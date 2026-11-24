Víctor Rivera, a la espera de la resolución dirigencial de ADT sobre su futuro. Crédito: Instagram ADT.

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El nombramiento de Víctor Rivera cambió el rumbo de ADT en el tramo final de la Liga 1 2026. El técnico tomó un equipo comprometido con el descenso y consiguió que permaneciera en la máxima categoría. Ahora, tras cumplir el objetivo, la decisión está en manos de la dirigencia, que deberá definir si respalda un proceso con el ‘Chino’ al frente o busca otra alternativa para la próxima campaña.

Por el momento, el entrenador de 58 años aguarda una comunicación desde Tarma, aunque confirmó que su representante recibió propuestas de otros clubes. Rivera remarcó que su prioridad es continuar en la institución ‘celeste’, donde encontró un escenario que le recordó una etapa anterior de su carrera como director técnico.

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“La primera opción la tiene ADT. Gracias a Dios hemos recibido ahí otras alternativas que está manejando nuestro representante. Vamos a esperar. Acá lo más importante es que la familia está tranquila. Sí, ADT tiene la primera opción porque me hace recordar mi experiencia en San Martín”, declaró el estratega en el programa ‘Hablemos de MAX’, de L1 MAX.

El exentrenador de Universidad San Martín explicó que conoce las condiciones que tendría para planificar una temporada completa en Tarma. Para Rivera, la continuidad permitiría reforzar una base ya existente, aprovechar la localía y trabajar con mayor anticipación en la conformación del plantel, luego de haber llegado cuando el margen de error era reducido.

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“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza, pero fue por ADT”: el firme mensaje de Horacio Benincasa tras agónico gol ante Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

“Yo dirigí la última parte del 2006 y al siguiente año fuimos campeones. Uno ya conoce el medio, ya conoce la base, ya ves qué jugadores te pueden potenciar el equipo, ya conozco la localía. Hemos hecho una localía fuerte en Tarma y se podría hacer un lindo proyecto en ADT”, sostuvo el técnico bicampeón de la Liga 1.

Rivera dirigió 12 encuentros desde su llegada al cuadro tarmeño. El saldo fue de dos triunfos, cinco empates y cinco derrotas. Entre los resultados que aportaron a la permanencia figuró una victoria ante CD Moquegua, rival directo en la pelea por evitar la baja, además de las igualdades ante Sporting Cristal y Cusco FC.

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El técnico destacó que el plantel necesitó recuperar confianza en un contexto de presión por la tabla acumulada. En esa tarea, contó con el apoyo de un psicólogo, aunque señaló que el vínculo cotidiano con los futbolistas también fue determinante para formar un grupo unido en las últimas fechas del torneo.

“Un psicólogo nos ayudó, pero también ha sido importante la relación con los jugadores. He dejado la mitad de mi sueldo en Tarma en almuerzos”, reveló Rivera, quien priorizó el contacto cercano con sus dirigidos en una etapa que exigía respuestas dentro y fuera de la cancha.

El cuadro dirigido por Jorge Rabanal empata 2-2 ante ADT de Tarma tras remontar con diez jugadores y alcanza 52 puntos en la tabla acumulada para asegurar su presencia continental en 2027 (L1 MAX)

El valor del empate ante Sporting Cristal

Uno de los partidos que marcó el cierre de la campaña de ADT fue el empate 1-1 ante Sporting Cristal, que llegó en la última jugada. Horacio Benincasa anotó de cabeza en tiempo añadido y rescató un punto que tuvo impacto en la lucha por la permanencia del elenco tarmeño y en la disputa por el Torneo Clausura.

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Rivera consideró que el gol adquirió una dimensión especial por la forma en que se produjo y por la respuesta de los hinchas. “Fue un buen partido. Lo peleamos hasta el final. Ese gol va a quedar en todo el recuerdo de la gente de Tarma, que lo celebró como si fuera un campeonato”, afirmó sobre el tanto de Horacio Benincasa ante Cristal.

El entrenador explicó que la acción no fue producto del azar, sino parte de un trabajo realizado durante la semana. ADT apostó por cargar el área rival en busca de una última oportunidad y encontró el empate mediante una segunda jugada que el defensor aprovechó sin marca para definir de cabeza.

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“Son jugadas que se trabajan durante el entrenamiento. Se quedó uno solo en el rebote. Pusimos toda la energía en esa jugada. Otro equipo que no busca el gol retrocede el balón. Siempre lo quisimos ganar, luego lo quisimos empatar”, señaló el técnico nacional.

El 'Chino' señaló que la hinchada tarmeña gritó el tanto de Horacio Benincasa como "un campeonato". Crédito: X L1.