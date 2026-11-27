Las novedades en convocatoria de Perú para enfrentar a Panamá en Cusco

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La selección peruana jugará su último amistoso del 2026 y lo hará frente Panamá en Cusco este miércoles 9 de diciembre en Cusco. Mano Menezes presentó la lista de convocados con 24 futbolistas: la mayoría con jugadores de la Liga 1 y solo dos que militan en el extranjero.

La nómina tiene varias novedades, dentro de las más destacas son la inclusión por primera vez de Jonathan Bilbao del Carabobo de Venezuela, Mauricio Arrasco de FC Cajamarca y el regreso de Beto da Silva de Real Garcilaso.

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Jonathan Bilbao disputó 55 partidos entre 2023 y 2024 con Cusco FC.

Más sorpresas en la convocatoria de Perú

La nómina de Perú para el amistoso ante Panamá concentra la mayoría de sus alternativas en futbolistas de la Liga 1. Jonathan Bilbao, del Carabobo venezolano, y Bassco Soyer, que juega en Portugal, son los únicos integrantes vinculados a equipos del extranjero.

El llamado de Bilbao constituye su estreno en una convocatoria de la selección absoluta. Soyer, en cambio, repetirá presencia en el grupo.

Bassco Soyer, en agenda de Alianza Lima y Universitario para Liga 1 2027. - Crédito: ITEA

Samuel Pereda, jugador de Alianza Lima, figura como el menor del plantel con 18 años. Mauricio Arrasco, de FC Cajamarca, y César Bautista, de Sporting Cristal, también ingresan entre los nombres que tendrán una opción en esta fecha.

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Beto da Silva volverá a vestir los colores de la ‘blanquirroja’ tras un periodo sin llamados. Francesco Andrealli quedó fuera de la relación. El partido servirá para que los convocados del medio local busquen consolidarse para próximas convocatorias.

Mauricio Arrasco irrumpió en su primera temporada en Liga 1 con una frecuencia goleadora sorprendente en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión