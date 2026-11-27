Lima tendrá una variada programación cultural entre el viernes 27 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. La cartelera incluye conciertos de artistas nacionales e internacionales, obras teatrales, musicales, estrenos cinematográficos y propuestas para disfrutar en familia. También habrá presentaciones de libros y actividades gratuitas para quienes buscan alternativas culturales en la ciudad.
CONCIERTOS
Lima Latin Pop Fest reúne a los clásicos del pop latin
Los seguidores del pop latino podrán revivir canciones que marcaron distintas generaciones en la tercera edición del Lima Latin Pop Fest, programada para el sábado 28 de noviembre, desde las 4:00 p. m., en Multiespacio Costa 21, San Miguel. El festival contará con Joey Montana, Márama, Lil Silvio y El Vega, Dragón y Caballero, Pasabordo, Bacanos, entre otros. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket desde S/ 193.00.
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Flor Bertotti regresa a Lima con un espectáculo lleno de nostalgia
La actriz y cantante argentina Flor Bertotti, recordada por interpretar a Floricienta, se presentará el domingo 29 de noviembre en Multiespacio Costa 21, San Miguel desde las 7:00 p. m. Su espectáculo propone un recorrido musical de su trayectoria artística. Las entradas se venden a través de Teleticket, con precios regulares desde S/ 130.00.
Chayanne llega al Estadio Nacional con su gira Bailemos Otra Vez
El cantante puertorriqueño Chayanne volverá a encontrarse con el público peruano el miércoles 2 de diciembre como parte de su gira internacional ‘Bailemos Otra Vez Tour 2026’. El artista ofrecerá un espectáculo con sus clásicos romántico y conocidas coreografías. La cita será a las 9:00 p. m. en el Estadio Nacional. Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/ 175.00.
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Maná celebra cuatro décadas de trayectoria en Lima
La agrupación mexicana Maná se presentará el miércoles 2 de diciembre, a las 8:00 p. m., con su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’, una propuesta que celebra sus 40 años de carrera y reúne canciones emblemáticas de su historia en el rock en español. El concierto se realizará en el Estadio de San Marcos y las entradas se encuentran disponibles en Teleticket, con precios desde S/ 150.
Happy Music Live reunirá a Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo
Cuatro figuras de la música latina compartirán escenario por primera vez el viernes 4 de diciembre en Happy Music Live. Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo combinarán salsa, pop latino y música urbana. El festival se realizará en el Estadio Nacional desde las 7:00 p. m. Las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/ 145.00.
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Argy llega a Lima con una noche de melodic techno
Los seguidores de la música electrónica tendrán una cita el viernes 4 de diciembre con Argy, DJ y productor griego reconocido por sus propuestas de melodic techno. El artista se presentará en el Centro Cultural Deportivo Lima (Av. Alameda Sur 1530, Chorrillos). Las entradas se encuentran disponibles a través de Vastion Tickets, con precios desde S/ 150.
TEATRO Y MUSICALES
Av. Larco - El Musical vuelve a escena con sus clásicos del rock peruano
El musical peruano Av. Larco tendrá sus últimas tres funciones el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre en La Cúpula de las Artes (Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco). La producción reúne canciones emblemáticas del rock nacional en una historia que recorre las experiencias, los sueños y las relaciones de un grupo de jóvenes. Las funciones serán el viernes y sábado a las 8:00 p. m. y el domingo a las 7:00 p. m. Las entradas se venden en Teleticket desde S/ 104.00
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‘Me enamoré de ti ¿y qué?’ lleva el desamor al ritmo de la cumbia
La música y el humor se mezclan en esta comedia musical ambientada en la última noche de un bar limeño que está a punto de cerrar. La historia aborda el amor, las decepciones sentimentales y las segundas oportunidades a través de canciones de cumbia peruana. Tendrá funciones el sábado 28 de noviembre a las 6:00 p. m., el domingo 29 a las 3:30 p. m. y 7:30 p. m., y el lunes 30 a las 8:00 p. m., en la Sala Alzedo del Teatro Segura, en el Cercado de Lima. Las entradas se venden en Joinnus desde S/ 45.00.
Rosaflor presenta ‘Mestiza’, un recorrido por los ritmos del Perú
La cantante Rosaflor celebrará sus 46 años de trayectoria con Mestiza, un espectáculo musical que combina vals, huayno, cumbia, festejo y salsa para recorrer los sonidos que forman parte de la identidad peruana. La presentación será el sábado 28 de noviembre a las 7:00 p. m. en el Teatro Segura, en el Cercado de Lima. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 50.
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Los Dioses del Teatro reúne a César Ritter y Gonzalo Torres
La comedia ‘Los Dioses del Teatro’ presenta a dos actores que deben enfrentarse al paso del tiempo, los recuerdos de sus mejores épocas y la necesidad de mantenerse vigentes en el mundo artístico. Protagonizada por César Ritter y Gonzalo Torres, la obra tiene 5 funciones disponibles: 28 y 29 de noviembre, y el 4, 5 y 6 de diciembre. Los viernes y sábados a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p. m. en el Teatro Mario Vargas Llosa (dentro de la Biblioteca Nacional del Perú, Av. de la Poesía 160, San Borja). Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 50.
‘Esta no es otra fiesta de chamba’ invita al público a vivir una juerga de oficina
Esta comedia inmersiva, escrita y dirigida por Mario Saldaña, invita al público a vivir una celebración llena de enredos, secretos y situaciones inesperadas entre los trabajadores de una oficina. Con un elenco integrado por Mariella Zanetti, Gonzalo Molina, Claudia Berninzon y Korina Rivadeneira, entre otros, tendrá dos últimas funciones, los martes 1 y 15 de diciembre en el Centro de Convenciones Bianca (Av. Grau 135, Barranco). Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/ 50 y el local solicita un consumo mínimo de S/ 40 por persona.
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Las Irresponsables reúne a Claudia Berninzon, Norma Martínez y Johanna San Miguel
Esta comedia de Javier Daulte sigue a tres amigas que, tras una ruptura amorosa, se refugian en una casa para pasar juntas un fin de semana y terminan por sellar un pacto tan liberador como peligroso. La obra mantiene funciones en el Teatro NOS - PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro) los días 27, 28 y 29 de noviembre, así como el 3, 4, 5 y 6 de diciembre en horarios de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 48.40.
ESPECTÁCULOS FAMILIARES
La Isla del Tesoro invita a una aventura teatral para toda la familia
Los mapas secretos, los piratas y la búsqueda de un tesoro protagonizan esta adaptación teatral de La Isla del Tesoro. La obra tendrá funciones el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 7:30 p. m. en el Teatro Plaza Norte, en Independencia. Las entradas se venden en Teleticket desde S/ 40.
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Los Rocosaurios regresan con el misterio de Rocolandia
Los dinosaurios, la música y la aventura llegarán al Teatro Barranco (Av. Grau 701, Barranco) con Los Rocosaurios y el misterio de Rocolandia, un musical infantil sobre la imaginación, la amistad y la posibilidad de viajar a otro tiempo. La función será el sábado 28 de noviembre a las 4:00 p. m. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 45.
Los Amigos de Santa Claus propone una tarde navideña en familia
Esta obra navideña invita a grandes y chicos a disfrutar de una tarde dedicada a la Navidad. Las funciones será el 28 y 29 de noviembre, así como el 13 y 24 de diciembre, todas a las 4:00 p. m. en el Jazz Zone (Av. La Paz 656, Pasaje El Suche, Miraflores). Entradas en Atrápalo, desde S/ 25.
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El Teatro Municipal de Lima ofrece un taller para elaborar adornos navideños
El taller ‘Navidad, tiempo de amor y paz’, a cargo de Miluska Olguín de Hall, propone a los participantes elaborar un ángel y un reno decorativos con materiales reciclados, dentro del programa Navidad Segura 2026 de la Municipalidad de Lima. La actividad se realizará el sábado 28 de noviembre a las 10:00 a. m. en los salones del Teatro Municipal de Lima, en el Jirón Ica, en el Cercado de Lima. El costo es de S/ 10 e incluye los materiales.
CINE
‘San Tano’ llega a los cines con una historia sobre el amor de un padre
El cine peruano presenta San Tano, una película escrita y dirigida por Antonio Landeo Vega que aborda la separación familiar, la esperanza y la posibilidad de comenzar de nuevo. La historia sigue a Tano, un padre que pierde su trabajo y queda alejado de su hija, hasta que encuentra una oportunidad laboral interpretando a Santa Claus en una campaña navideña. Protagonizada por Ítalo Lorenzzi y Gloria Klein, junto a un elenco que incluye a Cecilia Tosso, Zelma Gálvez y Nicole Faverón, la película se estrenará el jueves 3 de diciembre.
El nacimiento de Cristo: Cero d. C. revisita la historia de la Natividad
La película dirigida por Alejandro Monteverde presenta una mirada de suspenso y drama sobre el nacimiento de Jesús, a partir de la persecución que enfrentan María y José para proteger a su hijo recién nacido del rey Herodes. Protagonizada por Deva Cassel y Jamie Ward, con un elenco que suma a Jim Caviezel, Sam Worthington y Gael García Bernal, la producción llegará a los cines peruanos el jueves 3 de diciembre.
Y después la lluvia, un documental que recorre la memoria de Piura
El cineasta peruano Jorge Ruesta presenta Y después la lluvia, un ensayo documental que observa la historia y la identidad de Piura a través de sus paisajes, poblados, sonidos y habitantes. La película recoge testimonios de comunidades del norte peruano y reflexiona sobre las consecuencias del fenómeno El Niño, la fe, la reconstrucción y el abandono. Las funciones serán el jueves 3 y viernes 4 de diciembre a las 7:00 p. m. en el Cine Lumière de la Alianza Francesa de Miraflores. Las entradas están disponibles en Joinnus.
EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES
La Feria del Libro Ricardo Palma reúne presentaciones literarias en Miraflores
La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma se desarrolla del 27 de noviembre al 9 de diciembre en el Parque Kennedy, con ingreso libre. Entre sus presentaciones destacan “Cusco post Inca”, de Américo Mendoza Mori, el viernes 27 a las 5:00 p. m.; “Memorias de una limeña”, de Alonso Cueto, el domingo 29 a las 6:00 p. m.; y “De amores y banqueros florentinos”, de Marcelo Pestarino, el martes 1 de diciembre a las 4:00 p. m., todas en los auditorios de la feria.
A ellas se suman las presentaciones de Pandemonium Editorial, que llevará al Parque Kennedy cuatro propuestas de literatura fantástica: “Lo que fuimos mañana”, de Luis Apolín, el viernes 27 a las 4:00 p. m.; “La autopsia de Dios”, de Gabriel Gargurevich, el lunes 30 a las 5:00 p. m.; y “Obertura de todas las sangres”, de Julio Cevasco, el martes 1 de diciembre a las 7:00 p. m. La feria mantiene su programación de presentaciones durante toda la temporada.
El Británico celebra la Navidad con talleres, música y cine al aire libre
Una jornada para compartir en familia marcará la celebración navideña del BRITÁNICO Cultural el sábado 28 de noviembre en Cultural Station, en Miraflores. Desde las 11:00 a. m., el público podrá participar en talleres de elaboración de cartas, decoración de galletas y manualidades navideñas, previa inscripción.
La programación tendrá como actividad central el encendido del árbol a las 7:00 p. m., acompañado por villancicos interpretados por el coro del BRITÁNICO. La jornada concluirá a las 8:30 p. m. con la proyección gratuita de la película Nativity!, en inglés con subtítulos en español. El ingreso es libre, sujeto a la capacidad del espacio.
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