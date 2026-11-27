El Fenómeno El Niño inundó localidades en Piura. (Foto: Reuters)

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Las intensas lluvias que golpearon el norte del país dejaron inundaciones en Piura y Tumbes, viviendas afectadas, familias atrapadas y calles anegadas. Mientras los vecinos intentaban rescatar sus pertenencias y evacuar las zonas afectadas, los ríos Chira y Tumbes superaron sus respectivos umbrales de alerta roja, elevando el riesgo de desbordes.

La emergencia, que se prolongó durante la noche del jueves 26 y la madrugada del viernes 27 de noviembre, todavía no ha cesado. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las lluvias de moderada a extrema intensidad continuarán en la costa norte hasta el domingo 29, principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura. Además, el organismo mantiene una alerta roja por posible activación de quebradas, lo que incrementa el riesgo de huaicos, flujos de lodo y detritos en las zonas vulnerables.

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Los ríos Chira y Tumbes superaron el umbral de alerta roja

El Comando FEN advirtió este viernes que los ríos Tumbes y Chira registraron caudales superiores a sus respectivos umbrales de alerta roja. De acuerdo con el reporte de las 12 p. m. del 27 de noviembre, el río Tumbes alcanzó los 1,802.64 metros cúbicos por segundo (m³/s), por encima del nivel de alerta establecido en 1.000 m³/s.

Río La Chira en riesgo de desborde

En Piura, el río Chira llegó a 2.465,45 m³/s a las 6 a. m., superando el umbral rojo de 1.798 m³/s. Ambos caudales continuan en aumento con el paso de las horas y las continuación de precipitaciones, por lo que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) mantiene vigilancia permanente de su comportamiento para brindar información oportuna a las autoridades y a la población.

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Un reporte del Senamhi registra un caudal de 2076,92 metros cúbicos por segundo en el río Chira, en Piura, con tendencia al ascenso y nivel extremo.

El incremento de los niveles de ambos ríos elevó el peligro de desbordes, inundaciones en zonas pobladas y agrícolas ubicadas en sectores bajos, así como afectaciones a infraestructura cercana a sus márgenes.

Senamhi mantiene alertas por lluvias extremas y activación de quebradas

El Senamhi mantiene vigente un aviso por precipitaciones en la costa norte y sierra desde las 00:00 horas del viernes 27 hasta las 23:59 del domingo 29 de noviembre, con una duración de 71 horas. El organismo pronosticó lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa norte, principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura. También advirtió que no se descartaban lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur.

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Además, emitió el aviso de corto plazo N.° 331-2026, de nivel rojo, ante la posibilidad de activación de quebradas durante las siguientes 24 horas, desde las 13:00 del viernes 27 de noviembre. La advertencia comprendió además de Piura y Tumbes, a Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Ucayali.

Efectivos del Ejército Peruano ayudan a evacuar a los vecinos de Zarumilla cuyas viviendas quedaron inundadas por las intensas lluvias en la región Tumbes. (Ministerio de Defensa)

El Senamhi advirtió sobre la posibilidad de flujos de lodo, crecidas de detritos y movimientos rápidos de material en quebradas y cuencas pequeñas, asociados a las lluvias actuales, las precipitaciones de los días anteriores y las condiciones geológicas de las zonas expuestas.

La recomendación fue evitar las áreas susceptibles a huaicos y activación de quebradas, reprogramar actividades en zonas expuestas, proteger viviendas y bienes, y mantenerse atentos a la información oficial. En los sectores de riesgo, las autoridades exhortaron a la población a evacuar hacia lugares seguros y evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

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Las lluvias continuarían durante el fin de semana, mientras Piura y Tumbes ya enfrentan las consecuencias de las inundaciones registradas anoche, en una emergencia que corresponde a los efectos del fenómeno El Niño Costero de magnitud extraordinaria, el cual tendría los impactos más severos entre diciembre y febrero del 2027.

Gobierno desplegó equipos de rescate y reforzó el drenaje en Piura

Ante la emergencia, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se trasladó a Piura para supervisar las acciones de respuesta y atención de los puntos críticos. En el cruce de las avenidas Vice y Cáceres, en Ignacio Merino, verificó el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia (SARES), que permitían evacuar el agua acumulada hacia el río Piura.

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Durante la supervisión, dispuso la instalación de un transvasador adicional para incrementar la capacidad de drenaje y acelerar la evacuación del agua de las calles.

También se movilizaron tres botes inflables, kayaks, 40 efectivos de Salvataje de la Policía Nacional y personal del Ejército para realizar labores de rescate y evacuación de personas que habían quedado atrapadas en sus viviendas.

Como medida preventiva frente al riesgo de descargas eléctricas, personal de Enosa, bajo la supervisión de Osinergmin, ejecutó cortes del suministro eléctrico en las zonas afectadas. En la emergencia también participaron el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el jefe de Indeci, Luis Vásquez Guerrero; y el diputado Félix Chang.

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