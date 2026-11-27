El mediocampista ítalo-peruano no fue considerado para el amistoso ante Panamá. Créditos: L1 Max.

Guardar

El último viernes, Mano Menezes dio a conocer la renovada lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Panamá en un amistoso el miércoles 9 de diciembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El técnico brasileño convocó a 24 jugadores, en su mayoría procedentes de la Liga 1. La principal ausencia fue Francesco Andrealli, mediocampista de 19 años y capitán de la filial del Como 1907 de Italia. El futbolista no pudo debutar en el último amistoso ante Bolivia, aunque integró el banco de suplentes.

PUBLICIDAD

Antes de partir a Europa, el propio Andrealli confirmó que sería convocado para el duelo ante Panamá. Incluso, contó que conversó con Menezes, quien le manifestó que tendría minutos frente a los ‘canaleros’, lo que marcaría su estreno con la selección mayor.

“Que siga así, trabajando y que me quede tranquilo, que voy a sumar también minutos con tranquilidad. Sí, creo que sí (ser convocado). Ahora vemos también con mi club y ojalá, espero que sí”, declaró antes de abordar su vuelo.

El volanto ítalo-peruano no tuvo minutos en la victoria ante Bolivia. Créditos: Jax Latin Media.

Pese a su expectativa, Andrealli no fue llamado por Mano Menezes por un motivo concreto. Al no tratarse de una fecha FIFA oficial, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas. Como decidió mantener al mediocampista debido a que planea utilizarlo en los próximos compromisos.

PUBLICIDAD

“Pero que no es fecha FIFA. Por tal razón, en la lista de convocados no está Francisco Andriali, que entendemos la idea era convocarlo. Finalmente, su club de Italia, como indicó al comando técnico, según entendemos, lo iban a usar al jugador en cuestiones que necesitan en este momento en su club de Italia y por tal razón no se lo convocó”, informó Gustavo Peralta en Hablemos de Max.

El periodista deportivo también se refirió al próximo objetivo de Francesco Andrealli en la ‘blanquirroja’. “Ahora se apunta a que Andreali esté en el Sudamericano Sub-20, en enero, jugando con la selección peruana”.

PUBLICIDAD

Francesco Andrealli y el motivo por el que no fue convocado a la selección peruana para amistoso ante Panamá.

Los convocados de Perú para el amistoso ante Panamá

Arqueros

Matías Córdova — Comerciantes Unidos

Diego Enríquez — Sporting Cristal

César Bautista — Sporting Cristal

Defensas

Aldair Salazar — Deportivo Garcilaso

Arón Sánchez — Juan Pablo II

Carlos Cabello — Cienciano

Erick Canales — Deportivo Garcilaso

Jonathan Bilbao — Carabobo (Venezuela)

Mathías Llontop — Sport Boys

Matías Lazo — FBC Melgar

Matías Zegarra — FBC Melgar

Samuel Pereda — Alianza Lima

Mediocampistas

Beto da Silva — Deportivo Garcilaso

Diego Soto — Cusco FC

Erinson Ramírez — Juan Pablo II

Gerson Barreto — Cienciano

Hernán Lupu — Alianza Atlético

Mauricio Arrasco — FC Cajamarca

Oslimg Mora — Sport Boys

Delanteros

Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)

Christopher Olivares — Deportivo Garcilaso

Jhonny Vidales — FBC Melgar

Matías Succar — Cienciano

Maxloren Castro — Sporting Cristal

Lista de convocados de Perú para amistoso con Panamá

Programación del Perú vs Panamá

La selección peruana disputará su último partido de 2026 frente a Panamá, en un amistoso que se llevará a cabo en Cusco. El encuentro está programado para el miércoles 9 de diciembre a las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En México, el duelo comenzará a las 17:00 horas. En Panamá, Colombia y Ecuador iniciará a las 18:00; en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, a las 19:00; mientras que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile lo tendrán desde las 20:00 horas.

América Televisión emitirá el Perú vs. Panamá en señal abierta por los canales 4 y 704 HD. También estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita de streaming de la cadena.

PUBLICIDAD

Infobae Perú informará desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la antesala, el desarrollo en vivo, las jugadas más relevantes y las voces de los protagonistas.