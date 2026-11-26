Sofascore dio a conocer la lista de los mejores jugadores de la temporada regular de la Liga 1 2026.

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Terminó la fase regular de la Liga 1 2026 y Sofascore difundió el listado de los futbolistas con mejor valoración media del campeonato. Yoshimar Yotún lidera la clasificación con 7,54, seguido por Jairo Concha (7,48), Marcos Lliuya y Alejandro Hohberg (7,39), además de Eryc Castillo (7,38). El registro no se limita a los goles y las asistencias: también pondera la participación en jugadas de gol, precisión de pases, pases clave, regates efectivos, recuperaciones y recorrido durante los partidos.

A sus 36 años, Yotún volvió a sostener el juego de Sporting Cristal desde el mediocampo. El capitán ’celeste’ cerró la etapa regular con seis goles y 13 asistencias, cifra que lo coloca como el principal asistidor de la competición. Su influencia en la circulación y su presencia en los últimos metros explican la diferencia con el resto de jugadores evaluados por la plataforma.

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El segundo lugar fue para Jairo Concha, uno de los valores más constantes de Universitario. El volante alcanzó una puntuación de 7,48 tras registrar tres goles y nueve asistencias. Concha aportó nueve pases de gol en una campaña en la que el cuadro ’crema’ no tuvo la misma regularidad de la temporada anterior, aunque le alcanzó para meterse en las semifinales.

Marcos Lliuya completó el podio con una nota de 7,39. El mediocampista de 34 años, nacido en Chincha Alta, mantuvo un rendimiento parejo durante el año y fue una de las piezas de mayor influencia en UTC. Anotó cinco goles y entregó cinco asistencias, con peso en la generación ofensiva de su equipo.

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Yoshimar Yotún encabeza lista de mejores jugadores de la temporada regular de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

Alejandro Hohberg obtuvo la misma calificación que Lliuya. El atacante de Cienciano convirtió 11 goles y repartió cinco asistencias antes de sufrir una lesión a inicios de septiembre, situación que lo dejó fuera del tramo final de la fase regular. Pese a esa ausencia, sus números le permitieron conservar un lugar entre los futbolistas mejor evaluados.

El quinto puesto quedó en manos de Eryc Castillo, pieza importante de Alianza Lima en la campaña que le permitió quedarse con el primer lugar del acumulado. El ecuatoriano suma 23 tantos y siete asistencias, registros que todavía puede ampliar en la definición por el título. Castillo domina la tabla de goleadores y buscará sostener esa condición en los últimos partidos del año.

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Así marcha la tabla de goleadores

La clasificación de artilleros tiene a Castillo en la cima con 23 anotaciones. Detrás aparece Facundo Callejo, de Cusco FC, con 19, mientras que Álex Valera, de Universitario, y Carlos Garcés, de Cienciano, comparten el tercer lugar con 18. Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, completa el grupo de los cinco primeros con 16.

Más abajo figuran Bernardo Cuesta, de Melgar, con 15; Jhonny Vidales, también del conjunto arequipeño, con 14; y Luis Iberico, de Sporting Cristal, junto a Javier Sanguinetti, de Sport Huancayo, ambos con 12. Hohberg cierra el top 10 con sus 11 goles, antes de la lesión que condicionó su presencia en las últimas jornadas.

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Eryc Castillo lidera tabla de goleo de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

La tabla todavía puede presentar cambios. Alianza Lima y Universitario mantienen actividad en la definición del campeonato, por lo que Castillo y Valera tendrán opciones de aumentar sus cifras. El atacante ecuatoriano parte con una ventaja de cuatro tantos respecto de Callejo y de cinco frente al delantero crema.

Se define el campeón nacional 2026

Universitario afrontará las semifinales ante Sport Huancayo en busca de un lugar en la final. Los ’cremas’ tendrán la posibilidad de confirmar su recuperación en la etapa decisiva, con Concha y Valera como dos de sus principales alternativas en la zona ofensiva.

Alianza Lima, en tanto, espera al ganador de esa llave tras acabar como líder del acumulado. El equipo ’blanquiazul’ tendrá una pausa antes de disputar la serie por el título, contexto en el que Castillo intentará mantener su producción goleadora. La definición del torneo determinará al campeón nacional y cerrará una temporada en la que Yotún fue el jugador con la valoración más alta de Sofascore.

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