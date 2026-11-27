Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella (Presidencia/EFE)

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció la suspensión de su viaje a Colombia, previsto para el 3 de diciembre, debido a la emergencia que atraviesa la región Piura a causa de las intensas lluvias e inundaciones. La mandataria había acordado participar del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia en la ciudad de Barranquilla.

Fujimori confirmó la decisión a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que mantuvo una conversación directa con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. “Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones”, escribió la mandataria peruana.

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El encuentro bilateral reunía a los gabinetes ministeriales de ambos países y constituía la séptima edición de este mecanismo de cooperación binacional. Según precisó Fujimori en su mensaje, la prioridad del Gobierno peruano en este momento es atender a las familias afectadas por el temporal en el norte del país.

Keiko Fujimori suspende reunión con presidente de Colombia

Pedido el Senado

La decisión presidencial se materializó en un oficio formal enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta al presidente del Senado, Miguel Torres.

En el texto, Galarreta comunicó que, en atención a la situación de emergencia que afronta el norte del país, particularmente la región Piura, se decidió suspender la realización del encuentro binacional y, en consecuencia, el viaje de la mandataria.

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El oficio solicita además que la petición de autorización no sea sometida a debate ni votación en la sesión del Pleno del Senado convocada para ese mismo día. Galarreta precisó que, posteriormente, se formalizará el retiro de la solicitud mediante una comunicación oficial acompañada del acuerdo correspondiente del Consejo de Ministros.

Un oficio de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú comunica al Congreso la suspensión del viaje de la presidenta a Colombia debido a la emergencia climática en Piura.

Emergencia en el norte del país

La región Piura, en el norte de Perú, atraviesa una emergencia climática provocada por lluvias de intensidad extraordinaria. Según el meteorólogo Abraham Levy, en una sola jornada cayó en Piura y Sullana el equivalente a lo que llueve durante todo un año normal, en lo que calificó como la mayor tormenta registrada desde 2017 en las principales ciudades de la región.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) registró precipitaciones acumuladas de 75,3 milímetros en la estación El Chira y 73,2 milímetros en la estación Piura durante la jornada del jueves 26 de noviembre, en el marco del fenómeno de El Niño. El organismo mantiene la alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre, ante el pronóstico de precipitaciones de moderada a extrema intensidad, con riesgo de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la costa y la sierra norte del país.

Las inundaciones afectaron calles y avenidas del centro de Piura, además de sectores de Sullana, Talara, Tambogrande y Chulucanas. Se activaron al menos diez quebradas en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, lo que complicó el acceso a varios centros poblados. El agua también ingresó a ambientes del hospital Cayetano Heredia y provocó aniegos en viviendas de la Urbanización Ignacio Merino, donde llegó a cubrir las calles hasta la altura de los hombros. En distritos como Las Lomas, cerca de 200 familias quedaron incomunicadas y perdieron sus cultivos ante el avance del agua.

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Ante la magnitud de la emergencia, la Defensoría del Pueblo exhortó a las instituciones educativas a implementar clases virtuales este viernes 27 de noviembre y recomendó evitar desplazamientos innecesarios en zonas anegadas. Equipos del Ejército y del Ministerio de Vivienda desplegaron labores de drenaje en los sectores más críticos de la ciudad, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de nuevas inundaciones y crecidas en los próximos días. El Ejecutivo movilizó además cerca de 1.600 militares para labores de limpieza de cauces en la región.