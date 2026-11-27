Carlos Zambrano habló sobre su posible regreso a Alianza Lima para el 2027.

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Carlos Zambrano rompió su silencio en medio de los rumores que lo vuelven a vincular con el club de sus amores, Alianza Lima. El ‘Káiser’ dejó La Victoria y recaló en Sport Boys, donde recuperó continuidad y mostró un buen nivel en la Liga 1 2026.

En diálogo con El Arranque, Zambrano se refirió primero a una posible renovación con Sport Boys de cara al centenario de la institución. El defensor peruano agradeció el respaldo que recibió del club chalaco después de su salida de Alianza, tras una denuncia de abuso sexual en Argentina.

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“Primero que todo, soy un agradecido con el club, que me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera y de mi vida. Lo pude aprovechar de la mejor manera. Fueron tres meses duros para mí, pero cuando decidí volver al fútbol, Boys me abrió las puertas y creo que le retribuí con mucho trabajo”, expresó.

El ‘León’ indicó que ya conversó con Sport Boys sobre su continuidad, aunque pidió un tiempo para definir el siguiente paso de su carrera. “Ya hemos hablado sobre la renovación, pero se lo había dicho meses antes: quiero acabar el torneo de la mejor manera y, a partir de eso, pensar qué hago con mi carrera”, señaló.

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Carlos Zambrano tiene contrato con Sport Boys hasta finales del 2026. Crédito: Rodil Boza

Zambrano aclaró que no cerró la puerta a una permanencia en el Callao. El zaguero, además, consideró que cumplió con las expectativas durante el torneo, pese a la lesión que lo dejó fuera de las dos últimas jornadas.

“No es que haya descartado nada ni le haya firmado algo a Boys, pero se lo dejé claro desde el primer momento. Quería terminar bien el año jugando. Lamentablemente, una lesión me afectó en las últimas dos fechas, pero creo que hice un torneo aceptable. Le retribuí mucho a la gente del Callao, ya que también soy chalaco”, afirmó.

Carlos Zambrano mantiene como una opción la propuesta de la ‘misilera’, club en el que dijo haberse sentido respaldado durante los últimos meses. “Me sentí muy cómodo con todo: con el apoyo de la gente y con el trabajo del plantel. Me sentí muy cómodo en el grupo”, sentenció.

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El 'León' también abordó su continuidad en Sport Boys. Créditos: El Arranque.

Su respuesta sobre una posible vuelta a Alianza Lima

Minutos después, Carlos Zambrano respondió sobre el posible regreso a Alianza Lima. En los últimos días, se conoció que la directiva del club ‘íntimo’ buscaría su retorno para el 2027 luego de mostrar un gran nivel con Sport Boys.

“Por ahora, son especulaciones que veo en las redes y en la televisión. No hay nada concreto, pero a cada jugador le ilusiona, sobre todo a mí, por lo que pasé en el club. Más allá de eso, soy un hincha aliancista que se pudo haber equivocado en su momento y siempre le voy a desear lo mejor al club”, apuntó.

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Zambrano hizo un mea culpa sobre sus decisiones fuera de las canchas y no descartó retornar a La Victoria. “Si en algún momento se da la oportunidad de regresar o no, siempre le desearé lo mejor a todos mis compañeros, porque tengo una muy buena relación con el cuerpo técnico, los compañeros y algunos dirigentes. Los problemas externos ya quedaron atrás”.

El 'Káiser' tuvo una buena temporada con Sport Boys en la Liga 1. Créditos: Modo Fútbol.

Sport Boys comienza a moverse en el mercado

Con la renovación de Carlos Desio, Sport Boys avanza en la conformación de su plantel para la temporada de su centenario. Los ‘chalacos’ ya cerraron a su primer refuerzo: el volante argentino Germán Díaz, procedente de Alianza Atlético.

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A Díaz podría sumarse el arquero Carlos Solís, de ADT, quien tiene conversaciones avanzadas con la institución porteña. Además, se confirmó el regreso del lateral Sebastián Aranda, tras culminar su préstamo en Letonia.