Lista de convocados de Perú para duelo con Panamá

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Mano Menezes dio a conocer la lista de convocados para el amistoso de Perú con Panamá en Cusco. Será el último duelo que jugará la selección peruana en el 2026 y se disputará este miércoles 9 de diciembre, a las 18.00 horas de Perú, en el estadio Garcilaso de la Vega.

Tal como se adelantó, el DT llamó a jugadores de la Liga 1 ya que el choque no es parte de la fecha FIFA. Por ello, los peruanos en el extranjero no están obligados a ser cedidos por sus clubes.

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Lista de convocados de la selección peruana

Mano Menezes realizó una nómina de 24 jugadores: tres arqueros, nueve defensas, siete mediocampistas y cinco delanteros. El DT no tomó en cuenta a los futbolistas de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sport Huancayo debido a que están disputando los ‘play offs’ de la Liga 1 2026.

Arqueros

Matías Córdova — Comerciantes Unidos

Diego Enríquez — Sporting Cristal

César Bautista — Sporting Cristal

Defensas

Aldair Salazar — Deportivo Garcilaso

Arón Sánchez — Juan Pablo II

Carlos Cabello — Cienciano

Erick Canales — Deportivo Garcilaso

Jonathan Bilbao — Carabobo (Venezuela)

Mathías Llontop — Sport Boys

Matías Lazo — FBC Melgar

Matías Zegarra — FBC Melgar

Samuel Pereda — Alianza Lima

Mediocampistas

Beto da Silva — Deportivo Garcilaso

Diego Soto — Cusco FC

Erinson Ramírez — Juan Pablo II

Gerson Barreto — Cienciano

Hernán Lupu — Alianza Atlético

Mauricio Arrasco — FC Cajamarca

Oslimg Mora — Sport Boys

Delanteros

Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)

Christopher Olivares — Deportivo Garcilaso

Jhonny Vidales — FBC Melgar

Matías Succar — Cienciano

Maxloren Castro — Sporting Cristal

Lista de convocados de Perú para amistoso con Panamá

¿Cuáles son las novedades en la lista de convocados de Perú?

Mano Menezes definió una nómina de 24 futbolistas para el partido de Perú ante Panamá en Cusco, con una amplia presencia de jugadores de la Liga 1.

La convocatoria incluye apenas dos representantes de clubes del exterior: Jonathan Bilbao, del Carabobo de Venezuela, y Bassco Soyer, quien milita en Portugal. Para Bilbao será su primera citación con la selección peruana, mientras que Soyer volverá a integrar el grupo.

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Samuel Pereda, de Alianza Lima, es el futbolista de menor edad de la lista, con 18 años. Entre las novedades aparecen Mauricio Arrasco, de FC Cajamarca, y César Bautista, de Sporting Cristal.

Beto da Silva regresará a la selección después de varios años fuera de las convocatorias. La lista no contempla a Francesco Andrealli.

El encuentro ante Panamá representará una oportunidad para que varios jugadores del torneo local intenten ganarse un lugar en futuras citaciones de la ‘blanquirroja’.

El atacante cuestionó las condiciones en que el 'Pedacito del Cielo' disputó el partido en Sullana: poco descanso, una jornada entera de viaje y una cancha que, según él, no reúne las condiciones mínimas. El equipo cusqueño cayó 3-2 y perdió terreno en la pelea por el Clausura 2026. (Liga 1)

Canal TV para ver Perú vs Panamá por amistoso

América Televisión emitirá en señal abierta el amistoso entre la selección peruana y Panamá. El encuentro podrá verse mediante los canales 4 y 704 HD.

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La transmisión también estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita del canal para dispositivos compatibles con conexión a internet.

Infobae Perú hará la cobertura informativa incluirá la previa, el desarrollo minuto a minuto, las acciones destacadas y las declaraciones de los protagonistas desde el escenario deportivo.

Perú jugará amistoso con Panamá