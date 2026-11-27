La Junta Nacional de Justicia evalúa la ratificación del juez Juan Gustavo Varillas Solano en el Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

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A pocos días de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decida sobre la ratificación del juez Juan Gustavo Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Comercial de Lima, su defensa denunció una campaña de publicaciones que, según afirma, presenta medidas preventivas y denuncias en trámite como si fueran responsabilidades acreditadas.

El abogado Roberto Cáceres sostuvo que la exposición pública del magistrado ocurre en medio de litigios societarios de alto valor económico y puede influir en decisiones institucionales aún pendientes.

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Una medida cautelar que no define el fondo del litigio

La defensa identifica al menos cuatro publicaciones sobre Varillas difundidas entre el 24 de agosto y el 12 de noviembre, además de un editorial y un reportaje vinculados con su proceso ante la JNJ.

Cáceres cuestionó que parte de esa cobertura haya dado por probadas imputaciones que permanecen bajo evaluación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ).

Uno de los casos citados corresponde a una medida cautelar dictada en el proceso entre el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y el Consorcio Moyobamba.

El juez suspendió los efectos de la nulidad de un contrato por S/ 53,2 millones mientras se discute el fondo de la controversia. La Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda presentó una queja ante la ANC-PJ, pero, de acuerdo con la información mencionada por la defensa, el organismo de control aún no ha emitido una decisión sobre ese reclamo.

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Las suspensiones fueron preventivas y no sanciones firmes, señalan

Cáceres señaló que una cautelar no declara la validez definitiva de un contrato ni determina quién tiene razón en el litigio. Su finalidad consiste en evitar un eventual perjuicio irreparable mientras las partes ejercen su derecho de defensa y el proceso continúa. Si alguna de las partes considera que la decisión fue errónea, puede apelar ante una sala superior.

La defensa también cuestionó el uso de expresiones que atribuyen un “engaño” al contratista. Según indicó, el informe de Sencico mencionado en la cobertura aludía a “información inexacta”, una calificación distinta de la existencia de fraude.

Añadió que no se recogió la posición de Varillas ni la del Consorcio Moyobamba. Asimismo, observó inconsistencias en las fechas señaladas sobre la firma, la anulación del contrato y la emisión de la medida cautelar.

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El Séptimo Juzgado Comercial suspendió los efectos de la nulidad de un contrato de S/ 53,2 millones entre Sencico y el Consorcio Moyobamba.

Litigios societarios incluyen operaciones por cerca de USD 50 millones

Respecto de las suspensiones atribuidas al magistrado, Cáceres y Claudio Cajina, abogado de accionistas minoritarios en un conflicto societario de un grupo editorial, sostienen que se trató de medidas preventivas y no de sanciones definitivas.

Cajina afirmó que la ANC-PJ revocó una de esas medidas mediante una resolución del 13 de octubre, luego de verificar que el expediente fue asignado de manera aleatoria y que no existían elementos suficientes para acreditar un trato preferencial.

Cáceres sostuvo además que Varillas no tiene una sentencia en su contra y recordó que, en 2019, el Ministerio Público solicitó su sobreseimiento por falta de pruebas. Para la defensa, los cuestionamientos se vinculan con intereses económicos alrededor de la venta de acciones de una empresa editorial valorizada en cerca de USD 50 millones.

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La defensa sostiene que las suspensiones no fueron sanciones firmes

En ese expediente, afirmó, la cautelar buscó proteger el derecho de adquisición preferente de accionistas minoritarios previsto en los estatutos de la compañía.

Pero el debate sobre una eventual presión pública sobre los jueces comerciales también aparece en otros procesos.

Pesquera Ninfas del Mar S.A.C. y su accionista mayoritario, Jorge Quiroz Strohmeier, difundieron el 24 de noviembre un comunicado en el que denunciaron supuestos ataques mediáticos relacionados con litigios por el control de la empresa y la validez de una compraventa de acciones firmada en mayo de 2003.

La compañía pidió a la Segunda Sala Comercial de Lima que resuelva el expediente con apego a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad.

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