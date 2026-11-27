| Foto: Agencia Andina

Guardar

Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sufrió un siniestro durante una misión de extracción de una patrulla militar en inmediaciones de la localidad de Sonabamba, en Ayacucho, según informó el Comando Especial VRAEM.

El hecho ocurrió en el marco de las operaciones que se desarrollan en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

PUBLICIDAD

Hasta el momento de la comunicación oficial, no se habían precisado las causas del siniestro, el tipo de aeronave involucrada, la cantidad de personas que viajaban a bordo ni la situación de los integrantes de la patrulla que iba a ser evacuada.

El Comando Especial VRAEM señaló que, tras conocerse la emergencia, dispuso la activación de los procedimientos correspondientes para ubicar el helicóptero y conocer el estado de los ocupantes.

“Ante esta situación se han activado los protocolos de búsqueda y rescate establecidos con la finalidad de localizar la aeronave y determinar la situación del personal a bordo”, indicó la entidad.

PUBLICIDAD

Imagen referencial. (Foto Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco VRAEM)

Aeronave cumplía una misión de extracción de una patrulla militar

La información oficial confirma que el helicóptero realizaba una operación para retirar a una patrulla militar de la zona. Sin embargo, el comunicado no detalló por qué la unidad terrestre requería ser extraída ni si la operación se concretó antes del siniestro.

La ubicación exacta de la aeronave tampoco fue difundida. Las labores de búsqueda y rescate quedaron a cargo de los equipos activados por el Comando Especial VRAEM, que agrupa a instituciones del Estado desplegadas en esa área.

“Durante el desarrollo de una misión de extracción de una patrulla militar en el marco de las operaciones que se desarrollan en la zona, se produjo el siniestro de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú”, informó el comando.

PUBLICIDAD

La entidad no atribuyó el hecho a una falla mecánica, condiciones meteorológicas, ataque u otra causa. Tampoco confirmó si se registraron heridos o fallecidos entre la tripulación y el personal que formaba parte de la patrulla militar.

Autoridades anunciaron que actualizarán la información oficial

El Comando Especial VRAEM indicó que comunicará las novedades sobre el caso a través de sus canales oficiales. La prioridad inmediata está centrada en localizar la aeronave y establecer la situación de quienes se encontraban a bordo.

“El Comando Especial VRAEM mantendrá informada oportunamente a la opinión pública sobre cualquier novedad relacionada con este hecho a través de sus canales oficiales de comunicación”, señaló la institución.

PUBLICIDAD

¿Qué es el VRAEM?

El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán, que desató el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).