Los artistas Chayanne y Maná, la obra teatral Esta no es otra fiesta de chamba y la Feria del Libro Ricardo Palma componen la oferta cultural de Lima.

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Lima tendrá una variada programación cultural entre el viernes 27 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. La cartelera incluye conciertos de artistas nacionales e internacionales, obras teatrales, musicales, estrenos cinematográficos y propuestas para disfrutar en familia. También habrá presentaciones de libros y actividades gratuitas para quienes buscan alternativas culturales en la ciudad.

CONCIERTOS

Lima Latin Pop Fest reúne a los clásicos del pop latin

Los seguidores del pop latino podrán revivir canciones que marcaron distintas generaciones en la tercera edición del Lima Latin Pop Fest, programada para el sábado 28 de noviembre, desde las 4:00 p. m., en Multiespacio Costa 21, San Miguel. El festival contará con Joey Montana, Márama, Lil Silvio y El Vega, Dragón y Caballero, Pasabordo, Bacanos, entre otros. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket desde S/ 193.00.

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Varios cantantes y agrupaciones de pop latino integran la cartelera de la tercera edición del festival Lima Latin Pop Fest en San Miguel.

Flor Bertotti regresa a Lima con un espectáculo lleno de nostalgia

La actriz y cantante argentina Flor Bertotti, recordada por interpretar a Floricienta, se presentará el domingo 29 de noviembre en Multiespacio Costa 21, San Miguel desde las 7:00 p. m. Su espectáculo propone un recorrido musical de su trayectoria artística. Las entradas se venden a través de Teleticket, con precios regulares desde S/ 130.00.

La actriz y cantante argentina Flor Bertotti regresa a Lima para presentar un espectáculo musical como parte de su gira de despedida.

Chayanne llega al Estadio Nacional con su gira Bailemos Otra Vez

El cantante puertorriqueño Chayanne volverá a encontrarse con el público peruano el miércoles 2 de diciembre como parte de su gira internacional ‘Bailemos Otra Vez Tour 2026’. El artista ofrecerá un espectáculo con sus clásicos romántico y conocidas coreografías. La cita será a las 9:00 p. m. en el Estadio Nacional. Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/ 175.00.

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Chayanne se presenta en Lima y desata la locura de sus fans con "Bailemos Otra Vez Tour". Infobae Perú / Captura: IG

Maná celebra cuatro décadas de trayectoria en Lima

La agrupación mexicana Maná se presentará el miércoles 2 de diciembre, a las 8:00 p. m., con su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’, una propuesta que celebra sus 40 años de carrera y reúne canciones emblemáticas de su historia en el rock en español. El concierto se realizará en el Estadio de San Marcos y las entradas se encuentran disponibles en Teleticket, con precios desde S/ 150.

Los integrantes de Maná posan juntos antes de su esperado concierto en el Estadio San Marcos de Lima, donde se anunciaron los detalles de la preventa y precios de las entradas.

Happy Music Live reunirá a Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo

Cuatro figuras de la música latina compartirán escenario por primera vez el viernes 4 de diciembre en Happy Music Live. Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo combinarán salsa, pop latino y música urbana. El festival se realizará en el Estadio Nacional desde las 7:00 p. m. Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/ 145.00.

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El festival Happy Music Live anuncia su edición en Lima con la presentación de Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo.

Argy llega a Lima con una noche de melodic techno

Los seguidores de la música electrónica tendrán una cita el viernes 4 de diciembre con Argy, DJ y productor griego reconocido por sus propuestas de melodic techno. El artista se presentará en el Centro Cultural Deportivo Lima (Av. Alameda Sur 1530, Chorrillos). Las entradas se encuentran disponibles a través de Vastion Tickets, con precios desde S/ 150.

El productor griego Argy programa una presentación de música electrónica para el 4 de diciembre en el Centro Cultural Deportivo Lima.

TEATRO Y MUSICALES

Av. Larco - El Musical vuelve a escena con sus clásicos del rock peruano

El musical peruano Av. Larco tendrá sus últimas tres funciones el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre en La Cúpula de las Artes (Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco). La producción reúne canciones emblemáticas del rock nacional en una historia que recorre las experiencias, los sueños y las relaciones de un grupo de jóvenes. Las funciones serán el viernes y sábado a las 8:00 p. m. y el domingo a las 7:00 p. m. Las entradas se venden en Teleticket desde S/ 104.00

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El elenco de Av. Larco – El Musical posa junto a un casete gigante en el afiche de la obra dirigida por Giovanni Ciccia en Lima.

‘Me enamoré de ti ¿y qué?’ lleva el desamor al ritmo de la cumbia

La música y el humor se mezclan en esta comedia musical ambientada en la última noche de un bar limeño que está a punto de cerrar. La historia aborda el amor, las decepciones sentimentales y las segundas oportunidades a través de canciones de cumbia peruana. Tendrá funciones el sábado 28 de noviembre a las 6:00 p. m., el domingo 29 a las 3:30 p. m. y 7:30 p. m., y el lunes 30 a las 8:00 p. m., en la Sala Alzedo del Teatro Segura, en el Cercado de Lima. Las entradas se venden en Joinnus desde S/ 45.00.

Un afiche anuncia la temporada de la comedia musical Me enamoré de ti ¿y qué? en la Sala Alzedo del Teatro Segura en Lima.

Rosaflor presenta ‘Mestiza’, un recorrido por los ritmos del Perú

La cantante Rosaflor celebrará sus 46 años de trayectoria con Mestiza, un espectáculo musical que combina vals, huayno, cumbia, festejo y salsa para recorrer los sonidos que forman parte de la identidad peruana. La presentación será el sábado 28 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Teatro Segura, en el Cercado de Lima. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 50.

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Rosaflor celebrará 46 años de trayectoria con “Mestiza”, espectáculo que se presentará el 28 de noviembre en el Teatro Segura

Los Dioses del Teatro reúne a César Ritter y Gonzalo Torres

La comedia ‘Los Dioses del Teatro’ presenta a dos actores que deben enfrentarse al paso del tiempo, los recuerdos de sus mejores épocas y la necesidad de mantenerse vigentes en el mundo artístico. Protagonizada por César Ritter y Gonzalo Torres, la obra tiene 5 funciones disponibles: 28 y 29 de noviembre, y el 4, 5 y 6 de diciembre. Los viernes y sábados a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro Mario Vargas Llosa (dentro de la Biblioteca Nacional del Perú, Av. de la Poesía 160, San Borja). Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 50.

Gonzalo Torres y César Ritter se unieron para presentar Los dioses del teatro.

‘Esta no es otra fiesta de chamba’ invita al público a vivir una juerga de oficina

Esta comedia inmersiva, escrita y dirigida por Mario Saldaña, invita al público a vivir una celebración llena de enredos, secretos y situaciones inesperadas entre los trabajadores de una oficina. Con un elenco integrado por Mariella Zanetti, Gonzalo Molina, Claudia Berninzon y Korina Rivadeneira, entre otros, tendrá dos últimas funciones, los martes 1 y 15 de diciembre en el Centro de Convenciones Bianca (Av. Grau 135, Barranco). Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/ 50 y el local solicita un consumo mínimo de S/ 40 por persona.

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El afiche promocional anuncia las funciones de la comedia teatral Esta no es otra fiesta de chamba en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Las Irresponsables reúne a Claudia Berninzon, Norma Martínez y Johanna San Miguel

Esta comedia de Javier Daulte sigue a tres amigas que, tras una ruptura amorosa, se refugian en una casa para pasar juntas un fin de semana y terminan por sellar un pacto tan liberador como peligroso. La obra mantiene funciones en el Teatro NOS - PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro) los días 27, 28 y 29 de noviembre, así como el 3, 4, 5 y 6 de diciembre en horarios de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 48.40.

La comedia teatral Las Irresponsables, dirigida por Norma Martínez y escrita por Javier Daulte, presenta su temporada en el Teatro NOS de Lima.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

La Isla del Tesoro invita a una aventura teatral para toda la familia

Los mapas secretos, los piratas y la búsqueda de un tesoro protagonizan esta adaptación teatral de La Isla del Tesoro. La obra tendrá funciones el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 7:30 p. m. en el Teatro Plaza Norte, en Independencia. Las entradas se venden en Teleticket desde S/ 40.

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Cinco jóvenes caracterizados como piratas promocionan la adaptación teatral de La Isla del Tesoro, presentada en el Teatro Plaza Norte del distrito de Independencia, en Lima.

Los Rocosaurios regresan con el misterio de Rocolandia

Los dinosaurios, la música y la aventura llegarán al Teatro Barranco (Av. Grau 701, Barranco) con Los Rocosaurios y el misterio de Rocolandia, un musical infantil sobre la imaginación, la amistad y la posibilidad de viajar a otro tiempo. La función será el sábado 28 de noviembre a las 4:00 p. m. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 45.

El afiche promocional anuncia las funciones de la obra infantil Los Rocosaurios y el misterio de Rocolandia presentadas durante noviembre en Lima.

Los Amigos de Santa Claus propone una tarde navideña en familia

Esta obra navideña invita a grandes y chicos a disfrutar de una tarde dedicada a la Navidad. Las funciones será el 28 y 29 de noviembre, así como el 13 y 24 de diciembre, todas a las 4:00 p. m. en el Jazz Zone (Av. La Paz 656, Pasaje El Suche, Miraflores). Entradas en Atrápalo, desde S/ 25.

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El afiche promocional de la obra teatral Los Amigos de Santa Claus anuncia presentaciones familiares en el espacio Jazz Zone de Miraflores, Lima.

El Teatro Municipal de Lima ofrece un taller para elaborar adornos navideños

El taller ‘Navidad, tiempo de amor y paz’, a cargo de Miluska Olguín de Hall, propone a los participantes elaborar un ángel y un reno decorativos con materiales reciclados, dentro del programa Navidad Segura 2026 de la Municipalidad de Lima. La actividad se realizará el sábado 28 de noviembre a las 10:00 a. m. en los salones del Teatro Municipal de Lima, en el Jirón Ica, en el Cercado de Lima. El costo es de S/ 10 e incluye los materiales.

La Municipalidad de Lima convoca a un taller de adornos navideños que se realizará el 28 de noviembre en las instalaciones del Teatro Municipal de Lima.

CINE

‘San Tano’ llega a los cines con una historia sobre el amor de un padre

El cine peruano presenta San Tano, una película escrita y dirigida por Antonio Landeo Vega que aborda la separación familiar, la esperanza y la posibilidad de comenzar de nuevo. La historia sigue a Tano, un padre que pierde su trabajo y queda alejado de su hija, hasta que encuentra una oportunidad laboral interpretando a Santa Claus en una campaña navideña. Protagonizada por Ítalo Lorenzzi y Gloria Klein, junto a un elenco que incluye a Cecilia Tosso, Zelma Gálvez y Nicole Faverón, la película se estrenará el jueves 3 de diciembre.

Tráiler promocional del largometraje peruano San Tano, escrito y dirigido por Antonio Landeo Vega. Las secuencias presentan a un hombre vestido como Santa Claus interactuando con niños y entregando obsequios en un pueblo andino, además de tomas que incluyen un mensaje con máscara y elementos navideños tradicionales como panetón y chocolate caliente. La producción cuenta con las actuaciones protagónicas de Ítalo Lorenzzi y Gloria Klein.

El nacimiento de Cristo: Cero d. C. revisita la historia de la Natividad

La película dirigida por Alejandro Monteverde presenta una mirada de suspenso y drama sobre el nacimiento de Jesús, a partir de la persecución que enfrentan María y José para proteger a su hijo recién nacido del rey Herodes. Protagonizada por Deva Cassel y Jamie Ward, con un elenco que suma a Jim Caviezel, Sam Worthington y Gael García Bernal, la producción llegará a los cines peruanos el jueves 3 de diciembre.

Tráiler cinematográfico de la película 'El nacimiento de Cristo: Cero d.C.', dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Deva Cassel y Jamie Ward. El avance muestra escenas ambientadas en Judea que representan la persecución ordenada por Herodes tras el nacimiento de Jesús, incluyendo la huida de María y José hacia un refugio, guardias romanos en palacios y confrontaciones en aldeas. El elenco cuenta además con Ben Mendelsohn, Jim Caviezel y Gael García Bernal.

Y después la lluvia, un documental que recorre la memoria de Piura

El cineasta peruano Jorge Ruesta presenta Y después la lluvia, un ensayo documental que observa la historia y la identidad de Piura a través de sus paisajes, poblados, sonidos y habitantes. La película recoge testimonios de comunidades del norte peruano y reflexiona sobre las consecuencias del fenómeno El Niño, la fe, la reconstrucción y el abandono. Las funciones serán el jueves 3 y viernes 4 de diciembre a las 7:00 p. m. en el Cine Lumière de la Alianza Francesa de Miraflores. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Avance del documental Y después la lluvia, dirigido por el cineasta peruano Jorge Ruesta. La producción registra la vida cotidiana, la fe y la memoria en Piura tras los impactos del fenómeno El Niño. Las secuencias muestran tomas nocturnas con vehículos mototaxi, vistas de congregaciones en interiores y el avance de densas nubes de tormenta sobre el paisaje del norte del Perú.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

La Feria del Libro Ricardo Palma reúne presentaciones literarias en Miraflores

La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma se desarrolla del 27 de noviembre al 9 de diciembre en el Parque Kennedy, con ingreso libre. Entre sus presentaciones destacan “Cusco post Inca”, de Américo Mendoza Mori, el viernes 27 a las 5:00 p. m.; “Memorias de una limeña”, de Alonso Cueto, el domingo 29 a las 6:00 p. m.; y “De amores y banqueros florentinos”, de Marcelo Pestarino, el martes 1 de diciembre a las 4:00 p. m., todas en los auditorios de la feria.

Las portadas de las obras de Alonso Cueto, Marcelo Pestarino y Rodrigo Villanueva integran la oferta literaria de la Feria del Libro Ricardo Palma en Lima.

A ellas se suman las presentaciones de Pandemonium Editorial, que llevará al Parque Kennedy cuatro propuestas de literatura fantástica: “Lo que fuimos mañana”, de Luis Apolín, el viernes 27 a las 4:00 p. m.; “La autopsia de Dios”, de Gabriel Gargurevich, el lunes 30 a las 5:00 p. m.; y “Obertura de todas las sangres”, de Julio Cevasco, el martes 1 de diciembre a las 7:00 p. m. La feria mantiene su programación de presentaciones durante toda la temporada.

Cuatro autores de Pandemonium Editorial presentan obras de literatura fantástica en la Feria del Libro Ricardo Palma en el distrito de Miraflores, Lima.

El Británico celebra la Navidad con talleres, música y cine al aire libre

Una jornada para compartir en familia marcará la celebración navideña del BRITÁNICO Cultural el sábado 28 de noviembre en Cultural Station, en Miraflores. Desde las 11:00 a. m., el público podrá participar en talleres de elaboración de cartas, decoración de galletas y manualidades navideñas, previa inscripción.

Una guirnalda de luces navideñas ilustra la jornada cultural que el Británico organiza en Miraflores con talleres, música y proyecciones de cine.

La programación tendrá como actividad central el encendido del árbol a las 7:00 p. m., acompañado por villancicos interpretados por el coro del BRITÁNICO. La jornada concluirá a las 8:30 p. m. con la proyección gratuita de la película Nativity!, en inglés con subtítulos en español. El ingreso es libre, sujeto a la capacidad del espacio.