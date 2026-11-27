Varias personas caminan por una calle inundada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en la ciudad de Piura. (Latina)

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La lluvia terminó, pero para cientos de familias de la urbanización Ignacio Merino, en Piura, la emergencia apenas comienza. El agua que ingresó a sus viviendas durante la noche del jueves 26 de noviembre convirtió sus hogares en espacios inundados, cubrió muebles, electrodomésticos y pertenencias personales, y dejó a numerosos vecinos frente a una tarea difícil: recuperar lo poco que quedó después de varias horas bajo el agua.

La escena que encontró la mañana del viernes fue desoladora. Calles convertidas en canales, vehículos parcialmente sumergidos, puertas que no podían abrirse por la presión del agua y familias que intentaban sacar el líquido acumulado utilizando baldes y otros recipientes. En algunos puntos, los vecinos no podían desplazarse con normalidad y necesitaban apoyo para salir de sus viviendas.

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Personal de emergencia utiliza un equipo de bombeo para drenar una calle inundada tras las intensas lluvias en la ciudad de Piura. (X/@MINDEF)

La urbanización Ignacio Merino se convirtió en uno de los sectores más golpeados por las precipitaciones extraordinarias que soportó Piura. Según un reporte de RPP, alrededor de 700 familias resultaron afectadas por las inundaciones. En las zonas más perjudicadas, el nivel del agua llegó aproximadamente a metro y medio.

Casas inundadas y familias que no pudieron rescatar sus pertenencias

La magnitud de la inundación dejó al descubierto la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en las zonas más bajas de Ignacio Merino. El agua ingresó por las puertas y los accesos de las casas, avanzó hacia los primeros pisos y alcanzó ambientes donde las familias guardaban sus principales pertenencias.

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Personal del Ministerio de Vivienda y del Ejército opera una motobomba para drenar una calle inundada por las lluvias en Piura. (X/@MINDEF)

Para los residentes, las pérdidas no se limitan a los daños estructurales. También están los electrodomésticos, colchones, muebles, ropa, documentos y objetos que forman parte de su vida cotidiana. Muchos de estos bienes permanecieron sumergidos durante horas, mientras sus propietarios esperaban que el nivel del agua descendiera.

En algunos sectores, la situación fue todavía más complicada. Los vecinos tuvieron dificultades para abandonar sus casas porque el agua acumulada impedía abrir las puertas. La altura alcanzada por las inundaciones también dejó vehículos atrapados y bloqueó las principales rutas de salida.

Personal de emergencia opera una motobomba de evacuación en una vía inundada de Piura tras las intensas lluvias registradas en la ciudad. (X/@MINDEF)

Un equipo de RPP que llegó hasta la urbanización constató la dimensión de la emergencia y registró calles completamente anegadas. Canal N también mostró viviendas cubiertas por el agua y recogió los reclamos de residentes que exigían una intervención inmediata.

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Vecinos denuncian abandono y falta de atención oportuna

A las pérdidas materiales se sumó la preocupación por la demora en la respuesta de las autoridades. Los residentes de la segunda etapa de Ignacio Merino denunciaron que, durante las primeras horas de la emergencia, no recibieron asistencia suficiente para evacuar el agua y proteger sus viviendas.

Efectivos del Grupo de Artillería de Campaña número 111 operan motobombas para evacuar el agua estancada en las calles de la ciudad de Piura. (Mindef)

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al funcionamiento de las motobombas destinadas a retirar el agua acumulada. Según los testimonios recogidos por Canal N, algunos equipos no pudieron operar por falta de combustible y personal encargado de su funcionamiento.

Los vecinos también cuestionaron la ubicación de las bombas, pues señalaron que algunos equipos terminaron en sectores igualmente inundados. La situación generó indignación entre quienes esperaban que los sistemas de evacuación permitieran reducir el nivel del agua antes de que alcanzara sus viviendas.

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Personal de emergencia y un camión cisterna evacuan el agua acumulada en una calle inundada de Piura durante una tormenta nocturna. (X/@MINDEF)

Los residentes advirtieron, además, que el agua no ingresó únicamente desde las calles. También reportaron filtraciones y retorno de aguas por los desagües, lo que agravó las inundaciones dentro de las casas.

La falta de acceso a servicios básicos y alimentos incrementó la preocupación de las familias que permanecían en sus viviendas o que habían tenido que abandonarlas. Para quienes no podían salir, conseguir agua potable, comida y artículos de primera necesidad se convirtió en una dificultad adicional.

Un transeúnte camina con el agua hasta la cintura por una calle anegada en Piura mientras varios vehículos permanecen parcialmente sumergidos. (Walac Noticias)

Una emergencia que vuelve a golpear a los mismos vecinos

La inundación también reavivó un reclamo que los residentes aseguran que no es nuevo. Los vecinos señalaron que los problemas de acumulación de agua se repiten desde hace décadas cada vez que se presentan precipitaciones de gran intensidad.

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La urbanización se encuentra entre los sectores de Piura identificados como zonas críticas por la acumulación de aguas pluviales. Su ubicación y las dificultades para evacuar el agua favorecen que las precipitaciones permanezcan durante horas en calles y viviendas.

Lluvias de extrema intensidad se registran en Piura.

En octubre de 2026, el Ministerio de Vivienda había informado sobre acciones para mejorar el sistema de evacuación pluvial en Ignacio Merino y Avifap. Entre las medidas anunciadas figuraba la incorporación de motobombas para reducir los tiempos de retiro del agua acumulada.

Sin embargo, las lluvias del 26 de noviembre volvieron a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el sector para responder ante precipitaciones extraordinarias.

¿Qué respuesta recibieron las familias afectadas?

Tras la emergencia, el Gobierno anunció el despliegue de equipos para retirar el agua acumulada y atender a la población. El Ministerio de Vivienda activó los sistemas de evacuación de aguas pluviales y coordinó trabajos con personal del Ejército.

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Por su parte, Indeci informó que se coordinaría la entrega de canastas de víveres a los vecinos de Ignacio Merino y que se evaluaba la evacuación de las familias hacia espacios de albergue.

La fachada de un inmueble con muros amarillos presenta un techo de láminas onduladas y ventanales con marcos de madera. (Captura: Cutivalú.pe / Facebook)

El jefe de Indeci, Luis Vásquez Guerrero, también comunicó que unas 2.000 familias tendrían sus viviendas con el primer piso inundado en diferentes sectores de Piura, de acuerdo con una estimación preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

No obstante, para los residentes de Ignacio Merino, la prioridad inmediata es que el agua salga de sus casas, puedan recuperar sus pertenencias y reciban asistencia para afrontar los siguientes días.

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La emergencia deja una pregunta que las autoridades deberán responder: ¿por qué una urbanización identificada previamente como vulnerable vuelve a quedar bajo el agua cuando se presentan lluvias intensas?

Mientras se desarrollan las labores de evacuación, cientos de familias enfrentan las consecuencias de una noche que transformó sus hogares. Para ellas, la emergencia no terminará cuando deje de llover ni cuando las calles vuelvan a quedar despejadas. La recuperación comenzará cuando puedan regresar a sus viviendas, evaluar sus pérdidas y reconstruir aquello que el agua destruyó.