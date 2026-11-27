Zaca TV superó los 52 mil espectadores con Grupo 5 en su último programa de 2026

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Zaca TV cerró su temporada 2026 con Grupo 5, superó los 52 mil espectadores conectados y confirmó la continuidad de su elenco para 2027. La última edición de ‘Somos lo que somos’ contó con la participación de Christian Yaipén, Pedro Loli, Thony Valencia y el animador Pepe Menis, quienes llegaron junto con la orquesta completa. Los músicos se sumaron a las bromas e imitaciones de los conductores y ofrecieron un concierto en vivo que generó miles de comentarios en YouTube.

La transmisión superó los 52 mil usuarios conectados en simultáneo y acumuló más de 7,7 mil “Me gusta” durante la emisión. El programa, conducido por Giacomo Benavides junto con Doménico Benavides, Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, conocida como Mafer, puso fin a su segunda temporada con una edición musical.

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La presencia de Grupo 5 había despertado expectativa entre los seguidores del espacio digital. La orquesta llegó al set para conversar con los conductores, ser parte de dinámicas y presentar canciones en vivo ante la audiencia que siguió el programa a través del canal de YouTube de Zaca TV.

Grupo 5 llevó su música al último programa de Zaca TV

La visita de Grupo 5 transformó el último episodio de ‘Somos lo que somos’ en una edición con entrevistas, música y momentos de humor. Los artistas ofrecieron un concierto en vivo dentro del set. El segmento permitió que los seguidores escucharan a la orquesta en una propuesta distinta a sus habituales presentaciones masivas, esta vez en un formato más cercano y acompañado por los comentarios de los conductores.

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La emisión alcanzó más de 52 mil espectadores conectados, una cifra que se mostró durante la transmisión. El público también tuvo una participación activa en el chat, donde aparecieron mensajes de felicitación para la orquesta, reacciones a las canciones y pedidos de temas.

La jornada superó los 7,7 mil “Me gusta” en YouTube. Miles de usuarios siguieron el programa y compartieron comentarios sobre el encuentro entre los integrantes de Zaca TV y los músicos de la agrupación de cumbia.

Las bromas e imitaciones marcaron el encuentro con la orquesta

La conversación entre los conductores y los invitados mantuvo un tono distendido. Los integrantes de Zaca TV bromearon con los artistas e intentaron bailar como los integrantes de Grupo 5, ante la risa de los propios músicos y los usuarios.

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Las ocurrencias del elenco fueron uno de los momentos que más comentarios generaron en la transmisión. Christian Yaipén, Pedro Loli, Thony Valencia y el animador Pepe Menis respondieron a las bromas y se sumaron a una dinámica que combinó música, entrevistas y entretenimiento.

Giacomo Benavides mostró entusiasmo desde el anuncio de la visita de Grupo 5 al programa. Durante la transmisión, el conductor no dudó en cantar y prometer que estaría en uno de los conciertos que ofrecerá la orquesta en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en abril del 2027.

El elenco de Zaca TV para el 2027

El cierre de temporada también incluyó el anuncio del elenco que seguirá en Zaca TV durante 2027. En medio de la expectativa de los seguidores, los integrantes del programa revelaron uno a uno si continuarían en el proyecto el próximo año.

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Doménico Benavides fue uno de los primeros en confirmar que seguirá en el espacio. Mafer también aseguró que continuará en el programa, una noticia que fue celebrada por el público que acompañó la transmisión de cierre.

La incertidumbre aumentó cuando Gia Meier y Andrea Noriega hablaron de sus planes personales. Gia contó que evalúa mudarse con su padre, mientras que Andrea señaló que busca retomar un intercambio que había tenido que postergar.

Ambas declaraciones generaron preocupación entre los seguidores, que interpretaron que podrían dejar el programa. Sin embargo, las dos aclararon que, pese a esos proyectos, continuarán como parte de Zaca TV en 2027.

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Giacomo Benavides, encargado del formato, también confirmó su permanencia al frente de ‘Somos lo que somos’. El conductor reiteró que seguirá a cargo del proyecto.

Con más de 52 mil espectadores conectados, miles de comentarios y la participación de Grupo 5, el programa cerró su ciclo de 2026 con una de sus emisiones de mayor interacción. La nueva temporada mantendrá a sus conductores habituales, mientras el proyecto prepara sus próximos contenidos para el año entrante.