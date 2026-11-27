Mano Menezes dio a conocer la lista de convocados para el amistoso de Perú con Panamá en Cusco. Será el último duelo que jugará la selección peruana en el 2026 y se disputará este miércoles 9 de diciembre, a las 18.00 horas de Perú, en el estadio Garcilaso de la Vega.
Tal como se adelantó, el DT llamó a jugadores de la Liga 1 ya que el choque no es parte de la fecha FIFA. Por ello, los peruanos en el extranjero no están obligados a ser cedidos por sus clubes.
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Lista de convocados de la selección peruana
Mano Menezes realizó una nómina de 24 jugadores: tres arqueros, nueve defensas, siete mediocampistas y cinco delanteros. El DT no tomó en cuenta a los futbolistas de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sport Huancayo debido a que están disputando los ‘play offs’ de la Liga 1 2026.
Arqueros
- Matías Córdova — Comerciantes Unidos
- Diego Enríquez — Sporting Cristal
- César Bautista — Sporting Cristal
Defensas
- Aldair Salazar — Deportivo Garcilaso
- Arón Sánchez — Juan Pablo II
- Carlos Cabello — Cienciano
- Erick Canales — Deportivo Garcilaso
- Jonathan Bilbao — Carabobo (Venezuela)
- Mathías Llontop — Sport Boys
- Matías Lazo — FBC Melgar
- Matías Zegarra — FBC Melgar
- Samuel Pereda — Alianza Lima
Mediocampistas
- Beto da Silva — Deportivo Garcilaso
- Diego Soto — Cusco FC
- Erinson Ramírez — Juan Pablo II
- Gerson Barreto — Cienciano
- Hernán Lupu — Alianza Atlético
- Mauricio Arrasco — FC Cajamarca
- Oslimg Mora — Sport Boys
Delanteros
- Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)
- Christopher Olivares — Deportivo Garcilaso
- Jhonny Vidales — FBC Melgar
- Matías Succar — Cienciano
- Maxloren Castro — Sporting Cristal
¿Cuáles son las novedades en la lista de convocados de Perú?
Mano Menezes definió una nómina de 24 futbolistas para el partido de Perú ante Panamá en Cusco, con una amplia presencia de jugadores de la Liga 1.
La convocatoria incluye apenas dos representantes de clubes del exterior: Jonathan Bilbao, del Carabobo de Venezuela, y Bassco Soyer, quien milita en Portugal. Para Bilbao será su primera citación con la selección peruana, mientras que Soyer volverá a integrar el grupo.
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Samuel Pereda, de Alianza Lima, es el futbolista de menor edad de la lista, con 18 años. Entre las novedades aparecen Mauricio Arrasco, de FC Cajamarca, y César Bautista, de Sporting Cristal.
Beto da Silva regresará a la selección después de varios años fuera de las convocatorias. La lista no contempla a Francesco Andrealli.
El encuentro ante Panamá representará una oportunidad para que varios jugadores del torneo local intenten ganarse un lugar en futuras citaciones de la ‘blanquirroja’.
Canal TV para ver Perú vs Panamá por amistoso
América Televisión emitirá en señal abierta el amistoso entre la selección peruana y Panamá. El encuentro podrá verse mediante los canales 4 y 704 HD.
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La transmisión también estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita del canal para dispositivos compatibles con conexión a internet.
Infobae Perú hará la cobertura informativa incluirá la previa, el desarrollo minuto a minuto, las acciones destacadas y las declaraciones de los protagonistas desde el escenario deportivo.
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