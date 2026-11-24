José Soto será el entrenador de CD Moquegua en su segunda temporada del conjunto en primera división. Crédito: Difusión.

Guardar

Los técnicos peruanos han perdido espacio en los últimos años dentro de la Liga 1, donde los clubes suelen optar por entrenadores extranjeros para sus proyectos deportivos. En ese panorama, CD Moquegua tomó una decisión en sentido contrario y renovó la confianza en José ‘Pepe’ Soto, quien por ahora es el único estratega nacional confirmado para dirigir en la máxima categoría durante la temporada 2027.

La institución moqueguana comunicó la continuidad del entrenador mediante sus redes sociales. “El profesor José Soto renueva su compromiso con el Club Deportivo Moquegua y continuará al frente de la dirección técnica del primer equipo para la temporada 2027”, indicó la entidad. El mensaje añadió: “Un nuevo capítulo, los mismos objetivos y una convicción que nos une: seguir haciendo historia y defender con orgullo nuestros colores. ¡Vamos juntos por más, profe!”.

PUBLICIDAD

Soto asumió el mando del equipo en el tramo final de la Liga 1 2026, cuando CD Moquegua atravesaba una situación comprometida en la tabla acumulada y necesitaba resultados inmediatos para evitar el descenso. El exdefensor tuvo seis partidos al frente del plantel y alcanzó la meta de sostener al club en Primera División tras sumar ocho puntos posibles de los 18 que disputó.

El registro de su ciclo incluyó dos victorias, dos empates y dos derrotas. La reacción se consolidó en las tres últimas jornadas, cuando el cuadro moqueguano empató en dos ocasiones y logró un triunfo decisivo. Entre esos resultados estuvo el 2-2 ante Universitario en el estadio Monumental, una igualdad que permitió mantener las opciones de permanencia antes de la fecha final.

PUBLICIDAD

Luego de salvar el descenso, José Soto fue ratificado como DT de CD Moquegua para el 2027. Crédito: Instagram CD Moquegua.

La salvación quedó sentenciada con una victoria agónica sobre Atlético Grau en el estadio 25 de Noviembre. Ese resultado aseguró la continuidad de CD Moquegua en la Liga 1 y respaldó la decisión de extender el vínculo con Soto, quien tendrá la oportunidad de empezar el próximo proceso desde la pretemporada y con participación en la elaboración del plantel.

Maquetar el 2027

Con la renovación ya oficializada, el siguiente reto del comando técnico será construir una plantilla que evite otra lucha por la permanencia y permita al equipo competir con mayor margen en el campeonato. La intención de CD Moquegua pasa por consolidar una base para el 2027, con la categoría como objetivo inicial y la posibilidad de apuntar a un torneo internacional si los resultados acompañan.

PUBLICIDAD

Uno de los nombres que podría condicionar esa planificación es el de Edgar Lastre. El atacante ecuatoriano, de 27 años, fue una de las principales cartas ofensivas del conjunto moqueguano durante la campaña y aparece vinculado con Alianza Lima para la próxima temporada. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre una eventual transferencia al club victoriano.

Lastre cerró el año con nueve goles y cinco asistencias, cifras que explican el interés que despertó en el mercado. Su salida significaría una baja relevante para Soto, quien deberá evaluar junto con la dirigencia las alternativas para mantener poder ofensivo. La continuidad del ecuatoriano será uno de los asuntos que deberá resolver la dirigencia moqueguana antes del inicio de la pretemporada.

PUBLICIDAD

La 'Máquina' ha preferido mantener silencio y atribuirle la responsabilidad a su empresario, el peruano Jonathan Córdova. | VIDEO: Alejandro Ruilova

¿Qué técnicos peruanos podrían dirigir en la Liga 1 2027?

Roberto Mosquera es uno de los entrenadores nacionales que podría continuar en la Liga 1, aunque su futuro aún depende de la decisión de Sporting Cristal. El técnico asumió a un plantel que atravesaba dificultades durante 2026 y consiguió reordenarlo en la recta decisiva. Bajo su conducción, los ‘celestes’ obtuvieron la Copa de la Liga y quedaron cerca de ganar el Torneo Clausura.

Víctor Rivera también aparece en la lista luego de salvar la categoría con ADT. El ‘Chino’ asumió un escenario similar al de Soto y consiguió que el cuadro tarmeño siga en la primera división. El entrenador señaló que su permanencia dependerá exclusivamente de la dirigencia, que evaluará el balance deportivo y la planificación para el próximo torneo.

PUBLICIDAD

Otro caso es el de Juan Pablo II con Jorge ‘Coco’ Araujo. El equipo tuvo una campaña aceptable y alcanzó mayor protagonismo en el Torneo Clausura, aunque la dirigencia todavía no confirmó la continuidad del técnico. Su futuro, al igual que el de Rivera y Mosquera, se definirá en las próximas semanas, cuando los clubes aceleren sus decisiones para la Liga 1 2027.