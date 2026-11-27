El último viernes, Mano Menezes dio a conocer la renovada lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Panamá en un amistoso el miércoles 9 de diciembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El técnico brasileño convocó a 24 jugadores, en su mayoría procedentes de la Liga 1. La principal ausencia fue Francesco Andrealli, mediocampista de 19 años y capitán de la filial del Como 1907 de Italia. El futbolista no pudo debutar en el último amistoso ante Bolivia, aunque integró el banco de suplentes.
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Antes de partir a Europa, el propio Andrealli confirmó que sería convocado para el duelo ante Panamá. Incluso, contó que conversó con Menezes, quien le manifestó que tendría minutos frente a los ‘canaleros’, lo que marcaría su estreno con la selección mayor.
“Que siga así, trabajando y que me quede tranquilo, que voy a sumar también minutos con tranquilidad. Sí, creo que sí (ser convocado). Ahora vemos también con mi club y ojalá, espero que sí”, declaró antes de abordar su vuelo.
Pese a su expectativa, Andrealli no fue llamado por Mano Menezes por un motivo concreto. Al no tratarse de una fecha FIFA oficial, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas. Como decidió mantener al mediocampista debido a que planea utilizarlo en los próximos compromisos.
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“Pero que no es fecha FIFA. Por tal razón, en la lista de convocados no está Francisco Andriali, que entendemos la idea era convocarlo. Finalmente, su club de Italia, como indicó al comando técnico, según entendemos, lo iban a usar al jugador en cuestiones que necesitan en este momento en su club de Italia y por tal razón no se lo convocó”, informó Gustavo Peralta en Hablemos de Max.
El periodista deportivo también se refirió al próximo objetivo de Francesco Andrealli en la ‘blanquirroja’. “Ahora se apunta a que Andreali esté en el Sudamericano Sub-20, en enero, jugando con la selección peruana”.
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Los convocados de Perú para el amistoso ante Panamá
Arqueros
- Matías Córdova — Comerciantes Unidos
- Diego Enríquez — Sporting Cristal
- César Bautista — Sporting Cristal
Defensas
- Aldair Salazar — Deportivo Garcilaso
- Arón Sánchez — Juan Pablo II
- Carlos Cabello — Cienciano
- Erick Canales — Deportivo Garcilaso
- Jonathan Bilbao — Carabobo (Venezuela)
- Mathías Llontop — Sport Boys
- Matías Lazo — FBC Melgar
- Matías Zegarra — FBC Melgar
- Samuel Pereda — Alianza Lima
Mediocampistas
- Beto da Silva — Deportivo Garcilaso
- Diego Soto — Cusco FC
- Erinson Ramírez — Juan Pablo II
- Gerson Barreto — Cienciano
- Hernán Lupu — Alianza Atlético
- Mauricio Arrasco — FC Cajamarca
- Oslimg Mora — Sport Boys
Delanteros
- Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)
- Christopher Olivares — Deportivo Garcilaso
- Jhonny Vidales — FBC Melgar
- Matías Succar — Cienciano
- Maxloren Castro — Sporting Cristal
Programación del Perú vs Panamá
La selección peruana disputará su último partido de 2026 frente a Panamá, en un amistoso que se llevará a cabo en Cusco. El encuentro está programado para el miércoles 9 de diciembre a las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
En México, el duelo comenzará a las 17:00 horas. En Panamá, Colombia y Ecuador iniciará a las 18:00; en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, a las 19:00; mientras que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile lo tendrán desde las 20:00 horas.
América Televisión emitirá el Perú vs. Panamá en señal abierta por los canales 4 y 704 HD. También estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita de streaming de la cadena.
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Infobae Perú informará desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la antesala, el desarrollo en vivo, las jugadas más relevantes y las voces de los protagonistas.
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