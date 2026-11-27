Sport Huancayo se quedó sin estadio si clasifica a la final de la Liga 1 2026:

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Sport Huancayo podría quedarse sin estadio si supera a Universitario de Deportes en las semifinales y alcanza la final de la Liga 1 2026. El equipo de Richard Pellejero tendría que buscar otro escenario para ejercer su localía debido a una posible decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD)

El ente no tendría previsto renovar el alquiler del Estadio IPD de Huancayo al cuadro local. La situación obligaría al equipo a evaluar alternativas en caso de avanzar a la definición del campeonato.

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¿Por qué Sport Huancayo no jugaría en el estadio IPD?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la posible negativa del Instituto Peruano del Deporte a ceder nuevamente el Estadio IPD de Huancayo a Sport Huancayo estaría vinculada con incidentes recientes en el recinto.

El antecedente principal se registró el 22 de noviembre, durante el partido ante Universitario de Deportes por la última fecha del Torneo Clausura. El club habilitó la tribuna Oriente pese a que ese sector no tenía autorización por observaciones de seguridad.

Sport Huancayo estableció medidas de seguridad tras la polémica registrada en su último partido ante Universitario. Crédito: LFP

La tribuna Occidente era la única zona permitida para recibir público. Aun así, una parte de Oriente fue abierta para el ingreso de los hinchas visitantes.

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El hecho generó malestar en el IPD y derivó en una multa para la institución huancaína, que luego pagó la sanción económica. El episodio habría afectado el vínculo entre ambas partes.

Además, el 30 de noviembre comenzarán las obras de mantenimiento y renovación de la pista atlética. El proyecto busca obtener la certificación de World Athletics.

Posible sede de Huancayo para una posible final ante Alianza Lima

Tras un posible cierre del estadio IPD de Huancayo, se pudo conocer cuál sería el otro escenario del ‘Rojo Matador’ si logra clasificar a la final de la Liga 1 2026. Kevin Pacheco informó que el nuevo recinto en la que Sport Huancayo jugaría como local sería la sede Unión de Tarma, casa de ADT.

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Tarma sería la sede de la posible final de ida frente Alianza Lima, que está programada para jugarse este martes 8 de diciembre, donde la escuadrá huancaína estará en condición de local. Esta opción obedece porque el club inscribió ese estadio como alternno.

Kevin Pacheco informó sobre la nueva sede del 'rojo matador' tras el posible cierre del estadio IPD de Huancayo. (Fútbol Satélite)

Así se definirá al ganador de las semifinales de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán una semifinal a doble partido para definir al rival de Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026.

La serie se resolverá mediante el marcador global. El equipo que convierta más goles entre ambos compromisos obtendrá la clasificación a la disputa por el campeonato nacional.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de la Liga 1 2026.

El reglamento no contempla una diferencia por las anotaciones logradas como visitante. Tampoco habrá una prórroga si la igualdad se mantiene luego de los 180 minutos.

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En caso de que no exista un ganador tras los dos encuentros, la llave se decidirá directamente desde el punto penal. No se programará un tercer duelo para resolver la clasificación.

De esta manera, la ‘U’ y el ‘Rojo Matador’ tendrán dos oportunidades para imponerse en la serie. Si el resultado acumulado termina empatado, la tanda de penales definirá al segundo finalista y al adversario de los ‘blanquiazules’.