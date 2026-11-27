Se conoció refuerzo de Universitario para el 2027

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Universitario de Deportes se alista para pelear con Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1 2026, y mientras tanto viene planificando lo que será la próxima temporada. Los ‘cremas’ no pierden el tiempo y se conoció un nuevo refuerzo para el 2027.

A las llegadas inminentes de Carlos Gruezo y Mathías Llontop, se suma el tercer fichaje para asumir los obejtivos de la siguiente campaña, tando en el torneo nacional como en la Copa Libertadores.

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¿Quién es el nuevo fichaje de Universitario para el 2027?

Universitario de Deportes avanza por Hernán Lupu como una de sus opciones para reforzar el mediocampo en la temporada 2027.

El volante de Alianza Atlético de Sullana habría alcanzado un acuerdo para incorporarse al cuadro crema, según informó el periodista César Luis Merlo. Las instituciones también habrían llegado a un entendimiento para concretar la operación.

La negociación contempla la compra de los derechos del futbolista. De ese modo, la ‘U’ busca asegurar su llegada antes del inicio de la próxima campaña.

El mediocampista firmaría un vínculo por varias temporadas con la institución estudiantil. La duración del contrato refleja la apuesta del club por un jugador que obtuvo continuidad en el torneo peruano y aparece como una alternativa de proyección para el plantel.

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El mediocampista Hernán Lupu se ganó el reconocimiento de su entrenador gracias a su evolución y a la experiencia acumulada en distintas competiciones. Urcioli también resaltó la preparación física del grupo y señaló que ahora priorizará ajustes tácticos y mentales (Alianza Atlético)

Estilo de juego y datos de Hernán Lupu

Hernán Lupu llegará a Universitario respaldado por la continuidad que alcanzó con Alianza Atlético durante la Liga 1 2026. El mediocampista, de 22 años, jugó 34 partidos, sumó 2.447 minutos y aportó cuatro goles y dos asistencias.

El futbolista puede actuar como volante de primera línea o en una posición más centrada. Su perfil combina labores de recuperación con participación en la salida y elaboración del juego.

Su edad también puede darle un valor adicional dentro de la planificación crema. La Liga 1 exigirá que los equipos tengan un jugador Sub 23 en cancha durante la próxima temporada, por lo que Lupu aparece como una alternativa para cumplir esa condición.

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La eventual incorporación marcaría, además, su regreso a Ate. Antes de consolidarse en el club de Sullana, el volante integró las divisiones de reserva de la institución estudiantil.

Alianza Atlético confía en repetir el resultado que consiguió ante Universitario en el Monumental. Hernán Lupu destacó la unión y la humildad del plantel, dos aspectos que considera fundamentales para competir frente a cualquier rival del campeonato. (Alianza Atlético)

Carlos Gruezo y Mathías Llontop: refuerzos de Universitario en 2027

Para la temporada 2027, Universitario de Deportes ya habría encaminado sus primeros refuerzos. Entre los nombres que aparecen para reforzar al plantel están Mathías Llontop y Carlos Gruezo.

Mathías Llontop: El lateral izquierdo peruano, de 24 años, llegaría procedente de Sport Boys. De acuerdo con reportes periodísticos, el futbolista habría pactado un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por una campaña adicional, tras cerrar su etapa en el club chalaco.

Carlos Gruezo: El mediocampista ecuatoriano, de 31 años, puede desempeñarse como volante de contención o defensor central. El jugador tuvo participación con la selección de Ecuador y quedó como agente libre después de su paso por Santos Laguna. Según Transfermarkt, no tiene club desde septiembre de 2026.

Mathías Llontop jugará en Universitario por las siguientes dos temporadas con opción a renovar una más. Créditos: Enrique Vega.

Universitario vs Sport Huancayo: día y hora de semifinal ida por Liga 1 2026

Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en la primera semifinal de los play-offs de la Liga 1 2026, luego de que el cuadro huancaíno se quedara con el Torneo Clausura y los cremas aseguraran su lugar mediante la tabla acumulada.

El encuentro se jugará el domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. El inicio está previsto para las 15.00, según el horario peruano.

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L1 Max estará a cargo de la transmisión del compromiso. La señal, que posee los derechos televisivos del campeonato, estará disponible en las parrillas de Movistar, DirecTV y Claro.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de la Liga 1 2026.