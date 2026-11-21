Mario Flores, gerente deportivo del club, se refirió a la situación contractual del defensa nacional. (Competencia TV)

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El rumor sobre un posible regreso de Carlos Zambrano a Alianza Lima generó muchas reacciones, y más en Sport Boys, que busca su renovación para el centenario del 2027. El club del Callao mostró su postura al respecto y dio detalles de cómo van las negociaciones con el defensa.

“Él me ha pedido unos días para poder analizar lo que pueda venir para él también. Nosotros ya le presentamos una oferta, él estaba conforme”, aseguró Mario Flores, gerente deportivo de los ‘chalacos’, en el programa ‘Competencia TV’.

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Además, se mostró optimista sobre la respuesta del ‘León’: “No, con tranquilidad. Finalmente, Carlos es jugador libre y él verá qué decisión va a tomar. Nosotros acá ya hicimos lo que tenemos que hacer: enviarle una propuesta, que el jugador la vea. Me ha pedido unos días y esperaremos a que todo vaya bien”.

El propio jugador lo había anticipado al salir del campo en el minuto 73: "Me duele demasiado". Las pruebas médicas confirmaron este domingo lo que el dolor ya anunciaba en el Monumental. (Sport Boys)

Detalles del posible regreso de Carlos Zambrano a Alianza Lima

Carlos Zambrano figura en el radar de Alianza Lima para la temporada 2027, según afirmó el periodista deportivo José Varela. El defensor peruano tuvo una campaña destacada con Sport Boys en 2026 y despertó el interés de clubes de la Liga 1.

El zaguero llegó al cuadro del Callao después de su salida de Alianza Lima, ocurrida tras un escándalo por una denuncia de presunto abuso sexual. En Sport Boys, consiguió un lugar en el equipo y colaboró para que el club se mantuviera alejado de la lucha por el descenso antes de su centenario.

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El 'Káiser' tuvo una buena temporada con Sport Boys en la Liga 1. Créditos: Modo Fútbol.

Varela señaló en Modo Fútbol que recibió información sobre un posible retorno del jugador a La Victoria. “Carlos Zambrano estaba en el radar de Alianza Lima”, dijo el comunicador.

El periodista aclaró que contrastaba esa versión con fuentes de la institución. Según expuso, dentro del club valoran las condiciones del defensor, aunque hasta ese momento no existía una solicitud concreta de las autoridades deportivas para gestionar su incorporación.

El futuro del ‘León’ podría definirse durante las próximas semanas. Varela también indicó que otro equipo está interesado en contratarlo.

Desde el entorno del futbolista, de acuerdo con el comunicador, un regreso a Matute aparece como una alternativa que le resulta atractiva. Zambrano no vería con malos ojos volver a defender al cuadro ‘íntimo’.

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Carlos Zambrano, beso volado a las graderías con Alianza Lima. - Crédito: Sue León

“Oslimg Mora y Diego Melián tienen cláusulas”

Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, también se refirió al interés de Alianza Lima por tres jugadores de los ‘chalacos’: Oslimg Mora, Emilio Saba y Diego Melián. Fue tajante al mencionar que tienen cláusulas y si algún equipo los quiere, deberá pagar.

“A mí me da gusto que estos chicos puedan estar en la mira de otros equipos, pero ellos tienen contrato; por lo menos dos de los tres que has dicho tienen contrato. Emilio Saba, estamos viendo de negociarlo, pero a veces es complicado. Los ceros son muy importantes también, pero muy profesionales los tres. De parte administrativa y también de parte deportiva, se fijan en tus jugadores; hablan de lo bien que por ahí lo hiciste. Si vienen otros equipos, ellos tienen cláusulas y, si el otro equipo está de acuerdo a pagar la cláusula, conversaremos”, declaró el directivo.

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Christian Cueva descartó volver a Alianza Lima, pero expresó su deseo de que Oslimg Mora sí regrese al club blanquiazul. El volante de Sport Boys destacó así su aprecio por su compañero y su vínculo con la institución. (Liga 1)