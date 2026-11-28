El administrador de Universitario habló sobre la única tribuna habilitada para la semifinal ida. Créditos: Jax Latin Media.

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Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, viajó con la delegación ‘crema’ a Huancayo para afrontar la primera semifinal de la Liga 1 2026. El directivo habló poco antes de abordar el avión en el aeropuerto Jorge Chávez.

Velazco señaló que la ‘U’ asumirá el encuentro con la responsabilidad que exige una instancia decisiva. “Ya esos son partidos mata-mata, así que hay que disputarlos con la historia y la jerarquía que tiene Universitario”, afirmó.

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El dirigente también se refirió a la reacción del plantel tras la derrota por 4-1 ante el ‘rojo matador’, en la última fecha del Torneo Clausura. “Ya hemos dado vuelta a la página. Estamos pensando en el partido de mañana. Son partidos de 180 minutos, así que hay que tener mucha inteligencia. Tenemos claro qué es lo que queremos y vamos para adelante por el resultado”, sostuvo.

Además, reveló el mensaje que transmitió a los jugadores antes del viaje a la ciudad incontrastable. “Que estén tranquilos y respaldados con la confianza del caso. Han tenido una muy buena semana de preparación y, junto con el profesor, están pensando en obtener un buen resultado mañana”, apuntó.

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Franco Velazco advierte sobre la localía de Sport Huancayo en semifinal ida ante Universitario por Liga 1 2026.

Franco Velazco cuestionó la localía de Sport Huancayo

Después, Franco Velazco fue consultado por la polémica que se desató durante la semana en torno a la localía de Sport Huancayo. El ‘rojo matador’ incumplió el mandato del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de no utilizar la tribuna oriente en la última fecha del Torneo Clausura, por lo que solo estará habilitada una tribuna en el estadio de Huancayo.

“No sabemos cómo está manejando Huancayo el tema. El partido de vuelta será con estadio lleno: tenemos casi todo agotado, todo vendido. Respecto a mañana, ojalá no haya problemas en las tribunas y todo se desarrolle bien. Hay una responsabilidad de las autoridades para que el partido se juegue de manera impecable en materia de seguridad, porque muchos hinchas de la ‘U’ viajan al partido. Hay una sola tribuna y esperamos que las autoridades, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Policía, la prefecta y todos los involucrados en la autorización del estadio asuman sus responsabilidades si ocurre algún incidente”, expresó.

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El dirigente añadió que no le corresponde a Universitario de Deportes gestionar los permisos o las garantías, debido a que Sport Huancayo será local. “No tenemos nada que hacer con Huancayo. Sport Huancayo es dueño de su fecha, de los permisos y de las garantías, y le corresponde hacer su trámite. A nosotros no nos interesa. Nos dijeron que se juega en Huancayo y vamos a ir a jugar allí”, indicó.

Asimismo, recalcó que las autoridades deben brindar las condiciones de seguridad necesarias para un encuentro de esta relevancia. “Estamos concentrados en el objetivo de mañana y solo esperamos que no haya problemas en las tribunas, y que la seguridad y el manejo dirigencial estén a la altura de una semifinal de un torneo tan importante como el fútbol peruano”, sentenció.

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El comunicado de Sport Huancayo de cara al duelo contra Universitario.

Las informaciones sobre el regreso de Gremco a Universitario

Finalmente, el administrador de Universitario de Deportes se refirió a las informaciones que surgieron en la previa de esta instancia decisiva sobre un posible regreso de Gremco al mando del club.

“Esa es gente escrupulosa que le ha hecho mucho daño al club y aprovecha siempre una oportunidad para decir cosas que ni siquiera sabe, porque ese tipo ni siquiera es un abogado con capacidad para opinar legalmente”, apuntó.

Velazco sostuvo que estas versiones buscan desestabilizar a la institución en un momento clave de la Liga 1 2026. “Este caso tiene que llegar al Tribunal Constitucional y ahí vamos a pelear esa última instancia legal. Es una forma de desestabilizar a la institución con ese tipo de mensajes. Al final, no nos importa mucho lo que diga el resto. Estamos concentrados en nuestros objetivos”, afirmó.

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