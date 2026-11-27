Víctor Rivera mantiene conversaciones más que avanzadas para continuar como entrenador de ADT. Crédito: Instagram Víctor Rivera.

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Es prácticamente un hecho que Víctor Rivera se mantendrá como entrenador de ADT, al menos así lo ha manifestado el presidente de la institución de Tarma. El acuerdo se mantiene luego de alcanzar el objetivo de mantenerse en la primera división bajo la conducción del DT nacional de 58 años.

Claudio Limaylla, presidente de ADT, afirmó que Víctor Rivera seguirá al frente del plantel durante la temporada 2027. La dirigencia decidió sostener al técnico peruano luego de que cumpliera el objetivo de asegurar la permanencia del equipo tarmeño en la Liga 1.

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“Como decía el expresidente Manuel A. Odría: ‘Yo honro mis palabras’. Y yo voy a cumplir mi compromiso de que ‘Chino’ Rivera continúe todo el 2027 en ADT. Le di mi palabra y la voy a honrar”, manifestó Limaylla en declaraciones al programa ‘Lo Bueno, lo Malo y lo Feo’.

El titular del club indicó que existe un entendimiento entre las partes y que el acuerdo solo requiere la formalización contractual. “Damos por hecho que va a continuar con nosotros. Lo único que falta es que estampe su firma”, precisó el dirigente sobre la continuidad del entrenador.

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Víctor Rivera, a la espera de la resolución dirigencial de ADT sobre su futuro. Crédito: Instagram ADT.

Rivera había expresado días antes su predisposición para continuar en Tarma. El técnico reconoció que su representante recibió otras propuestas para la próxima campaña, aunque remarcó que ADT tiene prioridad en la definición de su futuro profesional.

La renovación permitiría que el comando técnico participe desde el inicio en la conformación del plantel. Limaylla señaló que ya conversó con Rivera sobre las necesidades del equipo, las posibles incorporaciones y los futbolistas que podrían mantenerse en el proyecto para 2027.

Juan Lucumí se marchó de ADT

Juan David Lucumí dejó ADT y fue anunciado como nuevo jugador de FBC Melgar el jueves 27 de noviembre. El extremo colombiano firmó un vínculo hasta finales de 2028 y se incorporará al cuadro arequipeño para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores de 2027.

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El futbolista llegó al ‘vendaval celeste’ durante la segunda parte de la temporada 2026. Según el anuncio de Melgar, disputó el Torneo Clausura con ADT y aportó tres goles y tres asistencias, números que lo instalaron como una alternativa frecuente en el frente ofensivo.

Juan Lucumí fue oficializado como futbolista de Melgar hasta el 2028. Crédito: X Melgar.

Su partida abre una necesidad para Rivera y la directiva. Lucumí fue una de las piezas de ataque durante el tramo en el que el club peleó por sostenerse en primera división, por lo que deberán buscar un reemplazo que aporte desequilibrio y producción en campo rival.

Dos técnicos peruanos asegurados para el 2027

Con la continuidad de Rivera encaminada, la Liga 1 2027 tendría por ahora a dos técnicos peruanos confirmados en los banquillos. El entrenador de ADT se sumaría a José ‘Pepe’ Soto, quien renovó con CD Moquegua tras conseguir la permanencia en la máxima categoría.

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Soto tomó el mando del elenco moqueguano en la recta final del campeonato, en un escenario comprometido en la tabla acumulada. La dirigencia valoró los resultados obtenidos en ese periodo y anunció que continuará al frente del primer equipo durante la próxima temporada.

Roberto Mosquera también figura entre los entrenadores nacionales que podrían mantenerse en la Liga 1, aunque su continuidad depende de Sporting Cristal. El técnico asumió a un plantel con problemas durante 2026, ganó la Copa de la Liga y dejó al conjunto celeste cerca de la disputa por el Torneo Clausura.

Jorge ‘Coco’ Araujo atraviesa una situación similar en Juan Pablo II. El equipo tuvo una campaña regular y elevó su rendimiento en el Clausura, pero la dirigencia todavía no comunicó una decisión sobre el entrenador.

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