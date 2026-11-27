Cobertura periodística en Los Olivos sobre una persecución policial iniciada en Comas contra presuntos integrantes de la banda criminal Los Raqueteros de 2 de octubre. Agentes policiales y peritos de criminalística inspeccionan una camioneta blanca tras un intercambio de disparos que dejó a un presunto delincuente abatido y a otro intervenido en el lugar, mientras dos ocupantes huyeron.

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Una persecución policial de aproximadamente nueve kilómetros terminó con un presunto delincuente abatido, otro detenido y dos sujetos prófugos en el distrito limeño de Los Olivos. Los cuatro ocupantes de un vehículo blanco, que tenía una denuncia por robo en Áncash, eran seguidos por agentes de la Policía Nacional esta madrugada.

El operativo se inició alrededor de las 2:00 a. m. de este viernes 27 de noviembre, en la jurisdicción de Santa Isabel, en Comas, y se prolongó hasta el cruce de la avenida Virgen del Carmen con el jirón 2 de Octubre, donde los efectivos lograron interceptar el automóvil. Durante la persecución se produjo un intercambio de disparos que terminó con uno de los ocupantes abatido.

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Un detenido tenía tres intervenciones policiales previas

De acuerdo con la información difundida por el noticiero Buenos Días Perú, el vehículo en el que se desplazaban los cuatro sujetos había sido robado el 6 de febrero en Áncash. La unidad terminó con uno de sus neumáticos dañado durante el enfrentamiento con los agentes, lo que permitió concretar la intervención.

Uno de los ocupantes fue abatido, mientras que otro quedó detenido e identificado como Josué Jordán Bedón Huaylino, de 20 años. Según el reporte periodístico, el joven registraba tres intervenciones policiales anteriores por presunta posesión de drogas, desde que tenía 15 años.

Los otros dos sujetos consiguieron escapar y son buscados por la Policía. Hasta el lugar llegaron los peritos para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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Policía busca a los dos sujetos que escaparon

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los otros dos ocupantes del vehículo y establecer su presunta participación en actividades delictivas.

Durante la cobertura también se señaló que los intervenidos pertenecerían a la banda denominada Los Raqueteros de 2 de Octubre. Sin embargo, esta presunta vinculación deberá ser determinada en el marco de las investigaciones policiales.

El caso vuelve a poner en evidencia la modalidad de persecución e intervención de grupos dedicados al robo al paso, mientras la Policía busca establecer si los detenidos y los prófugos están relacionados con otros hechos delictivos registrados en Lima Norte.

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Los Olivos: denuncias por extorsión y robos

La criminalidad continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad ciudadana en Lima Norte. Las cifras más recientes disponibles del Ministerio del Interior (Mininter), correspondientes al periodo de enero a octubre de 2026, registran 6.997 denuncias policiales en Los Olivos, que lo ubican entre los 11 distritos de Lima Metropolitana con mayor número de reportes. En el mismo periodo, San Martín de Porres acumuló 12.510 denuncias y Comas, 10.444. Los registros comprenden distintos hechos delictivos y no deben interpretarse como una cantidad de delitos confirmados.

La extorsión representa una de las principales preocupaciones en esta parte de la capital. Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en 2026, identificó que Los Olivos registró una tasa de 171,7 denuncias por extorsión por cada 100.000 habitantes entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, una de las más elevadas de Lima Metropolitana, solo por detrás del Cercado de Lima. La presión criminal también alcanza a los distritos vecinos: en octubre de 2026, la Policía puso en marcha un patrullaje aéreo contra la extorsión y el sicariato en el transporte público de Lima Norte, con cobertura prevista para 63 patios de maniobras de empresas de transporte.

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La respuesta policial también ha incluido operativos contra organizaciones dedicadas al cobro de cupos y las amenazas. En abril de 2026, el Mininter informó sobre la captura de integrantes de la presunta banda ‘Los Demonios del Mal’ en Los Olivos, durante una intervención en la que se incautaron una granada de guerra y municiones. Este escenario evidencia que la problemática no se limita a los robos callejeros, sino que comprende distintas modalidades de criminalidad organizada que afectan a transportistas, comerciantes y vecinos de Lima Norte.