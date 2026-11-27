Ricardo Belmont pierde fuerza en su propia bancada.

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Los cinco senadores del Partido Cívico Obras aprobaron una modificación de su reglamento interno que despoja al presidente de la agrupación, Ricardo Belmont, de la facultad de designar a los voceros y a los candidatos a la Mesa Directiva del Senado. El cambio, consignado en el acta al que accedió Infobae, traslada esa potestad a la asamblea del grupo parlamentario, que a partir de ahora decidirá esos nombramientos por mayoría de votos.

La sesión se realizó el miércoles 25 de noviembre y la presidió el encuentro el vocero titular, Daniel Barragán, exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo y cabeza de la lista al Senado de Obras en las elecciones generales de abril. Lo acompañaron los senadores Agripina María del Pilar Flores Córdova, Walter Francisco Gago Rodríguez, Roger Miguel Astucuri Laura y Juana Guissella Ticona Cohaila, los cinco legisladores con los que cuenta el partido en la Cámara Alta.

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Los cambios

El acta detalla la reforma de tres artículos del reglamento interno de Obras en el Senado. El artículo 9, referido a las funciones de la asamblea del grupo parlamentario, incorpora un nuevo inciso que le otorga la facultad de “elegir al vocero titular y alterno” y modifica el literal que antes hablaba de “designar a los miembros de comisiones” para precisar que la asamblea “elige a los candidatos a la mesa directiva del Senado y de las comisiones”.

Un documento oficial del Grupo Parlamentario Obras en Lima detalla propuestas para modificar artículos sobre la elección de autoridades internas.

El artículo 10, que regula la designación de candidatos a la Mesa Directiva, es el que introduce el cambio más relevante. Hasta ahora, el texto vigente establecía que esos candidatos eran “designados por el presidente del partido Cívico OBRAS” y que, en su ausencia, la decisión recaía en el secretario general nacional de la agrupación. Con la modificación aprobada, esa atribución pasa a la asamblea del grupo parlamentario, que deberá elegir a sus candidatos “con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros”.

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En el artículo 11, sobre la designación de voceros, se hace el mismo cambio. El texto anterior facultaba al presidente del partido para nombrar al vocero titular y al alterno. La modificación establece que ambos cargos serán “elegidos por la Asamblea del Grupo Parlamentario de Senadores del Partido Cívico OBRAS” por mayoría.

Según consta en el acta, los asistentes manifestaron su conformidad con los cambios “considerando que garantizan la participación y elección de sus miembros de manera democrática”.

Senador Daniel Barragán, vocero titular de Obras en la cámara alta.

Crisis en Obras

La reforma en el Senado coincidió con un conflicto similar en la bancada de diputados de la agrupación. Ricardo Belmont denunció a través de un video que el entonces vocero parlamentario en Diputados, Víctor Piñán, había impulsado una modificación equivalente “sin su conocimiento”.

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“Es algo muy grave, están pretendiendo sorprender a diputados y senadores para cambiar el reglamento interno de nuestro partido, en una actitud muy desleal. Entre los espartanos la traición está prohibida y hoy hemos sido traicionados nada menos que por el vocero de Obras”, manifestó Belmont en la grabación difundida en redes sociales.

Durante su pronunciamiento, el fundador del partido presentó un audio que atribuyó al congresista Heber López Letona, en el que se explica que la reforma en Diputados permitiría que los 14 integrantes de esa bancada eligieran a su representante, a diferencia del mecanismo anterior.

Belmont anunció además que López Letona, a quien señaló como responsable de impulsar el documento, afrontaría un procedimiento interno con miras a su expulsión del partido. “Obviamente va a ser expulsado del partido Obras, se puede ir a otro partido. Él era el que estaba corriendo el documento. Le vamos a dar el derecho a la defensa y luego se le va a invitar al retiro”, sostuvo.

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