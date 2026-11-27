El rapero Pedro Mo permanece de pie en un espacio urbano frente a un cerro con viviendas multicolores.

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El Poder Judicial confirmó la detención preliminar judicial por 15 días de Pedro Gonzalo Mosqueira Velázquez, conocido artísticamente como Pedro Mo, por la presunta comisión de los delitos de afiliación a organización terrorista y actos vinculados al terrorismo, en agravio del Estado. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó así el recurso presentado por la defensa del rapero contra la resolución del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Mosqueira Velázquez fue detenido el viernes pasado en el marco de un operativo que alcanzó también a otras tres personas, entre ellas la también artista Brenda Denisse Mejía Sinarahua, conocida como Brenda Jah. El operativo formó parte de una investigación sobre presuntas actividades de adoctrinamiento ideológico y entrenamiento político-militar desarrolladas en comunidades nativas del departamento de San Martín durante 2024 y 2025.

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Según la imputación fiscal, estas jornadas habrían incluido prácticas con armas de fuego y explosivos, registradas en video y difundidas luego a través de redes sociales, con el propósito de proyectar una estructura organizada vinculada al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Pedro Mo seguirá detenido

El tribunal descartó el argumento de la defensa, que sostenía la ausencia de elementos de convicción externos al testimonio del agente especial ‘Carlos Campos’. Los jueces superiores consideraron que la información brindada por ese colaborador no resultó aislada, sino que fue corroborada con capturas de conversaciones de WhatsApp, informes periciales de la Dircote y actas de reconocimiento de voces.

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Entre los elementos valorados, la Sala destacó el informe de la Dircote que concluyó que el estatuto de la Escuela Rebelde Saturnino Huilca, vinculada a Pedro Mo, presenta “coincidencias doctrinarias y organizativas significativas” con el MRTA, al emplear conceptos como la construcción del poder popular y la autodefensa territorial.

El tribunal también identificó peligro de obstaculización como factor determinante para mantener la medida. Según la resolución, un audio registrado el 31 de marzo de 2026 documenta una conversación en la que uno de los interlocutores, identificado como Pedro Mo, aborda mecanismos de seguridad y geolocalización que podrían, dicen, comprometer diligencias urgentes de registro e incautación de dispositivos electrónicos.

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¿Qué se le imputa a Pedro Mo?

A Mosqueira Velázquez se le atribuyen dos hechos. El primero, inicialmente calificado como actos de terrorismo, fue reconducido por el juez de la primera instancia al de afiliación a organización terrorista, al no identificarse un acto concreto de terrorismo, entiéndase, algún atentado.

Dircote detiene a artista Brenda Jah.

El segundo hecho corresponde directamente a la supuesta afiliación al MRTA a través de la Escuela Rebelde Saturnino Huilca y el Frente Democrático del Pueblo. La declaración del agente especial Carlos Campos lo señala como director de la escuela y responsable de la denominada “comisión política”, con funciones de conducción de plenarios y transmisión de orientaciones.

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El tribunal consideró además que Mosqueira Velázquez registra 33 movimientos migratorios entre 2006 y 2026, con desplazamientos a países como Estados Unidos, Argentina, México y Colombia, y mantiene su pasaporte en estado activo, factor que sumó al análisis del peligro procesal.

Los otros detenidos

La Sala confirmó también la detención preliminar de Daniel Heráclides Tapullima Upiáchigua, señalado como dirigente e instructor militar dentro de la misma estructura, por idénticos motivos de peligro de obstaculización señalados sobre Pedro Mo.

En sentido contrario, el tribunal revocó la detención preliminar y ordenó la inmediata libertad de Brenda Denisse Mejía Sinarahua y de Polidoro Tapullima Upiáchigua. En el caso de Mejía Sinarahua, los jueces determinaron que no existía peligro de fuga ni de obstaculización, al acreditar que cursa estudios en la Universidad Nacional de Arte Escénico y se dedica al alquiler de equipos de sonido y la organización de eventos artísticos. Respecto de Polidoro Tapullima, la Sala valoró que cuenta con arraigo domiciliario y familiar, además de un carné de Conadis por pérdida total de la vista.

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La Sala exhortó al Ministerio Público a precisar la imputación necesaria contra los investigados antes de formalizar la investigación preparatoria.