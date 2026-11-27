América alista documentales, realities y concursos para renovar su programación en 2027

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América Miltimedia presentó su programación para 2027, que incluirá un documental sobre el vóley peruano, un reality de canto para elegir a una nueva voz de Corazón Serrano, concursos, formatos de entretenimiento y la continuidad de varios de sus programas más reconocidos.

La oferta del próximo año combinará estrenos y espacios ya instalados en la pantalla. Entre los títulos confirmados aparecen ‘Chicas de Plata’, ‘Señora Ley’, la segunda temporada de ‘Chapa tu Money’, ‘Antes de partir’ y ‘¡Qué dicen los peruanos!’.

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Durante la presentación, figuras de la televisora como Jazmín Pinedo, la Chola Chabuca y Mateo Garrido Lecca se refirieron a los nuevos contenidos y defendieron el lugar de la televisión abierta frente al crecimiento de las plataformas digitales.

‘Chicas de Plata’ recordará la historia del vóley peruano

Uno de los proyectos anunciados por América Televisión para 2027 es ‘Chicas de Plata’, un documental dedicado al vóley peruano y a los logros que marcaron a distintas generaciones de aficionados.

La producción buscará recuperar episodios vinculados con los resultados históricos que obtuvo este deporte para el país. El canal no precisó todavía la fecha de estreno, los testimonios que incluirá el proyecto ni la extensión de la producción.

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La programación también sumará ‘Señora Ley’, espacio que estará encabezado por la abogada Rosario Sacieta. El anuncio incorpora a la especialista a la oferta de entretenimiento y servicio del canal, aunque no se difundieron mayores detalles sobre el formato ni la frecuencia de emisión.

Otro de los retornos será el de Mateo Garrido Lecca, quien continuará con la segunda temporada de ‘Chapa tu Money’. El conductor y creador digital mantendrá su vínculo con la señal a través de este formato, luego del trabajo que realiza junto con No Somos TV.

Un reality para adultos mayores y un concurso ligado a Corazón Serrano

América también estrenará ‘Antes de partir’, un reality que tendrá como protagonistas a adultos mayores. La televisora presentó el proyecto como una de sus apuestas para llegar a distintos segmentos del público durante 2027.

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El nuevo reality pondrá a adultos mayores en el centro de su propuesta, un enfoque que amplía la lista de contenidos anunciados por la señal para el próximo año.

La música tendrá un espacio propio con un concurso de canto que buscará elegir a una nueva voz para Corazón Serrano. El programa estará relacionado con la agrupación de cumbia y abrirá una convocatoria para personas interesadas en integrarse a su escena musical.

Buscarán la nueva voz de Corazón Serrano en reality.

A esa propuesta se añadirá ‘¡Qué dicen los peruanos!’, formato familiar que formará parte de la programación. La señal tampoco informó por el momento quién estará a cargo de este espacio ni los días en los que será emitido.

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Los formatos que continuarán en la pantalla en 2027

Los estrenos convivirán con producciones que ya forman parte de la programación de América. ‘Esto es Guerra’ y ‘Estás en Todas’ seguirán al aire el próximo año, según lo informado durante la presentación.

El bloque de ficción mantendrá a ‘Al fondo hay sitio’ y ‘La vida que me robaste’. Ambas producciones seguirán dentro de la oferta del canal, junto a los formatos de competencia, entretenimiento y espectáculos.

La programación de farándula estará liderada por Rebeca Escribens y Jazmín Pinedo. La señal confirmó la continuidad de sus espacios sin brindar mayores precisiones sobre horarios, formatos o eventuales cambios en los equipos que los integran.

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América también tendrá en su pantalla los principales campeonatos del fútbol peruano e internacional. El anuncio sostiene la presencia del deporte dentro de una grilla que incorporará producciones de ficción, concursos, realities y programas familiares.

'Al fondo hay sitio' seguirá el 2027.

Jazmín Pinedo y la Chola Chabuca destacaron la apuesta del canal

Jazmín Pinedo señaló que la presentación de los proyectos dejó sorpresa entre los asistentes y cuestionó la idea de que la televisión haya perdido a su público. “Lo que más me gusta es que se tiran abajo ese mito de que nadie nos ve”, afirmó durante el evento.

La conductora añadió que cada señal tiene una audiencia definida y sostuvo que no ve una competencia directa entre los distintos espacios. “No estamos compitiendo con nadie, cada uno tiene su público”, expresó.

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Por su parte, la Chola Chabuca confirmó su continuidad al frente de ‘El Reventonazo’. El programa cómico y musical seguirá como parte de la programación de fin de semana de América Televisión.

“Estoy contenta de agradecerle a América Televisión, América Multimedia. Cómo que no nos ven, sí nos ven; el liderazgo son números”, sostuvo el conductor, quien también resaltó el trabajo con talentos que participan en el espacio.

Jazmín Pinedo sigue firme en América TV

Mateo Garrido Lecca anticipó proyectos junto a No Somos TV

Mateo Garrido Lecca valoró la asociación entre América TV y No Somos TV para sostener los proyectos que desarrolla en plataformas y televisión. El creador de contenido afirmó que el acuerdo le permite conservar el estilo propio de sus producciones.

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“Lo que hacemos en No Somos TV es tan genuino y nos deja ser tan nosotros, y que América confíe y se asocie con No Somos TV y nos permitan hacer eso, yo me siento en casa”, comentó Garrido Lecca.

La programación de América para 2027 combinará producciones nuevas, alianzas con medios del grupo y formatos ya conocidos por el público. Los detalles sobre fechas de estreno, horarios y conductores de algunos espacios aún deberán ser anunciados por la televisora.

El equipo del programa televisivo ‘Chapa Tu Money’ posa junto al público durante el estreno del espacio presentado por Mateo Garrido Lecca.