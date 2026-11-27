Un artista y miembros del clero presentan un cuadro del papa León XIV frente al presbiterio de la Catedral de Lima.

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Un artista plástico peruano donó un retrato del Papa León XIV a la Catedral de Lima, que quedará exhibido de forma permanente en el altar mayor del recinto histórico tras ser entregado al Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, en una ceremonia ante cientos de fieles.

El cuadro fue pintado por Jade Rivera, quien trabajó la pieza en apenas 12 días a raíz de la visita del Santo Padre al Perú. La obra de gran formato —de 126 centímetros de largo por 110 centímetros de ancho, con marco dorado— representa al pontífice con vestiduras litúrgicas blancas decoradas con espigas doradas, las manos juntas en actitud de oración y la mirada serena.

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La presentación formal tuvo lugar durante la eucaristía del Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario, una jornada que coincide con la festividad de Cristo Rey y que reunió a una congregación numerosa en la Catedral de Lima. El gesto convirtió la entrega en un homenaje visual al paso de León XIV por el país.

La iniciativa nació en la parroquia Cristo Misionero del Padre, comunidad de la que Rivera es feligrés y que lidera el párroco Juan. Fue desde ese espacio parroquial que se impulsó el proyecto y se coordinó la donación formal a la arquidiócesis capitalina.

El retrato del papa León XIV permanece expuesto sobre un caballete frente a las gradas del presbiterio en la Catedral de Lima.

El artista vinculó la obra a su historia de vida en la Iglesia

Rivera describió la experiencia como uno de los momentos más significativos de su trayectoria. “Ha sido muy sentido para mí realizar esta obra en honor al Papa León. Mi vida de niño siempre la pasé en una capilla; mi mamá entregó su vida a la Iglesia. Ha sido un verdadero honor hacer este retrato y espero que se pueda apreciar aquí todos los días en la Catedral”, señaló el pintor tras la presentación de la pieza.

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La conexión del artista con el mundo eclesiástico no es reciente: Rivera creció en un entorno marcado por la fe y el servicio a la Iglesia, lo que, según sus propias palabras, dotó a este encargo de un peso emocional particular. Los 12 días de trabajo intensivo sobre el lienzo reflejaron, en su relato, tanto la urgencia del proyecto como el compromiso personal con el resultado.

El Cardenal Castillo recibió la obra en nombre de la Iglesia peruana

Por su parte, el Cardenal Carlos Castillo expresó su agradecimiento ante la congregación y subrayó el valor simbólico del retrato en el contexto histórico de la visita papal. “Con este bellísimo regalo agradecemos todo el trabajo realizado tras vivir uno de los acontecimientos más grandes de nuestra historia reciente. Ahora la figura del Papa permanecerá aquí, en la Catedral de Lima, esperándolo siempre”, dijo el arzobispo.

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Un retrato del Papa León XIV permanece colocado sobre un caballete frente a la escalinata del altar mayor en la Catedral de Lima.

La declaración del purpurado ubicó la donación dentro de un marco más amplio: el de la memoria colectiva que la Iglesia peruana pretende conservar del paso de León XIV por el país. El retrato se convierte así en un testimonio material de ese vínculo entre el pontífice y la feligresía local, destinado a permanecer en uno de los espacios religiosos más emblemáticos de América del Sur.

El cuadro se suma al patrimonio permanente de la Catedral de Lima

La Catedral de Lima, uno de los templos más antiguos del continente americano, albergará el retrato en su altar mayor de manera indefinida. La ubicación elegida no es menor: el altar mayor es el punto focal de las celebraciones litúrgicas y el espacio de mayor visibilidad dentro del recinto.

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La incorporación de la obra al acervo permanente de la catedral implica que miles de fieles y visitantes que ingresan al templo cada año podrán contemplar el retrato del papa que visitó el Perú. La pieza se integra de este modo al conjunto de obras de arte sacro que forman parte del patrimonio histórico del edificio, declarado Monumento Nacional.