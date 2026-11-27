Joaquín de Orbegoso protagoniza ‘La Cabaña’, una comedia de secretos que llegó al Teatro Marsano

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La comedia ‘La Cabaña’ anunció sus últimas funciones en Lima tras completar tres meses consecutivos en cartelera. La obra, dirigida por Rodrigo Falla Brousset y producida por Makhy Arana, se presenta en el Teatro Marsano con un elenco integrado por Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa, Óscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta.

La puesta en escena, escrita por la dramaturga estadounidense Sandy Rustin, aborda la infidelidad, las crisis de pareja y los límites dentro de una relación mediante situaciones de enredo y humor negro. Luego de su paso por escenarios de Broadway y Londres, la obra llegó a Lima y permanecerá en cartelera hasta el miércoles 9 de diciembre.

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La temporada ha reunido a un grupo de intérpretes que alternan diálogos, equívocos y revelaciones dentro de un espacio marcado por secretos. La historia transcurre en 1923 y parte de un encuentro clandestino que se complica a medida que aparecen nuevos personajes en el lugar.

Una cita secreta desencadena los enredos de ‘La Cabaña’

La trama sigue a Sylvie, personaje interpretado por Lilian Schiappa, quien se reúne a escondidas con Thomas, encarnado por Joaquín de Orbegoso, en una cabaña alejada. Ambos planean revelar a sus respectivas parejas que mantienen una relación, pero la situación se altera cuando otras personas irrumpen de manera inesperada.

A partir de ese punto, la obra desarrolla una serie de confusiones que obligan a los protagonistas a ocultar información, reaccionar ante nuevas versiones de los hechos y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El montaje propone una mirada sobre la lealtad y los acuerdos afectivos a través de una dinámica de comedia.

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Joaquín de Orbegoso protagoniza ‘La Cabaña’, una comedia de secretos que llegó al Teatro Marsano

Schiappa señaló que el público encontrará una historia que combina risas y una reflexión sobre los vínculos de pareja. “El público no para de reír, pero entre risa y risa toca un tema serio que es la infidelidad y las relaciones de pareja”, expresó la actriz sobre la propuesta teatral.

La intérprete invitó a asistir a la función tanto a quienes tienen una relación como a quienes no la tienen. “Es una obra con un montón de mensajes, pero además divertidísima”, comentó. Según indicó, el montaje busca que los espectadores se entretengan, pero que también encuentren elementos para pensar en las conductas de los personajes.

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Lilian Schiappa y Joaquín de Orbegoso encabezan el elenco

Uno de los ejes de la puesta está en la relación escénica entre Schiappa y De Orbegoso, quienes interpretan a la pareja que inicia el conflicto de la historia.

Junto a ellos participan Óscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta. Cada uno representa a personajes que se incorporan a la situación central y amplían las tensiones que atraviesan Sylvie y Thomas dentro de la cabaña.

La dirección de Falla Brousset plantea una puesta que avanza a partir de los cambios en la información que maneja cada personaje. Las entradas y salidas, así como los diálogos entre los integrantes del elenco, sostienen el ritmo de una obra que se apoya en el malentendido y en las reacciones frente a hechos que alteran el plan inicial.

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El montaje se estrenará el 9 de septiembre y tendrá funciones de miércoles a domingo

La producción general está a cargo de Makhy Arana, responsable de llevar al Teatro Marsano esta versión de una obra que tuvo montajes previos en Nueva York y Londres. La propuesta local conserva la ambientación de la década de 1920 y reúne a un elenco de actores con trayectoria en teatro, televisión y música.

La temporada de ‘La Cabaña’ se acerca a su cierre luego de tres meses en los escenarios de Lima. Las funciones se realizan de miércoles a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas.

El Teatro Marsano está ubicado en la avenida General Suárez 409, en Miraflores. La obra está recomendada para mayores de 14 años y las entradas se pueden adquirir en la boletería del recinto y a través de Teleticket. El cierre de temporada está previsto para el miércoles 9 de diciembre.

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‘La Cabaña’ combina una relación clandestina, secretos familiares y una serie de enredos