, en La Incontrastable. - Crédito: Difusión

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Sport Huancayo se alista para vivir una de sus mejores jornadas de su historia en La Incontrastable al recibir a Universitario de Deportes en la apertura de las semifinales de la Liga 1 2026. Por su condición de ganador del Torneo Clausura, los huancaínos darán el pistoletazo en casa para luego, una semana más tarde, pisar el estadio Monumental en la revancha.

En la antesala del trascendental partido, que decidirá muy buena parte del destino de la llave, los habitantes de la ciudad de Huancayo esperan con expectativa el inicio de las acciones, una emoción que contrasta con la serenidad de los integrantes del ‘rojo matador’.

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Daniel Porozo en trabajos de definición ante la atenta mirada de Leo Villar y Richard Pellejero. - Crédito: Sport Huancayo

En la última jornada de entrenamientos, los futbolistas de Sport Huancayo realizaron sus labores físicas y tácticas con tranquilidad y alegría. Uno de los más alegres ha sido el ecuatoriano Daniel Porozo, quien se lució con un ejercicio de puntería inmejorable al igual que Javier Sanguinetti.

Tal vez el sentimiento de júbilo de ambos pilares extranjeros se haya visto exacerbado por sus respectivas renovaciones, muy bien merecidas tanto por performance como denuedo. A ello, además, conviene agregar que recibieron sus distinciones como jugadores incluidos en el Once Ideal de la última fecha del Clausura 2026.

A nivel técnico, el líder Richard Pellejero no ha dejado que el entusiasmo se apodere de sus sentidos. Aunque es consciente que atraviesan una dinámica esplendorosa, prefiere ir con demasiada cautela en el que puede considerarse el desafío más grande de su novel trayectoria como estratega.

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“Lo que quiero es que mis jugadores estén con los pies sobre la tierra , de que no somos favoritos. Confío en el laburo que hacemos permanentemente, porque somos un equipo corto, pero una humildad muy increíble”, reflexionó el uruguayo en L1MAX.

Hace una semana, Sport Huancayo arrolló 4-1 a Universitario, en La Incontrastable. - Crédito: ITEA

Alineación perfilada

Sí que Sport Huancayo llegara lanzado a su primera cita en su feudo, donde se ha hecho prácticamente poderoso y espeso para cualquier oponente. Una semana atrás demostró parte de su máximo nivel al maniatar a Universitario hasta reducirlo al mínimo y endosarle un plácido 4-1 para coronar la segunda parte del año con un título memorable.

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Ese mismo oponente volverá a presentarse en La Incontrastable con la idea de jugar un mejor partido, aunque llegará mermado. En contra, el ‘rojo matador’ cuenta con el grueso de sus puntuales en un muy buen estado de momento, lo que hace prever que no habrá mayores cambios en la alineación.

De tal manera que Richard Pellejero planea continuar con su equipo base: Ángel Zamudio ubicado bajo los tres maderos, protegido por la solvencia defensiva de Jimmy Valoyes y Marcelo Gaona; mientras que Jean Falconí y Hugo Ángeles aparecen abiertos por los laterales.

En la base del centro del campo lucirá Diego Carabaño acompañado del capitán Ricardo Salcedo. Metros más adelante, entretanto, estará el tridente que suele causar varios quebraderos de cabeza a los centrales contrarios.

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Sport Huancayo estableció medidas de seguridad tras la polémica registrada en su último partido ante Universitario. Crédito: LFP

Por el flanco derecho dirá presente el argentino Javier Sanguinetti, caracterizado por ser el líder y goleador del Sport Huancayo en lo que va del curso. En el otro extremo se ubicará Piero Magallanes, cuya inventiva suele ser clave en arremetidas. En función de organizador queda libre Nahuel Luján.

En ataque, finalmente, Daniel Porozo seguirá ocupando la demarcación de delantero centro, rol que ha cumplido a la perfección en el último trecho de la temporada peruana.